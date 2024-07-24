Альварес, Олисе, Кубарси и еще семь звезд футбольного турнира на Олимпиаде

Сразу скажем, что на Олимпиаде футбольные сборные могут включить в свою заявку лишь трех игроков старше 23-х лет. Но это не значит, что там не за кем будет следить.

Буквально в каждой команде есть интересные футболисты, которые способны обратить на себя внимание большой аудитории.

Хулио Энсисо (Парагвай)

Хулио Энсисо globallookpress.com

Коварный парагваец заявил о себе в конце сезона-2022/2023, когда провел несколько запоминающихся матчей в составе «Брайтона». Главным же событием для него тогда стал сумасшедший гол в ворота «Манчестер Сити». В прошлом сезоне Энсисо остался в тени из-за травмы колена. Несмотря на все опасения, «Брайтон» все-таки отпустил его на Олимпиаду. Теперь у Энсисо есть шанс стать ключевым игроком сборной Парагвая.

Майлз Робинсон (США)

Майлз Робинсон globallookpress.com

Если бы не травма, Майлз, скорее всего, уже был бы одним из ключевых игроков первой сборной США. Впрочем, не исключено, что в будущем у него действительно будет важная роль в национальной команде. На олимпийском турнире Робинсон может доказать, что он способен играть на серьезном уровне.

Пау Кубарси (Испания)

Пау Кубарси globallookpress.com

Кубарси стал одним из главных открытий минувшего клубного сезона в Европе. Так получилась, что Пау не вошел в состав сборной Испании на Евро-2024, хотя ни у кого нет сомнений, что он был готов к этому турниру. На Олимпиаде 17-летний защитник «Барселоны» постарается доказать Луису де ла Фуэнте, что на него можно будет рассчитывать уже этой осенью в матчах Лиги наций и отборочного турнира ЧМ-2026.

Фермин Лопес (Испания)

Фермин Лопес globallookpress.com

Фермиин — еще один игрок «Барсы» в составе олимпийской сборной Испании. В отличие от Кубарси, Лопес ездил и на Евро, но там он был на вторых ролях. Зато на Олимпиаде он наверняка будет ключевым игроком испанской команды в атаке. В конце минувшего сезона Фермин был одним из лучших в составе «Барселоны».

Кевин Паредес (США)

Кевин Паредес globallookpress.com

Паредес умеет на футбольном поле буквально всё. Сложно сказать, на какой позиции он наиболее эффективен, но, скорее всего, в олимпийской сборной Кевин будет играть на левом фланге. Также стоит отметить, что в 2022 года выступает в Бундеслиге за «Вольфсбург».

Тьяго Альмада (Аргентина)

Тьяго Альмада globallookpress.com

В начале июля Альмада перешел из «Атланты» в бразильский «Ботафого». Примечательно, что сумма трансфера составила почти 20 миллионов евро.

Почти нет сомнений в том, что следующим этапом в карьере этого аргентинца будет переезд в Европу. Кто знает, возможно, это случится уже в следующем году.

Александр Ляказетт (Франция)

Александр Ляказетт globallookpress.com

Два года назад Ляказетт принял максимально верное решение, вернувшись из лондонского «Арсенала» в «Лион». В двух предыдущих сезонах он провел в чемпионате Франции 64 матча и забил 46 мячей. Теперь он будет главной надеждой олимпийской сборной на домашнем турнире.

Ашраф Хакими (Марокко)

Ашраф Хакими globallookpress.com

Хакими — один из лучших правых защитников. На чемпионате мира 2022 года он стал одним из героев сборной Марокко, которая сенсационно дошла до полуфинала. Ашраф по-прежнему входит в группы элитных защитников, регулярно подтверждая свой статус уверенной игрой в составе «Пари Сен-Жермен».

Майкл Олисе (Франция)

Майкл Олисе globallookpress.com

Олисе этим летом перешел из «Кристал Пэлас» в «Баварию». Еще полгода назад сложно было представить, что француз окажется в главном клубе Германии. С другой стороны, весной Майкл устроил настоящее шоу в Премьер-лиге, в том числе в матчах против претендентов на титул. С таким игроком французы точно будут бороться за олимпийское золото.

Хулиан Альварес (Аргентина)

Хулиан Альварес globallookpress.com

В прошлом сезоне Альварес в какой-то момент был основным центральным нападающим «Манчестер Сити», сумев оставить в тени даже Эрлинга Холанна. Это многое говорит о его уровне. Хитрый нападающий, который постоянно участвует в прессинге, Хулиан уже выиграл вместе со сборной чемпионат мира и Кубок Америки, а вместе с «Ман Сити» собрал целую коллекцию трофеев на клубном уровне. Не исключено, что совсем скоро он станет обладателем олимпийского золота.