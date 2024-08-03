Чжэн Циньвэнь
Донна Векич
Циньвэнь
Чжэн Циньвэнь — финалистка Олимпийских игр в Париже. Китайская теннисистка одержала сенсационную победу, одержав победу над первой ракеткой мира Игой Свентек (6:2, 7:5).
Стоит отметить в поединке против сильной соперницы Циньвэнь отыгралась со счёта 0:4 во втором сете.
Интересный момент, Циньвэнь и Свентек играли друг с другом 7-й матча. До игры на Олимпиаде во всех встречах успеха добивалсь первая ракетка мира, так что китаянка одержала свою первю победу над Свентек.
В рейтинге WTA Чжэн Циньвэнь занимает 7 место, а выигрышная серия китайской теннисистки составляет 10 матчей.
Векич
Донна Векич в финале Олимпиады. Хорватская теннисистка в полуфинале одоела Шмидлову в двух сетах (6:4, 6:0). На корте соперницы провели 1 час и 5 минут игрового времени.
По ходу поединка Векич шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и выиграли четыре тай-брейка.
Донна Векич впервые дошла до титульного матча на грунтовом покрытии и стала первой хорваткой в одиночном финале игр.
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Донна Векич занимает 21 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Циньвэнь в этом матче можно поставить за 1.42, победу Векич букмекеры предлагают за 2.98.
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Прогноз: Чжэн Циньвэнь вполне может выиграть титул Олимпийской чемпионки. Китаянка сотворила сенсацию в полуфинале игр в Париже, обыгрыв первую ракетку планеты Игу Свентек. На победной волне Чжэн может нанести поражение хорватке Донне Векич.
Рекомендуемая ставка: Фора Циньвэнь (-4) с коэффициентом 1.94.