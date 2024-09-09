Триумф Соболенко, мрачная победа Синнера, прорыв американцев и очередная неудача Свентек

LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open-2024.

Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема»

Чей сезон лучше — Иги Свентек или Арины Соболенко? Еще месяц назад такой вопрос мог вызвать не только улыбку, но и недоумение. Это правда, после Australian Open у белорусской теннисистки был непростой период, в который уместились тяжелейшие события в личной жизни, травмы и поражения. Но прямо сейчас в тени Соболенко находится весь женский тур, в том числе Свентек. В середине августа Арина забрала титул на «тысячнике» в Цинциннати, а теперь стала чемпионкой US Open. В Нью-Йорке Арина вообще ни с кем не церемонилась, отчасти исключением стал лишь матч третьего круга против Екатерины Александровой — россиянка чересчур легко взяла первый сет, но этим она только вызвала на себя шквал мощнейших ударов. Как и в Цинциннати, в финале Соболенко выиграла у Джессики Пегулы (7:5, 7:5). Несмотря на счет, в решающем матче Арина полностью контролировала обстановку на корте.

Арина Соболенко globallookpress.com

Соболенко выиграла второй титул «Большого шлема» в текущем сезоне и третий в карьере. Погоня за Свентек продолжается — у польской теннисистки на данный момент пять побед на мэйджорах. Всё указывает на то, что уже в следующем году белоруска вполне может сравняться с Игой, которая выглядит непобедимой только на грунте.

Свентек — главное разочарование женского турнира

Ига Свентек продолжает удерживать первое место в рейтинге, опережая Соболенко более чем на две тысячи очков. Но в плане результатов в последнее время у нее всё очень плохо. После победы на Ролан Гаррос полька пока не выиграла ни одного турнира. На Уимблдоне она уже в третьем раунде уступила Юлии Путинцевой, следующий провал случился на олимпийском турнире — Ига проиграла в полуфинале Циньвэнь Чжэн. В Цинциннати Свентек тоже не дошла до финала — в 1/2-й ее дерзко остановила Арина. В Нью-Йорке она легко прошла первые четыре раунда, но потом была настоящая капитуляция в матче против Пегулы. Сложно вспомнить, когда еще Свентек ошибалась так часто, как в игре с американкой.

Ига Свентек globallookpress.com

Любопытно, что за последние два года Ига на «Больших шлемах» прошла дальше четвертьфинала только на Ролан Гаррос. Совпадением это уже нельзя назвать.

Пегула вернулась в топ-3

У Джессики Пегулы было максимально непростое начало сезона, но теперь она точно входит в список главных героев года. В июне американка выиграла престижный травяной турнир в Берлине, в августе завоевала титул на «тысячнике» в Торонто и дошла до финала в Цинциннати. Но главным событием стал первый для Пегулы выход в финал турнира «Большого шлема». До сих пор ее лучшим результатом на этом уровне был четвертьфинал.

Джессика Пегула globallookpress.com

В каком-то смысле Джессика почти совершила подвиг: в четвертьфинале дочь миллиардера красиво разобралась со Свентек, а в полуфинале совершила дерзкий камбэк в матче против Каролину Муховой, уйдя со счета 1:6, 0:2. Пегула достойно провела финал против Соболенко, но это максимум на что она могла рассчитывать в матче против столь мощной во всех смыслах соперницы.

Но Пегула тоже понимает, что добилась колоссального успеха: «Если бы в начале года мне сказали, что я буду здесь в финале, то я бы сильно посмеялась. Тогда я об этом вообще не думала». Ну и наверняка 30-летняя теннисистка тоже не ожидала, что поднимется в рейтинге на третье место.

Синнеру не было равных в Нью-Йорке

До сих пор любой подобный текст мы начинали с рассказа о мужском турнире. Скорее всего, так было бы и на этот раз, если бы победителем стал кто-то другой. Но рро Янника Синнера вообще не хочется говорить, и это вполне нормальная реакция, учитывая все недавние околотеннисные события. Как известно, итальянец не постеснялся воспользоваться своим статусом, чтобы избежать как минимум временного отстранения: в марте он сдал две положительные допинг-пробы, но всё равно продолжал играть. Не так давно об этом высказался даже Роджер Федерер: «Непоследовательность в том, что его не отстранили, пока не было 100% уверенности, в чем дело — вопрос, который еще требует ответа. Но как есть, и нам нужно верить процессу и его участникам». Швейцарец постарался максимально аккуратно озвучить свое мнение, но в любом случае он тоже четко дал понять, что Янник не должен был играть как минимум до US Open.

