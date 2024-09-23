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    Европейцы выиграли Кубок Лейвера, Касаткина пятый раз в сезоне дошла до финала, а Хачанов снова разочаровал

    Предыдущие семь дней в теннисе получились максимально насыщенными

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Карлос Алькарас Каспер Рууд Александр Зверев Даниил Медведев Роджер Федерер Тейлор Фритц Фрэнсис Тиафу Бен Шелтон Стефанос Циципас Карен Хачанов Роман Сафиуллин Дарья Касаткина
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    Карлос Алькарас
    LiveSport.Ru рассказывает о самых важных событиях очередной недели теннисного сезона.

    Алькарас привел Европу к победе на Кубке Лейвера

    Чем ближе завершение сезона, тем чаще можно услышать жалобы теннисистов на чересчур плотный календарь. «ATP интересуют только деньги, турниров слишком много, пауза между сезонами катастрофически маленькая» и так далее.

    Так или иначе, а на выставочный Кубок Лейвера, который в этом году проходил в Берлине, звезды приехали с удовольствием. Еще бы, всего лишь за три соревновательных дня победители получили по 250 тысяч долларов, а проигравшие — в два раза меньше.

    Сборную Европы на этот раз представляли Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Григор Димитров и Стефанос Циципас.

    К слову, для Алькараса это было первое участие в Кубке Лейвера, одним из организаторов которого является легендарный Роджер Федерер.

    За сборную Мира играли Тэйлор Фриц, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафу, Алехандро Табило, Франсиско Серундоло и Танаси Коккинакис.

    После первых двух дней европейцы уступали 4:8, ситуация выглядела почти безнадежной. Начало заключительного игрового дня только добавило пессимистических настроений — Медведев проиграл Шелтону. Днем ранее россиянин уступил еще одному американцу — Тиафо.

    Медведев запомнился зрителям не только своим невыразительным теннисом, но и ужасным поведением. В матче против Шелтона Даниил швырял ракетку, причем делал это не очень аккуратно, несмотря на то, что болельщики были совсем близко. К слову, места у корта стоили около 5000 долларов. Как говорится, дорого и опасно.

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    Шелтону даже показалось, что брошенная Медведевым ракетка попала кому-то в голову: «Когда он бросил ракетку, я увидел, как отреагировала женщина, в которую она летела, и подумал, что ей попало в голову. Но судья сказал мне, что на видео было видно, что ракетка была где-то в четырех метрах. Я бы не стал оправдывать бросание ракетки в зрителей. Очевидно, это был несчастный случай. Он бросил её на корт. Повезло, что она ни в кого не попала».

    Но Медведева действительно можно понять, ведь он оказался самым слабым звеном в своей команде. Конечно, это обидно и неприятно.

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    • Но сборная Европы все равно выиграла. Это случилось во многом благодаря Алькарасу и Звереву.

    Зверев одержал победу над Тиафо, а Карлос вместе с Руудом выиграл парный матч против Шелтона и Тиафо и одиночную встречу с Фрицем.

    Европейцы выграли Кубок Лейвера впервые с 2021 года. При этом по общему количеству побед у них солидное превосходство в противостоянии со сборной Мира — 5:2.

    Пятый финал Касаткиной

    В этом году Дарья Касаткина незаслуженно осталась в тени своих соотечественниц Мирры Андреевой, Дианы Шнайдер и Анны Калинской, которая дебютировала в топ-20 и стала возлюбленной Янника Синнера.

    Достаточно сказать, что Касаткина вообще-то продолжает удерживать статус первой ракетки России и в текущем сезоне она уже пять раз играла в финале, при этом во всех случаях — на уровне WTA 500.

    На прошлой неделе Дарья остановилась в шаге от титула на турнире в Сеуле. В решающем матче 27-летняя теннисистка проиграла Беатрис Хаддад-Майя.

    Поражение от бразильянки получилось максимально обидным: Касаткина вела 6:1, 3:1, но потом что-то пошло не так.

    Дарья Касаткина
    globallookpress.com

    Кстати, в полуфинале она спокойно разобралась со Шнайдер (6:3, 6:4), которая по итогам летней части сезона поднялась в рейтинге на 16-е место.

    Касаткина умеет доходить до финалов, но, к сожалению, там ей не всегда удается справляться с психологическим давлением. Это, наверное, ее главная проблема.

    В этом году Касаткина провела без спадов только один финал — победный на травяном турнире в Истбурне. В Аделаиде Даша уступила в решающем матче Алене Остапенко, в Абу-Даби — Елене Рыбакиной, а в Чарльстоне — Даниэль Коллинз.

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    • Как бы там ни было, Касаткина успешно проводит сезон. У нее по-прежнему есть шанс завершить год в топ-10. По итогам турнира в Сеуле россиянка поднялась в рейтинге на 11-е место.

    Качмазов провел лучший турнир в карьере

    Возможно, далеко не все из вас слышали про Алибека Качмазова, но это нормально, все-таки до прошлой недели парень был за пределами топ-200.

