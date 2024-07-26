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    Церемония открытия Олимпиады-2024. Онлайн

    Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже

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    Эйфелева башня в Париже
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    Эйфелева башня в Париже
    Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года состоится в Париже 26 июля и начнется в 20.30 мск. Следить за ходом красочного и зрелищного спортивного события можно вместе с нашим онлайном.
    Ожидается, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже станет не просто зрелищной и амбициозной, а, без преуменьшения — исторической.

    Это первая подобная церемония, которая пройдет вне стадиона. Традиционный парад спортсменов пройдет на лодках по Сене мимо самых знаковых парижских достопримечательностей — моста Аустерлиц рядом с Ботаническом садом, Собора Нотр-Дам и Лувра, а также некоторых объектов Игр, включая Эспланаду Дома инвалидов и Гран-Пале.

    Благодаря этой концепции под открытым небом церемония открытия Игр-2024 станет самой масштабной по количеству зрителей и самой обширной по их местонахождению.

    Парад атлетов пройдет по Сене
    globallookpress.com

    Во время парада по Сене будут двигаться почти 100 лодок с 10 500 спортсменами. Для ряда делегаций с большим количеством спортсменов предусмотрены отдельные лодки. Национальные олимпийские комитеты с небольшим количеством участников будут представлены на одной лодке сразу несколькими делегациями.

    Проделав путь по Сене, спортсмены в конечном итоге прибудут на Трокадеро — эспланаду напротив Эйфелевой башни, — где будут проведены официальные протокольные мероприятия и официально объявлено об открытии Игр-2024 в Париже.

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