Синнер мог легко спасти свою репутацию честного парня. Ради этого пришлось бы пропустить до полугода, но зато сейчас он мог бы спокойно читать комментарии в соцсетях и не переживать перед каждой пресс-конференцией, что сейчас его снова будут пытать вопросами о допинговом деле.

Янник Синнер globallookpress.com

Но, кажется, Яннику просто плевать на мнение окружающих. В Нью-Йорке он выбрал очень хитрую линию поведения, выставляя себя в роли жертвы: мол, мне и так нелегко, а вы тут еще со своими вопросами.

Если абстрагироваться от этой темы, то, да, на корте Синнеру действительно не было равных. По игре на харде он сейчас с отрывом лучший. Здесь нет вообще никакого везения, даже в том, что ему не пришлось играть против Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Это был яркий пример тотального доминирования, в том числе в финале — Янник спокойно переиграл Тейлора Фрица.

Реакция Синнера сразу после заключительного розыгрыша в решающем матче — это еще один показательный момент. Даже здесь он не дал волю эмоциям, сохраняя несвойственное в таких случаях спокойствие.

Синнер выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и в карьере. Похоже, это действительно только начало большого победного пути. Ни Джокович, ни Алькарас, ни Медведев, ни Зверев — никто в ближайшие годы не помешает ему регулярно выигрывать титула на «Шлемах».

Зверев стал второй ракеткой мира

Обстановку в мужском рейтинге можно описать следующим образом: Синнер и все остальные.

После победы на US Open в активе Янника теперь 11180 очков. Ближайший преследователь отстает от него более чем на четыре тысячи очков.

По итогам турнира в Нью-Йорке на второе место поднялся Саша Зверев. Но для него это слабое утешение. Немецкий теннисист явно не планировал проигрывать в четвертьфинале Тейлору Фрицу, который впервые в карьере дошел до финала на таком уровне.

Тейлор Фриц globallookpress.com

В воскресенье победы Фрица ждала вся Америка. Дело в том, что после 2003 года теннисисты из США ни разу не выигрывали мужские одиночные турниры «Большого шлема». Последним это сделал Энди Роддик на US Open-2023.

Фриц преодолел сложнейший путь до финала: во втором круге выиграл у Маттео Береттини, в четвертом — у Каспера Рууда, в четвертьфинале остановил Зверева, а в полуфинале совершил камбэк в матче против всегда куражного на домашнем мэйджоре Фрэнсиса Тиафо.

Мог ли Фриц обыграть Синнера в решающем матче? Нет. Здесь не может быть двух мнений. Для победы над таким монстром (в хорошем смысле) нужна еще и харизма, которой у Тейлора просто нет. Фриц классный теннисист, но не более того. Ему никогда не взобраться на уровень, на котором находятся Синнер и Алькарас.

Падение Джоковича

Золотая олимпийская медаль, скорее всего, так и останется единственным приятным воспоминанием Новака Джоковича по итогам сезона.

В 2024-м серб провалил три из четырех турниров «Большого шлема». Финал Уимблдона, в котором он без шансов уступил Алькарасу, тоже не самое яркое событие.

Еще один удивительный факт: в этом году Джокович до сих пор не выиграл ни одного турнира ATP.

По итогам US Open Джокович, проигравший в третьем круге Алексею Попырину, свалился в рейтинге на четвертое место. Теперь он отстает от Синнера более чем на пять тысяч очков.

От доминирования Новака не осталось и следа, а его победа на Олимпиаде, кажется, всего лишь приятный бонус на фоне внушительного спада. Где-то ему помешали травмы, которых стало гораздо больше, где-то не хватило соревновательной практики. Есть подозрение, что мы больше не увидим Джоковича не вершине рейтинга.