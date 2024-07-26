За кого болеть в Париже: путеводитель по «темным лошадкам» Олимпиады-2024

Учитывая, что более 10 000 спортсменов соревнуются в 32 различных видах спорта, есть где разгуляться, и мы нашли несколько наших фаворитов, от уже немолодых новичков Игр, до совершенно новых для Олимпиады соревнований.

У нас есть пара реальных претендентов на золото, но эти истории варьируются от Албании, которая надеется на свою первую медаль завоеванную силами тяжелоатлетов, покинувших Россию, до теннисистки, дебютировавшей на Олимпийских играх в 58 лет.

Вот спортсмены-аутсайдеры, команды и события, за которыми нам не терпится последить.

Хезли Ривера, США — гимнастика

В преддверии олимпийских отборов четыре места в женской сборной США казались забронированы. После травм Скай Блейкли, Шилиз Джонс и Кайлы ДиЧелло казалось, что олимпийские ветераны Симона Байлз, Суниса Ли, Джордан Чайлз и Джейд Кэри стопроцентно отправятся в Париж. А пятое место? Оно было доступно. И Ривера, 16-летняя девушка из Плано, штат Техас, заявила это для себя.

Хезли Ривера northjersey.com

Конечно, она была чемпионкой США среди юниоров 2023 года, но на олимпийский отбор она отправилась не в лучшей форме: Ривера заняла 24-е место на US Classic в мае. Но она достигла новых высот в Миннесоте, заняв пятое место в многоборье и разделив первое место на бревне. Теперь она присоединяется к команде, которая является фаворитом в борьбе за золото и в которую входят две олимпийских чемпионки в многоборье (Байлз и Ли).

Ривера является самой молодой участницей команды, моложе всех на пять лет, но, справившись с давлением на олимпийских испытаниях, она должна быть готова и к большой сцене в Париже.

Чжиинь Цзэн, Чили — Настольный теннис

Тот факт, что Цзэн снова участвует в соревнованиях после того, как ранее ушел из настольного тенниса, не заслуживает особого внимания. Что делает ее историю такой увлекательной, так это то, что она ушла 38 лет назад. Тогда Цзэн была 20-летним членом сборной Китая и мечтала об Олимпийских играх. Но ей было трудно приспособиться к «правилу двух цветов» (требующему иметь ракетки с покрытием разного цвета с каждой стороны), и вскоре она полностью ушла из спорта.

Чжиинь Цзэн olympics.com

Цзэн переехала в Чили в 1989 году, где начала тренировать, запустила бизнес и вырастила семью. Но во время пандемии ковида от скуки она снова взяла в руки ракетку и обнаружила, что она еще как следует может задать жару у стола. Она выиграла бронзовую медаль на Панамериканских играх 2023 года и теперь будет представлять Чили на Олимпийских играх в возрасте 58 лет. Пусть Том Брэди попробует посоревноваться с таким возобновлением карьеры.

Брейкинг

Кажется, в каждый олимпийский год статус культово-любимого приобретает один вид спорта: керлинг, прыжки на батуте, скелетон. Что ж, этим летом новое событие грозит прорваться еще более масштабно, и его довольно точно называют брейкингом («разрывом» — в переводе с английского). Это предпочитаемое название брейк-данса, и все в нем просто фантастично. Просто вникните в эти правила:

«У всех судей есть три кнопки "плохого поведения", которые они могут использовать, чтобы наказать брейкера, когда он действует или жестикулирует ненадлежащим образом: легкое, умеренное и строгое».

Олимпийский отбор в Шанхае globallookpress.com

Эти кнопки варьируются от «случайного, непреднамеренного или неагрессивного действия или жеста» (легкое) до «намеренного действия или жеста, который носит явно агрессивный, насильственный или сексуальный характер» (строгое).

Эти кнопки могут пригодиться на праздничных семейных ужинах.

