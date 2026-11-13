прогноз на финал турнира в Стокгольме, ставка за 2.35

Американец Тейлор Фриц сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в финале турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 14 ноября, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

Фриц

Тейлор шестой раз в сезоне вышел в финал.

Ранее в этом году Фриц стал чемпионом «пятисотника» в Вашингтоне.

При этом американец проиграл в финале на турнирах в Далласе, Штутгарте, Галле и Лионе. Здесь его соперниками были Бен Шелтон (дважды), Фрэнсис Тиафо и Лоренцо Музетти.

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На текущем турнире он попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче Фриц одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 7:5, 6:3.

В четвертьфинале он должен был встретиться с Хольгером Руне, но датчанин в последний момент снялся из-за травмы бедра.

В полуфинале Фриц, вопреки ожиданиям, уверенно обыграл итальянца Лоренцо Музетти — 6:4, 6:2.

На прошлой неделе американец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже. В столице Франции Тейлор обыграл Бенжамена Бонзи, Алекса Молчаса и Артура Фиса, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

В конце октября Фриц сначала дошел до финала в Лионе, а потом до полуфинала на «пятисотнике» в Базеле.

Фриц будет в числе запасных на Итоговом турнире, и именно по этой причине он решил сыграть в Стокгольме, а не ушел в отпуск сразу после парижского «Мастерса».

В текущем сезоне Фриц провел 67 матчей. На этом отрезке у него 46 побед и 21 поражение.

Тиранте

Тиаго впервые в карьере сыграет в финале на уровне основного тура.

В первом раунде аргентинец одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 7:6, 6:3.

Во втором круге он должен был встретиться с Томасом Этчеверри, который снялся с турнира из-за травмы.

В четвертьфинале у Тиранте был непростой матч против представителя Казахстана Александра Шевченко — 7:6, 6:7, 6:3.

В полуфинале латиноамериканец одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 7:5, 7:6.

Тиранте занимает 51-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 64 матча. На этом отрезке у аргентинца 38 побед и 26 поражений.

У Тиранте и до этой недели были хорошие результаты не только на грунте, но и на харде. В августе Тиаго сначала дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Монреале, а потом до четвертьфинала в Цинциннати.

На американском «тысячнике» Тиранте одержал волевую победу над Новаком Джоковичем (2:6, 6:4, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.19, победу Тиранте букмекеры предлагают за 4.60.

Прогноз: на самом деле здесь не настолько всё очевидно. В августе Фриц проиграл Тиранте на харде в Монреале — 5:7, 3:6.

Даже если американец возьмет реванш, сомневаемся, что ему будет легко в этом финале.

2.35 Тотал геймов больше 24,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Фриц — Тиранте позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,0 за 2.35.