Немец Александр Зверев сыграет против испанца Рафаэля Ходара в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Зверев
Саша девятый раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир.
Главное отличие от предыдущих сезонов заключается в том, что на этот раз Зверев приехал на ATP Finals в статусе первой ракетки мира.
В этом году Зверев набрал 9350 очков и занял первое место в чемпионкой гонке.
Его главными достижениями стали победа на Ролан Гаррос и US Open. На парижском мэйджоре он обыграл в финале итальянца Флавио Коболли, а в Нью-Йорке — американца Бен Шелтона.
Кроме того, Зверев дошел до финала на Уимблдоне и до полуфинала на Australian Open.
Осенью Саша дошел до четвертьфинала в Пекине, до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае и до полуфинала на «пятисотнике» в Вене.
Всего в этом сезоне Зверев провел уже 83 матча. На этом отрезке у него 65 побед и 18 поражений.
Зверев дважды выигрывал итоговый — сначала в 2018 году, а потом в 2021-м. В прошлом году он не смог выйти в полуфинал, проиграв два из трех матчей на групповом этапе.
Ходар
Рафаэль тем временем один из дебютантов Итогового турнира.
Более того, Ходар квалифицировался на ATP Finals в своем дебютном сезоне на уровне основного тура. Подобным не могут похвастаться даже легендарные Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
В этом году испанец набрал 3234 очков и занял девятое место в чемпионкой гонке, но в итоге попал в число участников итогового благодаря отказу Янника Синнера, которому пришлось досрочно завершить сезон из-за травмы колена.
Ходар успешно выступал не только на грунте, но и на харде.
Летом 20-летний теннисист дошел до финала в Вашингтоне и до полуфинала на «Мастерсе» в Монреале.
Осенью главным достижением Ходара пока остается выход в финал «тысячника» в Шанхае. В решающем матче он уступил Алехандро Давидовичу-Фокине.
Ходар провел 78 матчей в этом сезоне. На данном отрезке у него 58 побед и 20 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.42, победу Ходара букмекеры предлагают за 2.89.
Прогноз: в начале июня Зверев уверенно обыграл Ходара в четвертьфинале Ролан Гаррос — 7:6, 6:1, 6:3.
В предстоящем матче немцу, вероятно, будет не так легко. Психологический фактор может стать ключевым: от Зверева буквально требуют подтверждать игрой и результатами статус первой ракетки мира, намекая на то, что он оказался на вершине рейтинга лишь благодаря стечению обстоятельств. Есть подозрение, что он с трудом справляется с общественным давлением.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.