Конкурсантов-мужчин зовут «Би-бои». Женщины — «Би-герлз». Они соревнуются в поединках один на один, называемых «сроу даун» (от английского throw down — бросать), и оцениваются по технике, словарному запасу, исполнению, музыкальности и оригинальности. Лучшая часть? Они даже не знают своей музыки, пока не начнутся соревнования.

США — Мужской футбол

В последний раз, когда США квалифицировались на Олимпийские игры в мужском футболе, Джози Алтидор, Майкл Брэдли и, да, Фредди Аду были многообещающими молодыми звездами. Шестнадцать лет — это большой срок. Таким образом, даже несмотря на то, что Олимпийские игры далеки от вершины престижа мужского футбола (это соревнование для игроков до 23 лет, за исключением трех взрослых игроков в каждой команде), важно, что США находятся в Париже, особенно с учетом того, что на американской земле маячит чемпионат мира по футболу 2026 года.

У той команды из 2008 года был шанс сделать что-то особенное. Американцы обыграли Японию в первом матче и вели со счетом 2:1 против Нидерландов, а затем пропустили гол на 93-й минуте. Брэдли и Аду были дисквалифицированы на финальный матч группового этапа из-за перебора желтых карточек, а американцы проиграли Нигерии со счетом 1:2, что привело к ошеломляющему вылету еще перед стадией плей-офф.

В этом году команда может превзойти свою предшественницу. В среду американцы начали с устрашающего первого матча против хозяйки турнира Франции (0:3), но им достаточно обыграть Гвинею и Новую Зеландию, чтобы выйти из группы. Талантливые молодые игроки, такие как Тейлор Бут, Кевин Паредес и Пакстен Ааронсон, а также опытные центральные защитники Майлз Робинсон и Уокер Циммерман, создают все необходимые предпосылки для успешного выступления в Париже.

США — Франция globallookpress.com

А Олимпийским играм не чужды апсеты: Нигерия выиграла золото в 1996 году, Камерун выиграл в 2000 году, а Мексика возглавила соревнование в 2012 году. Так что за этой командой стоит следить, и не только из-за того, что они могут сделать этим летом, а из-за того, что некоторые из этих игроков могут принести в сборную через два года.

Чжэн Хаохао, Китай — Скейтбординг

Что вы делали летом в возрасте 11 лет? Жарили зефирки на костре в летнем лагере? Устраивали соревнования по нырянию «бомбочкой» в местном бассейне? Готовились к шестому классу? А Чжэн Хаохао будет занята другим. Она будет пытаться выиграть медаль в Париже.

Чжэн будет соревноваться в женском катании в дисциплине «парк» и является самой молодой спортсменкой на Олимпийских играх — 12 лет ей исполнится только 11 августа.

Чжэн Хаохао globallookpress.com

Но она участвует в соревнованиях вида спорта, где молодежь уже добивалась успеха. На Токийских играх 2020 года японка Момидзи Нисия завоевала золото в женских соревнованиях дисциплины «стрит» в возрасте 13 лет, а другая 13-летняя спортсменка из Бразилии Раиса Леал завоевала серебро. Японка Кокона Хираки выиграла серебро в Токио в соревнованиях по женскому «парку». Сможет ли Чжэн повторить их успех в еще более молодом возрасте? Наблюдайте вы и ваши дети.

Южный Судан — Мужской баскетбол

Если неделю назад Южный Судан не был в поле вашего внимания, то он должен появиться сейчас, после того, как в минувшие выходные чуть не разгромил сборную США в выставочном матче. В делегации страны, которая получила независимость от Судана только в 2011 году, есть три спортсмена, которые в 2016 году соревновались в статусе беженцев и она ни разу не выигрывала медали. И вряд ли она завоюет ее в в мужском баскетболе в этом году. Но просто соревноваться — это уже победа.

