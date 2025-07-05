Уэльс (ж) — Нидерланды (ж). Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 5 июля 2025 года

5 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Уэльс (ж) и Нидерланды (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уэльс (ж) — Нидерланды (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Уэльс (ж)

Турнирное положение: Валлийки твердо намерены побороться за выход из группы. Да и по составу команда выглядит вполне симпатично.

При этом Уэльс (ж) ужасно выступил в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 4 позиции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Валлийки уступили итальянкам (1:4).

До того команда была бита датчанками (0:1). А вот поединок со шведками завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках Уэльс (ж) забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Валлийки крепки, однако не побеждают уже полгода. Команда явно способна поднатореть в плане реализации.

Причем Уэльс (ж) традиционно неудачно противостоит голландкам. Из четырех очных поединков команда уступила 4 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только валлийки уже почти 18 лет не забивают в ворота «оранжевых».

Нидерланды (ж)

Турнирное положение: Голландки уж точно поборются за выход из группы. Команда весьма крепкая, вот только последние результаты не особенно впечатляют.

Причем Нидерланды (ж) не столь успешно выступили в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 2 место.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Голландки переиграли финнок (2:1).

До того команда не смогла обыграть шотландок (1:1). А вот чуть ранее она была разгромлена сильными немками (0:4).

При этом Нидерланды (ж) в 5 своих последних поединках добыли 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Голландки нынче не блещут стабильностью. А вот валлиек команда обыгрывать просто обязана.

При этом Нидерланды (ж) имеют весьма качественный подбор игроков. Да и атака команды выглядит весьма выгодно.

Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Да и недавняя виктория над ершистыми финнками окрыляет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена стартовать как можно убедительнее.

Статистика для ставок

Валлийки не побеждали в 6 своих последних поединках

Голландки одолели валлиек во всех 4 очных встречах

Уэльс (ж) уступил в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: Голландки выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка будут агрессивно атаковать.

Номинальные гости традиционно успешно противостоят валлийкам, к тому же оппонент давно не знает вкуса побед.

Ставка: Фора Нидерландов (ж) -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38