    До турнира в Чэнду, на котором состоялся долгожданный прорыв, 22-летний теннисист лишь трижды играл на уровне основной сетки ATP. При этом в двух случаях ему давали wild card на Кубке Кремля.

    До сих пор лучшим результатом Качмазова был второй круг в Астане в прошлом году. Тогда он выиграл у Корентена Муте и уступил Адриану Маннарино, а также остановил в квалификации Фабиана Марожана и Дамира Джумхура.

    Алибек Качмазов
    globallookpress.com

    В Чэнду Качмазов спокойно прошел отбор, после чего выиграл три матча в основной сетке. Вопреки ожиданиям, Алибек обыграл сразу трех соперников из топ-100 — американца Александра Ковачевича, японца Таро Даниэля и чилийца Николаса Харри. Последний и вовсе занимает в рейтинге 28-е место.

    Что интересно, во всех случаях Качмазов не отдал ни сета, в том числе в матче с опытнейшим Харри (6:3, 6:4), который ранее в этом году играл в финале «Мастерса» в Риме.

    В полуфинале Качмазом проиграл Лоренцо Музетти (4:6, 2:6). В отличие от предыдущих матчей, здесь, конечно, было заметно, что итальянец находится на другом уровне.

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    Но самое главное, что Качмазов наконец-то воспользовался шансом, подтвердив, что он способен конкурировать со многими известными игроками.

    Благодаря успешному выступлению в Чэнду он поднялся в рейтинге на 179-е место. С такой игрой Алибек до конца года вполне может взлететь еще на 20-30 позиций.

    Правда, есть и другое мнение, не такое оптимистичное. Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко считает, что успех Качмазова в Китае — это всего лишь приятное стечение обстоятельств: «По его результативности, которую он показывал в этом году, он ни на одном "челленджере" даже до финала не дошел. У него вообще нет результатов хороших — чтобы он показал, что готов играть ATP-турниры. Это я называю — залетное. Он прошел квалификацию, разыгрался — это его хороший уровень именно этой недели».

    Остается только надеяться, что Давыденко ошибается.

    Регресс Хачанова

    Пока кто-то веселился и психовал на Кубке Лейвера, Карен Хачанов отправился в Китай на турнир в Ханчжоу. Год назад в эти же дни россиянин выиграл титул в Чжухае, и на этот раз он тоже ехал на Восток с мыслями о победе. Это было очень важно в контексте недавних поражений.

    Но увы, Хачанов снова разочаровал, проиграв уже в первом матче китайцу Бу Юнчаокете, который благодаря этой победе дебютировал в топ-100.

    Карен Хачанов
    globallookpress.com

    «Пожалуйста, я прошу вас быть уважительными. Не добивайте лежачих», — написал Карен вскоре после сенсационного поражения от Дэна Эванса на старте US Open.

    Не хотим никого добивать, но самые простые факты дают повод говорить о неприятной тенденции — в игре Хачанова наблюдается серьезный регресс.

    В этом году Карен выиграл только четыре из девяти матчей против соперников из-за пределов топ-100. Опять-таки, мы говорим о человеке, который совсем недавно был в топ-20 и заявлял о желании вернуться в десятку лучших.

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    • Серьезный спад начался в конце весны: после «Ролан Гаррос» Хачанов провел 11 матчей, в которых потерпел восемь поражений.

    Но сильно критиковать Хачанова тоже не стоит. Надо не забывать, что в прошлом году у него были серьезные проблемы со спиной: часть сезона тогда пришлось пропустить из-за стрессового перелома позвоночника. Не исключено, последствия этой травмы до сих пор напоминают о себе.

    Сафиуллин опустился на 13 позиций

    Еще одним неудачником недели стал c, которому крайне важно было защитить очки за прошлогодний финал в Чэнду.

    В 2023-м россиянин едва не выиграл в решающем матче у Саши Зверева, который честно признался, что его впечатлил уровень игры соперника.

    Карен Хачанов
    globallookpress.com

    Позже Роман несколько раз подтверждал на корте слова немецкого теннисиста. Сначала он взял реванш у Зверева, одержав разгромную победу в Шанхае, а потом выиграл у Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Париже. Это было прошлой осенью.

    Несмотря на все ожидания, Сафиуллин с тех пор лишь эпизодически демонстрировал теннис, благодаря которому обыгрывал соперников из топ-5 и дебютировал в топ-40.

    На этот раз Сафиуллин прошел в Чэнду только первый раунд — кое-как выиграл у итальянского верерана Фабио Фоньини, после чего уступил талантливому китайцу Цзюньчэну Шану.

    Сафиуллин не смог защитить больше 100 очков, из-за чего опустился в рейтинге на 69-е место. Скорее всего, это только начало падения. С трудом верится, что Роман, как и в прошлом году, выиграет по два матча на предстоящих «тысячниках» в Шанхае и Париже.

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