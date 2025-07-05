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    Голландки не заметят Уэльс

    Уэльс (ж) — Нидерланды (ж). Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс (ж) — Нидерланды (ж)
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    Женская сборная Нидерландов
    5 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Уэльс (ж) и Нидерланды (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс (ж) — Нидерланды (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Уэльс (ж)

    Турнирное положение: Валлийки твердо намерены побороться за выход из группы. Да и по составу команда выглядит вполне симпатично.

    При этом Уэльс (ж) ужасно выступил в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 4 позиции.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Валлийки уступили итальянкам (1:4).

    До того команда была бита датчанками (0:1). А вот поединок со шведками завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках Уэльс (ж) забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Валлийки крепки, однако не побеждают уже полгода. Команда явно способна поднатореть в плане реализации.

    Причем Уэльс (ж) традиционно неудачно противостоит голландкам. Из четырех очных поединков команда уступила 4 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только валлийки уже почти 18 лет не забивают в ворота «оранжевых».

    Нидерланды (ж)

    Турнирное положение: Голландки уж точно поборются за выход из группы. Команда весьма крепкая, вот только последние результаты не особенно впечатляют.

    Причем Нидерланды (ж) не столь успешно выступили в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 2 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Голландки переиграли финнок (2:1).

    До того команда не смогла обыграть шотландок (1:1). А вот чуть ранее она была разгромлена сильными немками (0:4).

    При этом Нидерланды (ж) в 5 своих последних поединках добыли 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Голландки нынче не блещут стабильностью. А вот валлиек команда обыгрывать просто обязана.

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    При этом Нидерланды (ж) имеют весьма качественный подбор игроков. Да и атака команды выглядит весьма выгодно.

    Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Да и недавняя виктория над ершистыми финнками окрыляет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена стартовать как можно убедительнее.

    Статистика для ставок

    • Валлийки не побеждали в 6 своих последних поединках

    • Голландки одолели валлиек во всех 4 очных встречах

    • Уэльс (ж) уступил в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: Голландки выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут агрессивно атаковать.

    Номинальные гости традиционно успешно противостоят валлийкам, к тому же оппонент давно не знает вкуса побед.

    Ставка: Фора Нидерландов (ж) -2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Уэльс (ж) — Нидерланды (ж)?

    Матч Уэльс (ж) — Нидерланды (ж) состоится 05 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Уэльс (ж) — Нидерланды (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Нидерландов (ж) -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Уэльс (ж) — Нидерланды (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Нидерландов (ж) -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс (ж) — Нидерланды (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Уэльс (ж) — Нидерланды (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

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