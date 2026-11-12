Белоруска Арина Соболенко сыграет против украинки Элины Свитолиной в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 14 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.
Соболенко
Арина выиграла один из двух предыдущих матчей, благодаря чему сохраняет шансы на выход из группы.
Соболенко начала турнир с победы над Каролиной Муховой.
Несмотря на все опасения, белорусская теннисистка обыграла чешку в двух сетах — 7:6, 7:5.
А вот во втором туре она буквально капитулировала, проиграв Мирре Андреевой со счетом 4:6, 0:6.
Интересно, что в первом себе Соболенко вела 4:1, но после этого отдала 11 геймов подряд.
«Если сегодня что-то не получилось, это не значит, что завтра будет так же. Я много работаю и знаю, что смогу преодолеть любые трудности», — сказала Арина после разгромного поражения от россиянки.
В этом сезоне Соболенко набрала 6485 очков и заняла второе место в чемпионской гонке. При этом в 2026-м Арина выиграла лишь три турнира — в Индиан-Уэллс, Брисбене и Майами.
Интересно, что с тех пор она лишь один раз доходила до финала. В начале сентября Соболенко проиграла Рыбакиной в решающем матче US Open.
На «тысячнике» в Пекине Соболенко уступила в третьем круге Николе Бартунковой, а в Ухане не смогла протий даже второй раунд, проиграв Энн Ли.
Соболенко шестой год подряд квалифицировалась на Итоговый турнир. Как ни странно, она пока ни разу не побеждала на WTA Finals.
В прошлом году Соболенко проиграла в финале Елене Рыбакиной, а в 2022-м — француженке Каролин Гарсия.
Свитолина
Элина тоже выиграла один из двух предыдущих матчей, а это значит, что теперь ей придется бороться с Ариной за место в 1/2 финала.
В первом туре Свитолина разгромно проиграла Мирре Андреевой.
Украинская теннисистка, как и Соболенко, разочаровала в матче против россиянки, сумев взять лишь четыре гейма — 4:6, 0:6.
Зато во втором туре Свитолина совершила камбэк в матче против чешки Каролины Муховой — 3:6, 6:2, 6:2.
В этом сезоне Свитолина набрала 5121 очко и заняла шестое место в чемпионкой гонке. В 2026-м 32-летняя теннисистка выиграла турниры в Окленде и Риме, а также дошла до финала в Дубае.
Кроме того, Элина добралась до полуфинала на Australian Open, а также на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Торонто.
Свитолина провела 69 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 51 победа и 18 поражений.
Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир впервые с 2019 года.
Свитолина — чемпионка WTA Finals 2018 года. На том турнире она обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки, Кики Бертенс и Слоан Стивенс. В 2019-м украинка уступила в финале итогового австралийке Эшли Барти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.52, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.55.
Прогноз: очевидно, что Соболенко растеряла уверенность, и это было заметно во многих матчах, а не только в игре против Андреевой.
Однако мы все равно считаем, что Арина не позволит Свитолиной выйти в 1/2 финала итогового.
К слову, Соболенко ранее выиграла шесть из семи матчей против украинки.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 2.29.