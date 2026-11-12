Сможет ли Соболенко обыграть Свитолину и выйти в полуфинал итогового?

Белоруска Арина Соболенко сыграет против украинки Элины Свитолиной в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 14 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Соболенко

Арина выиграла один из двух предыдущих матчей, благодаря чему сохраняет шансы на выход из группы.

Соболенко начала турнир с победы над Каролиной Муховой.

Несмотря на все опасения, белорусская теннисистка обыграла чешку в двух сетах — 7:6, 7:5.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

А вот во втором туре она буквально капитулировала, проиграв Мирре Андреевой со счетом 4:6, 0:6.

Интересно, что в первом себе Соболенко вела 4:1, но после этого отдала 11 геймов подряд.

«Если сегодня что-то не получилось, это не значит, что завтра будет так же. Я много работаю и знаю, что смогу преодолеть любые трудности», — сказала Арина после разгромного поражения от россиянки.

В этом сезоне Соболенко набрала 6485 очков и заняла второе место в чемпионской гонке. При этом в 2026-м Арина выиграла лишь три турнира — в Индиан-Уэллс, Брисбене и Майами.

Интересно, что с тех пор она лишь один раз доходила до финала. В начале сентября Соболенко проиграла Рыбакиной в решающем матче US Open.

На «тысячнике» в Пекине Соболенко уступила в третьем круге Николе Бартунковой, а в Ухане не смогла протий даже второй раунд, проиграв Энн Ли.

Соболенко шестой год подряд квалифицировалась на Итоговый турнир. Как ни странно, она пока ни разу не побеждала на WTA Finals.

В прошлом году Соболенко проиграла в финале Елене Рыбакиной, а в 2022-м — француженке Каролин Гарсия.

Свитолина

Элина тоже выиграла один из двух предыдущих матчей, а это значит, что теперь ей придется бороться с Ариной за место в 1/2 финала.

В первом туре Свитолина разгромно проиграла Мирре Андреевой.

Украинская теннисистка, как и Соболенко, разочаровала в матче против россиянки, сумев взять лишь четыре гейма — 4:6, 0:6.

Зато во втором туре Свитолина совершила камбэк в матче против чешки Каролины Муховой — 3:6, 6:2, 6:2.

В этом сезоне Свитолина набрала 5121 очко и заняла шестое место в чемпионкой гонке. В 2026-м 32-летняя теннисистка выиграла турниры в Окленде и Риме, а также дошла до финала в Дубае.

Кроме того, Элина добралась до полуфинала на Australian Open, а также на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Торонто.

Свитолина провела 69 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 51 победа и 18 поражений.

Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир впервые с 2019 года.

Свитолина — чемпионка WTA Finals 2018 года. На том турнире она обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки, Кики Бертенс и Слоан Стивенс. В 2019-м украинка уступила в финале итогового австралийке Эшли Барти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.52, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.55.

Прогноз: очевидно, что Соболенко растеряла уверенность, и это было заметно во многих матчах, а не только в игре против Андреевой.

Однако мы все равно считаем, что Арина не позволит Свитолиной выйти в 1/2 финала итогового.

К слову, Соболенко ранее выиграла шесть из семи матчей против украинки.

2.29 Победа Соболенко в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Соболенко — Свитолина принесёт чистый выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 2.29.