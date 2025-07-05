Уэльс (ж) — Нидерланды (ж). Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 5 июля 2025 года

Уэльс (ж)
Турнирное положение: Валлийки твердо намерены побороться за выход из группы. Да и по составу команда выглядит вполне симпатично.
При этом Уэльс (ж) ужасно выступил в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 4 позиции.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Валлийки уступили итальянкам (1:4).
До того команда была бита датчанками (0:1). А вот поединок со шведками завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках Уэльс (ж) забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Валлийки крепки, однако не побеждают уже полгода. Команда явно способна поднатореть в плане реализации.
Причем Уэльс (ж) традиционно неудачно противостоит голландкам. Из четырех очных поединков команда уступила 4 раза.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только валлийки уже почти 18 лет не забивают в ворота «оранжевых».
Нидерланды (ж)
Турнирное положение: Голландки уж точно поборются за выход из группы. Команда весьма крепкая, вот только последние результаты не особенно впечатляют.
Причем Нидерланды (ж) не столь успешно выступили в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 2 место.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Голландки переиграли финнок (2:1).
До того команда не смогла обыграть шотландок (1:1). А вот чуть ранее она была разгромлена сильными немками (0:4).
При этом Нидерланды (ж) в 5 своих последних поединках добыли 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Голландки нынче не блещут стабильностью. А вот валлиек команда обыгрывать просто обязана.
При этом Нидерланды (ж) имеют весьма качественный подбор игроков. Да и атака команды выглядит весьма выгодно.
Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Да и недавняя виктория над ершистыми финнками окрыляет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена стартовать как можно убедительнее.
Статистика для ставок
- Валлийки не побеждали в 6 своих последних поединках
- Голландки одолели валлиек во всех 4 очных встречах
- Уэльс (ж) уступил в 2 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Палмейрас — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: Голландки выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут агрессивно атаковать.
Номинальные гости традиционно успешно противостоят валлийкам, к тому же оппонент давно не знает вкуса побед.
Ставка: Фора Нидерландов (ж) -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38