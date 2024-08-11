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    Церемония закрытия Олимпиады-2024. Онлайн

    Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпийских Игр в Париже

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    Церемония открытия завершилась на Трокадеро
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    Церемония открытия завершилась на Трокадеро
    Церемония закрытия Олимпийских игр 2024 года состоится в Париже 11 августа и начнется в 22:00 мск. Следить за ходом красочного и зрелищного спортивного события можно вместе с нашим онлайном.
    22:24. Прошли спортсмены с флагми по сцене, и окружили ее большим кольцом.

    Сцена в кольце

    22:19. Постепенно заполняют спортсмены звезду на арене «Стад де Франс».

    Звезда заполняется

    22:18. Антуан Дюпон и Полин Ферран-Прево несут флаг Франции. Дюпон, звезда регби-7 на этих Олимпийских играх, выиграл золотую медаль в финале регби-7 против Фиджи, а Полин Ферран-Прево завоевала золотую медаль в маунтинбайке.

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    22:16. Закончился гимн, начинается парад флагов. Все 205 делегаций, начиная с Герции появляется на арене.

    Парад Флагов

    22:14. Играют «Марсельезу» музыканты, исполняется гимн и поднимается флаг Франции.

    Подъем флага

    22:13. На стадионе объявляют о появлении президента Франции Эммануэля Макрона и президента МОК Томаса Баха.

    22:12. Зрителей в бодром расположении духа поддерживают музыканты.

    Оркест

    22:10. «Стад де Франс» в ожидании

    «Стад де Франс»

    22:08. Легендарный Леон Маршан появляется, чтобы забрать лампадку с олимпийским огнем у подножья знаменитого монгольфьера на котором его запустили в день открытия Игр.

    Леон Маршан

    22:06. Прослушали мы исполнении песни «Небо над Парижем», которая открывает церемонию.

    «Небо над Парижем»

    22:02. Итак, готовимся мы к началу церемонии, постепенно заполняется «Стад де Франс».

    «Стад де Франс»
    Eurosport

    Перед событием

    Летние Олимпийские игры в Париже подошли к концу — разыграны последние комплекты наград и определился окончательный победитель медального зачета, которым стала сборная США с 127 медалями.

    Остался последний штрих — закрытие Игр в Париже и передача эстафеты следующему городу, который будет принимать спортивный праздник.

    Церемония открытия Игр-2024, которая прошла парадом лодок по Сене мимо самых знаковых парижских достопримечательностей, была уникальной и исторической и дала много поводов для обсуждений и споров. Закрытие игр будем более камерным и пройдет на стадионе «Стад де Франс».

  • Церемония открытия Олимпиады-2024. Онлайн
  • Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже
  • 26/07/2024

    • Парад флагов и спортсменов, церемония вручения медалей, речи, зажжение олимпийского огня и грандиозное шоу — вечер обещает быть полным эмоций, давая возможность отдать должное тем, кто сделал эти Парижские игры незабываемыми.

    Американцы устроят 12-минутное шоу, чтобы отметить передачу полномочий между Парижем 2024 и Лос-Анджелесом 2028, а мэры Анн Идальго и Карен Басс обменяются олимпийским флагом.

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