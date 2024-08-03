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    Циньвэнь — Векич. Ставка (к. 1.94) и прогноз на олимпийский турнир по теннису в Париже 3 августа 2024 года

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    Чжен Циньвэнь
    Китаянка Чжэн Циньвэнь и хорватка Донна Векич встретятся в финале олимпийского турнира в Париже. Матч пройдёт 3 августа, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циньвэнь — Векич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 03 Августа 2024 года

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •  Чжэн Циньвэнь 13:00 Донна Векич

    Донна Векич

  • Хорватия
    •

    Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь — финалистка Олимпийских игр в Париже. Китайская теннисистка одержала сенсационную победу, одержав победу над первой ракеткой мира Игой Свентек (6:2, 7:5).

    Стоит отметить в поединке против сильной соперницы Циньвэнь отыгралась со счёта 0:4 во втором сете.

    Интересный момент, Циньвэнь и Свентек играли друг с другом 7-й матча. До игры на Олимпиаде во всех встречах успеха добивалсь первая ракетка мира, так что китаянка одержала свою первю победу над Свентек.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Чжэн Циньвэнь занимает 7 место, а выигрышная серия китайской теннисистки составляет 10 матчей.

    Векич

    Донна Векич в финале Олимпиады. Хорватская теннисистка в полуфинале одоела Шмидлову в двух сетах (6:4, 6:0). На корте соперницы провели 1 час и 5 минут игрового времени.

    По ходу поединка Векич шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и выиграли четыре тай-брейка.

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    • Донна Векич впервые дошла до титульного матча на грунтовом покрытии и стала первой хорваткой в одиночном финале игр.

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Донна Векич занимает 21 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Циньвэнь в этом матче можно поставить за 1.42, победу Векич букмекеры предлагают за 2.98.

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    Прогноз: Чжэн Циньвэнь вполне может выиграть титул Олимпийской чемпионки. Китаянка сотворила сенсацию в полуфинале игр в Париже, обыгрыв первую ракетку планеты Игу Свентек. На победной волне Чжэн может нанести поражение хорватке Донне Векич.

    Рекомендуемая ставка: Фора Циньвэнь (-4) с коэффициентом 1.94.

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    Циньвэнь — Векич: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циньвэнь стать олимпийской чемпионкой?
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