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    Джокович проиграет Музетти и останется без золотой медали

    Джокович — Музетти. Ставка (к. 2.91) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 2 августа 2024 года

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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале олимпийского турира по теннису в Париже. Матч пройдет 2 августа, начало — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джокович

    Эх, Новак снова останется без золотой медали. Наверняка у многих возникает вопрос — откуда такая уверенность, что серб не сможет выиграть олимпийский турнир?

    К сожалению, в матче против Стефаноса Циципаса бывшую первую ракетку мира снова начало беспокоить колено.

    В начале июня Джокович перенес операцию на мениске, но при этом успел восстановиться к Уимблдону и поехал на Олимпиаду. Но, похоже, колено снова стало страдать из-за бесконечных нагрузок.

    Джокович в матче с греком легко забрал первый сет, а во втором соперник вел 4:0 и при 5:4 не реализовал три сетбола. Циципас, конечно же, главный неудачник предыдущего игрового дня. Надо было очень постараться, чтобы не забрать партию в такой ситуации.

    Прогнозы на теннис

    В общем, Новак выиграл, но у него снова проблемы с коленом. Про золотую медаль можно забыть.

    Музетти

    Лоренцо тем времен уже сейчас можно назвать главным героем олимпийского турнира.

    Выносливость итальянца просто впечатляет: за предыдущие девять дней он провел девять матчей. В прошлую субботу он уступил Франсиско Серундоло в финале турнира в Умаге, а уже на следующий день разгромил Гаэля Монфиса в Париже.

    Во втором круге Музетти выиграл у аргентинца Мариано Навоне, ну а дальше началось самое интересное.

    В третьем раунде Музетти переиграл американца Тейлора Фрица, а в четвертьфинале — Сашу Зверева, победителя олимпийского турнира в Токио. Во всех случаях ему хватило двух сетов.

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    Лоренцо дошел до полуфинала на пятом турнире подряд. Кажется, теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что его выход в 1/2 финала Уимблдона не был случайностью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковиа в этом матче можно поставить за 1.43, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.91.

    Прогноз: очевидно, что Новак выйдет играть даже в том случае, если врачи скажут, что этого лучше не делать. Серб мечтает об олимпийском золоте. В конце концов, это единственное, чего нет в его невероятной коллекции трофеев.

    Но в таком состоянии он никогда не обыграет Музетти, который только что остановил еще двух претендентов на медали.

    Сегодня итальянец возьмет реванш у Ноле за все предыдущие поражения.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти за 2.91.

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