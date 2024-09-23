Европейцы выиграли Кубок Лейвера, Касаткина пятый раз в сезоне дошла до финала, а Хачанов снова разочаровал

LiveSport.Ru рассказывает о самых важных событиях очередной недели теннисного сезона.

Алькарас привел Европу к победе на Кубке Лейвера

Чем ближе завершение сезона, тем чаще можно услышать жалобы теннисистов на чересчур плотный календарь. «ATP интересуют только деньги, турниров слишком много, пауза между сезонами катастрофически маленькая» и так далее.

Так или иначе, а на выставочный Кубок Лейвера, который в этом году проходил в Берлине, звезды приехали с удовольствием. Еще бы, всего лишь за три соревновательных дня победители получили по 250 тысяч долларов, а проигравшие — в два раза меньше.

Сборную Европы на этот раз представляли Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Григор Димитров и Стефанос Циципас.

К слову, для Алькараса это было первое участие в Кубке Лейвера, одним из организаторов которого является легендарный Роджер Федерер.

За сборную Мира играли Тэйлор Фриц, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафу, Алехандро Табило, Франсиско Серундоло и Танаси Коккинакис.

После первых двух дней европейцы уступали 4:8, ситуация выглядела почти безнадежной. Начало заключительного игрового дня только добавило пессимистических настроений — Медведев проиграл Шелтону. Днем ранее россиянин уступил еще одному американцу — Тиафо.

Медведев запомнился зрителям не только своим невыразительным теннисом, но и ужасным поведением. В матче против Шелтона Даниил швырял ракетку, причем делал это не очень аккуратно, несмотря на то, что болельщики были совсем близко. К слову, места у корта стоили около 5000 долларов. Как говорится, дорого и опасно.

Даниил Медведев globallookpress.com

Шелтону даже показалось, что брошенная Медведевым ракетка попала кому-то в голову: «Когда он бросил ракетку, я увидел, как отреагировала женщина, в которую она летела, и подумал, что ей попало в голову. Но судья сказал мне, что на видео было видно, что ракетка была где-то в четырех метрах. Я бы не стал оправдывать бросание ракетки в зрителей. Очевидно, это был несчастный случай. Он бросил её на корт. Повезло, что она ни в кого не попала».

Но Медведева действительно можно понять, ведь он оказался самым слабым звеном в своей команде. Конечно, это обидно и неприятно.

Но сборная Европы все равно выиграла. Это случилось во многом благодаря Алькарасу и Звереву.

Зверев одержал победу над Тиафо, а Карлос вместе с Руудом выиграл парный матч против Шелтона и Тиафо и одиночную встречу с Фрицем.

Европейцы выграли Кубок Лейвера впервые с 2021 года. При этом по общему количеству побед у них солидное превосходство в противостоянии со сборной Мира — 5:2.

Пятый финал Касаткиной

В этом году Дарья Касаткина незаслуженно осталась в тени своих соотечественниц Мирры Андреевой, Дианы Шнайдер и Анны Калинской, которая дебютировала в топ-20 и стала возлюбленной Янника Синнера.

Достаточно сказать, что Касаткина вообще-то продолжает удерживать статус первой ракетки России и в текущем сезоне она уже пять раз играла в финале, при этом во всех случаях — на уровне WTA 500.

На прошлой неделе Дарья остановилась в шаге от титула на турнире в Сеуле. В решающем матче 27-летняя теннисистка проиграла Беатрис Хаддад-Майя.

Поражение от бразильянки получилось максимально обидным: Касаткина вела 6:1, 3:1, но потом что-то пошло не так.

Дарья Касаткина globallookpress.com

Кстати, в полуфинале она спокойно разобралась со Шнайдер (6:3, 6:4), которая по итогам летней части сезона поднялась в рейтинге на 16-е место.

Касаткина умеет доходить до финалов, но, к сожалению, там ей не всегда удается справляться с психологическим давлением. Это, наверное, ее главная проблема.

В этом году Касаткина провела без спадов только один финал — победный на травяном турнире в Истбурне. В Аделаиде Даша уступила в решающем матче Алене Остапенко, в Абу-Даби — Елене Рыбакиной, а в Чарльстоне — Даниэль Коллинз.

Как бы там ни было, Касаткина успешно проводит сезон. У нее по-прежнему есть шанс завершить год в топ-10. По итогам турнира в Сеуле россиянка поднялась в рейтинге на 11-е место.

Качмазов провел лучший турнир в карьере

Возможно, далеко не все из вас слышали про Алибека Качмазова, но это нормально, все-таки до прошлой недели парень был за пределами топ-200.