США — Южный Судан globallookpress.com

Луол Денг, бывший участник Матча звезд НБА, не только создал эту команду в качестве президента Федерации баскетбола Южного Судана, но и обеспечил большую часть первоначального финансирования. Он нанял главного тренера (бывшего защитника НБА Ройала Айви) и нескольких игроков, связанных с НБА (Веньен Габриэль, Карлик Джонс, Мариал Шайок), а затем помог этой сборной стать командой с самым низким рейтингом, квалифицировавшейся на Олимпийские игры с 2004 года. Теперь они будут соревноваться в группе, в которую входят могучие американцы, Сербия (во главе с Николой Йокичем) и Пуэрто-Рико. Простой выход в стадию плей-офф будет непростой задачей, но для страны, которая боролась за независимость с 1950-х годов, большие проблемы вряд ли являются пугающими.

Теа Лафонд, Доминика — тройной прыжок, женщины

Если спортсмен выступает за страну, которая никогда раньше не выигрывала медалей, это действительно все, что нам нужно, чтобы признать его аутсайдером, достойным вашего внимания. Если вы пытаетесь вернуть бронзу в Белиз или Буркина-Фасо, мы полностью вас поддерживаем. Выпускница Университета Мэриленда Лафонд — 30-летняя доминикская легкоатлетка, соревнующаяся в тройном прыжке. И это «доминиканка», как «из Доминики», островного государства в Карибском море, которое находится к юго-востоку от Пуэрто-Рико и никогда не заовывало медалей, а не из Доминиканской Республики. Но это еще не все.

Теа Лафонд globallookpress.com

Лафонд участвует в Олимпийских играх с 2016 года и постоянно совершенствуется. В марте она финишировала первой на чемпионате мира, впервые прыгнув более чем на 15 метров. А в следующем месяце Юлимар Рохас из Венесуэлы, золотая медалистка Игр в Токио и спортсменка настолько доминирующая, что ее прозвали «La Reina del Triple Salto» («Королева тройного прыжка»), порвала левое ахиллово сухожилие, и ей пришлось попрощаться с мечтами о Париже. Это ужасная трагедия для Рохас. Но время от времени судьба открывает дверь, через которую проходит Золушка и достигает олимпийского подиума. Или, в данном случае, прыгает, прыгает и допрыгивает.

Зелимхан Абакаров, Ислам Дудаев и Чермен Валиев, Албания — Мужская вольная борьба

Вам знакомо это чувство особой радости, которое вы испытываете, когда ваша любимая команда не только подписывает контракт со свободным агентом, но и уводит игрока из состава соперника? Что ж, возьмите это чувство и представьте, что оно усилено геополитикой, столетиями этнических конфликтов и шансом подгадить фавориту, настолько более крупному, чем мадридский «Реал», что нам, вероятно, следует назвать его доминирующим. Это то, что сейчас происходит в мире балканской борьбы. Албания заручилась услугами трех бывших звездных членов сборной России и надеется, что один из них выиграет первую в истории страны олимпийскую медаль.

Чермен Валиев globallookpress.com

31-летний Абакаров и 29-летний Дудаев — чеченцы по происхождению и начали выступать за Албанию два года назад. С тех пор Абакаров выиграл чемпионат мира в весовой категории до 57 килограммов в 2022 году, а Дудаев завоевал золото на чемпионате Европы в феврале этого года. Теперь к ним присоединился Валиев, бывший чемпион мира среди юношей до 23 лет в весовой категории до 74 килограммов. И это не случайно: Сахит Призрени, возглавляющий Албанскую федерацию борьбы, сам выступал на Олимпийских играх под двумя разными флагами (Албании в 2008 году и Австралии в 2016 году). А объявляя о приезде Валиева, он похвастался: «Могу сказать, что мы проделали фантастическую работу, я бы назвал это воровством у российского государства». Это стратегия, которую большинство аутсайдеров не могут использовать: если вы не можете их победить, наймите их.