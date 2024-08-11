Церемония закрытия Олимпийских игр 2024 года состоится в Париже 11 августа и начнется в 22:00 мск. Следить за ходом красочного и зрелищного спортивного события можно вместе с нашим онлайном.

Прошли спортсмены с флагми по сцене, и окружили ее большим кольцом.

Сцена в кольце

22:19. Постепенно заполняют спортсмены звезду на арене «Стад де Франс».

Звезда заполняется

22:18. Антуан Дюпон и Полин Ферран-Прево несут флаг Франции. Дюпон, звезда регби-7 на этих Олимпийских играх, выиграл золотую медаль в финале регби-7 против Фиджи, а Полин Ферран-Прево завоевала золотую медаль в маунтинбайке.

22:16. Закончился гимн, начинается парад флагов. Все 205 делегаций, начиная с Герции появляется на арене.

Парад Флагов

22:14. Играют «Марсельезу» музыканты, исполняется гимн и поднимается флаг Франции.

Подъем флага

22:13. На стадионе объявляют о появлении президента Франции Эммануэля Макрона и президента МОК Томаса Баха.

22:12. Зрителей в бодром расположении духа поддерживают музыканты.

Оркест

22:10. «Стад де Франс» в ожидании

«Стад де Франс»

22:08. Легендарный Леон Маршан появляется, чтобы забрать лампадку с олимпийским огнем у подножья знаменитого монгольфьера на котором его запустили в день открытия Игр.

Леон Маршан

22:06. Прослушали мы исполнении песни «Небо над Парижем», которая открывает церемонию.

«Небо над Парижем»

22:02. Итак, готовимся мы к началу церемонии, постепенно заполняется «Стад де Франс».

«Стад де Франс» Eurosport

Перед событием

Летние Олимпийские игры в Париже подошли к концу — разыграны последние комплекты наград и определился окончательный победитель медального зачета, которым стала сборная США с 127 медалями.

Остался последний штрих — закрытие Игр в Париже и передача эстафеты следующему городу, который будет принимать спортивный праздник.

Церемония открытия Игр-2024, которая прошла парадом лодок по Сене мимо самых знаковых парижских достопримечательностей, была уникальной и исторической и дала много поводов для обсуждений и споров. Закрытие игр будем более камерным и пройдет на стадионе «Стад де Франс».

Парад флагов и спортсменов, церемония вручения медалей, речи, зажжение олимпийского огня и грандиозное шоу — вечер обещает быть полным эмоций, давая возможность отдать должное тем, кто сделал эти Парижские игры незабываемыми.

Американцы устроят 12-минутное шоу, чтобы отметить передачу полномочий между Парижем 2024 и Лос-Анджелесом 2028, а мэры Анн Идальго и Карен Басс обменяются олимпийским флагом.