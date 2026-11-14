Сможет ли Мирра разгромить Пегулу и выйти в финал итогового?

Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Джессики Пегулы в 1/2 финала Итогового турнира WTA. Матч пройдет 14 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.85.

Пегула

Джессика выиграла два из трех матчей на групповом этапе.

Как и в прошлом году, в первом туре ее соперницей была Кори Гауфф. На этот раз она проиграла соотечественнице в трехсетовом матче — 4:6, 7:6, 2:6.

Во втором матче Пегула одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:2, 7:5.

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Но ключевой стала победа американки над действующей чемпионкой Уимблдона Линдой Носковой — 7:6, 4:6, 7:5.

Пегула занимает пятое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 66 матчей (51 победа, 15 поражений).

В этом году 32-летняя американка выиграла «тысячник» в Дубае и «пятисотник» в Чарлстоне. На турнирах в Берлине, Вашингтоне и Цинциннати она дошла до финала, а на Australian Open и US Open — до полуфинала.

Лучшим результатом Пегулы на WTA Finals пока остается выход в финал в 2023 году. В прошлом сезоне она выиграла два из трех матчей в группе, после чего уступила в полуфинале Елене Рыбакиной.

Андреева

Мирра выиграла все три матча на групповом этапе, благодаря чему стала главным фаворитом на победу в турнире.

В первом туре россиянка одержала разгромную победу над Элиной Свитолиной.

Мирра отдала 32-летней украинке лишь четыре гейма. Во втором сете соперница просто капитулировала — 6:4, 6:0.

Но что еще больше удивило — с таким же счетом завершился и матч против Арины Соболенко.

В третьем туре Андреева должна была встретиться с Каролиной Муховой, которая в последний момент снялась из-за травмы.

В итоге чешскую теннисистку заменила Диана Шнайдер. Мирра отдала соотечественнице лишь три гейма — 6:2, 6:1.

Андреева впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир. В этом сезоне она набрала 6306 очков и заняла третье место в чемпионской гонке.

Главным достижением Андреевой в этом году стала победа на Ролан Гаррос. Кроме того, она выиграла «пятисотники» в Аделаиде и Линце.

На уровне WTA 1000 Мирра не выиграла ни одного титула, но смогла дойти до финала в Мадриде и Пекине. В испанской столице она проиграла в решающем матче Марте Костюк, а в китайской — Циньвэнь Чжэн.

Андреева провела 69 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 53 победы и 16 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.36, победу Пегулы букмекеры предлагают за 3.18.

Прогноз: Пегула конкретно раззадорила Андрееву своими неосторожными заявлениями после совместной тренировки в Индиан-Уэллс. Американка не скрывала своего раздражения поведением Мирры. Потом они, конечно, помирились, но во время матча россиянка может снова (внезапно) вспомнить про эти заявления и оценочные суждения...

В общем, считаем, что Мирра одержит максимально уверенную победу над заносчивой американкой.

6.85 Победа Андреевой с форой по геймам (-7,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.85 на матч Пегула — Андреева принесёт прибыль 5850₽, общая выплата — 6850₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-7,5) за 6.85.