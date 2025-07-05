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    Смогут ли ФКСБ и «ЧФР Клуж» определить сильнейшего в основное время?

    ФКСБ — ЧФР Клуж. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Суперкубок Румынии, 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на ФКСБ — «ЧФР Клуж»
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    «ЧФР Клуж»
    5 июля в матче за Суперкубок Румынии по футболу сыграют ФКСБ и «ЧФР Клуж». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «ЧФР Клуж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    ФКСБ

    Турнирное положение: команда из Бухареста в прошлом сезоне смогла выиграть румынский чемпионат.

    «Красно-синие» смогли набрать 52 очка, стали первыми в турнирной таблице и на целых девять баллов опередили второй «ЧФР Клуж».

    А вот в Кубке Румынии бухарестская команда провалилась и не смогла выйти даже в четвертьфинал.

    Последние матчи: в товарищеских матчах бухарестцы смогли победить «Утрехт» (3:1) и «Алмере Сити» (3:2).

    Завершили же прошлый чемпионат подопечные Элиаса Хараламбуса ничейным результатом с «ЧФР Клуж» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    До этого же ФКСБ смог победить «Университатю Крайову» (1:0), «Университатю Клуж» (2:0), «Динамо» (3:1), «Рапид» (2:1) и «ЧФР Клуж» (3:2).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: в прошлом сезоне ФКСБ выступил достойно, выиграв чемпионат страны и выйдя в 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Лиону». Провальным был только Кубок, но главная задача была выполнена.

    ФКСБ точно хочет начать новый сезон с трофея, а ведь впереди у команды длинный сезон чемпионата страны и участие в Лиге чемпионов.

    «ЧФР Клуж»

    Турнирное положение: команда из города Клуж-Напока стала второй в прошлом сезоне румынского чемпионата.

    «Железнодорожники» смогли набрать 43 балла и уступили на девять очков ФКСБ.

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    • Зато «бело-бордовые» смогли выиграть Кубок страны, в финале победив «Херманнштадт».

    Последние матчи: в товарищеских поединках «клужнапокари» победили «Слован» (4:2), «Динамо» (Ческе-Будеевице) (3:0) и «Дебрецен» (2:0), а также сыграли вничью с «Грацером» (2:2).

    Завершил же прошлый сезон «ЧФР Клуж» ничьей с ФКСБ (1:1) и победой над «Рапидом» (4:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: подопечные Андреа Мандорлин и вполне могут рассчитывать на успех в этом матче. Это первая игра сезона и предугадать форму и готовность команд практически невозможно.

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    В прошлом сезоне «ЧФР Клуж» выглядел достаточно неплохо и решил задачу-минимум, став вторым в чемпионате и выиграв Кубок страны. Теперь команда будет принимать участие в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • ФКСБ не проигрывает на протяжении 10 официальных матчей

    • «ЧФР Клуб» не проигрывает на протяжении 7 официальных матчей

    • В прошлом очном матче в «ЧФР Клуж» и ФКСБ сыграли вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа «ЧФР Клуж» — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: это первый матч сезона, игра за трофей, поэтому вряд ли команды будут рисковать и все может не закончиться за 90 минут.

    Ставка: ничья в основное время за 3.20.

    Прогноз: команды входят в сезон и могут быть ошибки в обороне, поэтому каждая из команд вполне может забить.

    Ставка: обе забьют за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ФКСБ — ЧФР Клуж?

    Матч ФКСБ — ЧФР Клуж состоится 05 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч ФКСБ — ЧФР Клуж?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья в основное время.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ФКСБ — ЧФР Клуж?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья в основное время» с коэффициентом у букмекеров 3.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ — ЧФР Клуж?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ФКСБ — ЧФР Клуж?

    Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа «ЧФР Клуж» — в 3.30.

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