Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале олимпийского турира по теннису в Париже. Матч пройдет 2 августа, начало — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джокович

Эх, Новак снова останется без золотой медали. Наверняка у многих возникает вопрос — откуда такая уверенность, что серб не сможет выиграть олимпийский турнир?

К сожалению, в матче против Стефаноса Циципаса бывшую первую ракетку мира снова начало беспокоить колено.

В начале июня Джокович перенес операцию на мениске, но при этом успел восстановиться к Уимблдону и поехал на Олимпиаду. Но, похоже, колено снова стало страдать из-за бесконечных нагрузок.

Джокович в матче с греком легко забрал первый сет, а во втором соперник вел 4:0 и при 5:4 не реализовал три сетбола. Циципас, конечно же, главный неудачник предыдущего игрового дня. Надо было очень постараться, чтобы не забрать партию в такой ситуации.

Прогнозы на теннис

В общем, Новак выиграл, но у него снова проблемы с коленом. Про золотую медаль можно забыть.

Музетти

Лоренцо тем времен уже сейчас можно назвать главным героем олимпийского турнира.

Выносливость итальянца просто впечатляет: за предыдущие девять дней он провел девять матчей. В прошлую субботу он уступил Франсиско Серундоло в финале турнира в Умаге, а уже на следующий день разгромил Гаэля Монфиса в Париже.

Во втором круге Музетти выиграл у аргентинца Мариано Навоне, ну а дальше началось самое интересное.

В третьем раунде Музетти переиграл американца Тейлора Фрица, а в четвертьфинале — Сашу Зверева, победителя олимпийского турнира в Токио. Во всех случаях ему хватило двух сетов.

Лоренцо дошел до полуфинала на пятом турнире подряд. Кажется, теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что его выход в 1/2 финала Уимблдона не был случайностью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковиа в этом матче можно поставить за 1.43, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.91.

Прогноз: очевидно, что Новак выйдет играть даже в том случае, если врачи скажут, что этого лучше не делать. Серб мечтает об олимпийском золоте. В конце концов, это единственное, чего нет в его невероятной коллекции трофеев.

Но в таком состоянии он никогда не обыграет Музетти, который только что остановил еще двух претендентов на медали.

Сегодня итальянец возьмет реванш у Ноле за все предыдущие поражения.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти за 2.91.