До турнира в Чэнду, на котором состоялся долгожданный прорыв, 22-летний теннисист лишь трижды играл на уровне основной сетки ATP. При этом в двух случаях ему давали wild card на Кубке Кремля.

До сих пор лучшим результатом Качмазова был второй круг в Астане в прошлом году. Тогда он выиграл у Корентена Муте и уступил Адриану Маннарино, а также остановил в квалификации Фабиана Марожана и Дамира Джумхура.

Алибек Качмазов globallookpress.com

В Чэнду Качмазов спокойно прошел отбор, после чего выиграл три матча в основной сетке. Вопреки ожиданиям, Алибек обыграл сразу трех соперников из топ-100 — американца Александра Ковачевича, японца Таро Даниэля и чилийца Николаса Харри. Последний и вовсе занимает в рейтинге 28-е место.

Что интересно, во всех случаях Качмазов не отдал ни сета, в том числе в матче с опытнейшим Харри (6:3, 6:4), который ранее в этом году играл в финале «Мастерса» в Риме.

В полуфинале Качмазом проиграл Лоренцо Музетти (4:6, 2:6). В отличие от предыдущих матчей, здесь, конечно, было заметно, что итальянец находится на другом уровне.

Но самое главное, что Качмазов наконец-то воспользовался шансом, подтвердив, что он способен конкурировать со многими известными игроками.

Благодаря успешному выступлению в Чэнду он поднялся в рейтинге на 179-е место. С такой игрой Алибек до конца года вполне может взлететь еще на 20-30 позиций.

Правда, есть и другое мнение, не такое оптимистичное. Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко считает, что успех Качмазова в Китае — это всего лишь приятное стечение обстоятельств: «По его результативности, которую он показывал в этом году, он ни на одном "челленджере" даже до финала не дошел. У него вообще нет результатов хороших — чтобы он показал, что готов играть ATP-турниры. Это я называю — залетное. Он прошел квалификацию, разыгрался — это его хороший уровень именно этой недели».

Остается только надеяться, что Давыденко ошибается.

Регресс Хачанова

Пока кто-то веселился и психовал на Кубке Лейвера, Карен Хачанов отправился в Китай на турнир в Ханчжоу. Год назад в эти же дни россиянин выиграл титул в Чжухае, и на этот раз он тоже ехал на Восток с мыслями о победе. Это было очень важно в контексте недавних поражений.

Но увы, Хачанов снова разочаровал, проиграв уже в первом матче китайцу Бу Юнчаокете, который благодаря этой победе дебютировал в топ-100.

Карен Хачанов globallookpress.com

«Пожалуйста, я прошу вас быть уважительными. Не добивайте лежачих», — написал Карен вскоре после сенсационного поражения от Дэна Эванса на старте US Open.

Не хотим никого добивать, но самые простые факты дают повод говорить о неприятной тенденции — в игре Хачанова наблюдается серьезный регресс.

В этом году Карен выиграл только четыре из девяти матчей против соперников из-за пределов топ-100. Опять-таки, мы говорим о человеке, который совсем недавно был в топ-20 и заявлял о желании вернуться в десятку лучших.

Серьезный спад начался в конце весны: после «Ролан Гаррос» Хачанов провел 11 матчей, в которых потерпел восемь поражений.

Но сильно критиковать Хачанова тоже не стоит. Надо не забывать, что в прошлом году у него были серьезные проблемы со спиной: часть сезона тогда пришлось пропустить из-за стрессового перелома позвоночника. Не исключено, последствия этой травмы до сих пор напоминают о себе.

Сафиуллин опустился на 13 позиций

Еще одним неудачником недели стал c, которому крайне важно было защитить очки за прошлогодний финал в Чэнду.

В 2023-м россиянин едва не выиграл в решающем матче у Саши Зверева, который честно признался, что его впечатлил уровень игры соперника.

Карен Хачанов globallookpress.com

Позже Роман несколько раз подтверждал на корте слова немецкого теннисиста. Сначала он взял реванш у Зверева, одержав разгромную победу в Шанхае, а потом выиграл у Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Париже. Это было прошлой осенью.

Несмотря на все ожидания, Сафиуллин с тех пор лишь эпизодически демонстрировал теннис, благодаря которому обыгрывал соперников из топ-5 и дебютировал в топ-40.

На этот раз Сафиуллин прошел в Чэнду только первый раунд — кое-как выиграл у итальянского верерана Фабио Фоньини, после чего уступил талантливому китайцу Цзюньчэну Шану.

Сафиуллин не смог защитить больше 100 очков, из-за чего опустился в рейтинге на 69-е место. Скорее всего, это только начало падения. С трудом верится, что Роман, как и в прошлом году, выиграет по два матча на предстоящих «тысячниках» в Шанхае и Париже.