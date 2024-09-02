Неожиданные поражения Алькараса и Джоковича, провал Мирры и прогресс Шнайдер

LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях первой части Открытого чемпионата США по теннису.

Алькарас устал

Так уж сложилось, что рассказ о самых интересных эпизодах первой недели любого турнира «Большого шлема» связан в основном с провалами и сенсациями. Этот текст не станет исключением, поскольку первые раунды в Нью-Йорке на этот раз получились чересчур бурными.

Первый гром среди ясного неба раздался во втором круге мужского турнира — Карлос Алькарас проиграл Ботику ван де Зандшульпу.

Можно было представить, что испанец не пройдет кого-то из топ-10, но поражение от нидерландца стало настоящим шоком.

Самое удивительное, что Ботику, который пару месяцев назад заявил, что раздумывает о завершении карьеры, не понадобилось ни одного дополнительного сета. Алькарас просто капитулировал.

Этот внезапный сбой, скорее всего, связан с психологической усталостью. Первые летние месяцы получились чересчур эмоциональными: сначала победа на Ролан Гаррос и Уимблдоне, потом поражение от Новака Джоковича в финале олимпийского турнира — совсем неудивительно, что после такого марафона начался спад.

Первые тревожные мысли закрались еще в середине августа, когда Алькарас в первом матче на «Мастерсе» в Цинциннати проиграл Гаэлю Монфису. Тогда больше удивил не исход, а поведение Карлоса — раньше он никогда не крушил ракетки в стиле Андрея Рублева.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Кажется, Алькарасу действительно нужно отдохнуть и хотя бы на некоторое время абстрагироваться от мыслей о рейтинге и борьбе с главными конкурентами.

Но есть еще одна проблема, которую Карлос озвучил сразу после матча с Ботиком: «Сейчас я думаю о том, что не меняюсь. И это проблема. И если я не буду меняться, мне будет очень сложно прибавлять. Больше особо сказать нечего».

Кстати, ван де Зандшульп в следующем матче после невероятной победы над Алькарасом почти без шансов уступил Джеку Дрейперу. Что тут еще сказать, классика жанра.

Джокович так и не пришел в себя после Олимпиады

На следующий день после поражения Алькараса сошел с дистанции и Новак Джокович.

Это тоже стало потрясением, особенно зная о том, с каким настроем серб приехал на американский мэйджор.

Весь предыдущий месяц Новак сиял от радости после долгожданной победы на олимпийском турнире. Куда бы он ни шел, ни ехал — с ним везде была золотая медаль.

Ну и казалось, что он действительно готов к защите титула в Нью-Йорке, однако реальность оказалась гораздо суровее. Похоже, подготовка на этот раз была не идеальной. Плюс сказалось отсутствие соревновательной практики на харде.

Уже в третьем круге Джокович проиграл сенсационному победителю «тысячника» в Монреале Алексею Попырину.

Новак Джокович globallookpress.com

Это была уже третья встреча Новака с австралийцем в этом году. Две предыдущие тоже получились непростыми, Алексею удалось взять по сету, но тогда обошлось без драмы.

На этот раз Попырин просто переиграл Джоковича, который после матча признался, что ему не хватало ни физической, ни психологической свежести. Даже намекнул, что подумывал пропустить US Open.

«С учетом того, как я чувствовал себя и играл с самого начала турнира, третий круг можно считать успехом. Наверное, это был один из худших матчей в моей карьере», — отметил 37-летний теннисист.

Впервые с 2002 года никто из «Большой тройки» не выиграл ни одного турнира «Большого шлема». Когда-то это должно было произойти.

Правда, в этом году ни у кого не было сомнений в том, что Новак обязательно выиграет хотя бы один мэйджор, учитывая его почти тотальное доминирование в 2023-м.

Для Джокович это первый за семь лет сезон без титулов на «Больших шлемов». Теперь он опустится в рейтинг минимум на четвертое место.

Мирра снова разочаровала

В середине августа Мирра Андреева была максимально близка к победе над Игой Свентек.

После матча с россиянкой в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати первая ракетка мира заявила, что они были на одном уровне. Полька говорила максимально искренне — игра действительно получилась чересчур сложной.

Мирра Андреева globallookpress.com

Теннис Мирры и слова Свентек добавили интриги и в без того почти всегда непредсказуемый женский турнир на US Open.

Начала Андреева неплохо — выиграла в двух сетах у крепкой колумбийки Камилы Осорио.

Но сразу после этого случился сбой. 17-летняя Мирра неожиданно проиграла американке Эшлин Крюгер со счетом 1:6, 4:6.

Но это все-таки стало не потрясением, а лишь очередным подтверждением, что юной россиянке пока тяжело стабильно оставаться на уровне, который она показала в недавнем матче со Свентек.

Достаточно вспомнить, что по ходу сезона у Мирры уже было несколько неприятных поражений. На старте Уимблдона она проиграла украинке Даяне Ястремской, а на олимпийском турнире не смогла ничего сделать в матче с полькой Магдой Линетт.

Кажется, ей очень мешают разговоры о том, что она уже в таком возрасте входит в число фаворитов даже на «Шлемах».

У Мирры остался всего лишь один шанс выиграть турнир «Большого шлема» до 18-летия — эту мечту она попробует реализовать в январе 2025-го на Открытом чемпионате Австралии.

Шнайдер незаслуженно находится в тени Андреевой

Между тем, Диана Шнайдер просто не заметила своих первых соперниц в Нью-Йорке.

Россиянка легко дошла до 1/8 финала, отдав в трех матчах в общей сложности лишь 13 геймов.

Шнайдер легко выиграла у аргентинки Нади Подороски, датчанки Клары Таусон и итальянки Сары Эррани.

В этом году все ждали прорыва от Мирры, но по факту невероятного прогресса добилась Шнайдер, которая при этом по-прежнему остается в тени 17-летней соотечественницы.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Однако есть подозрение, что после US Open кое-что изменится и про Шнайдер наконец-то начнут говорить как о теннисистке, которая уже в ближайшем будущем может ворваться в топ-10.

В «живом» рейтинге 20-летняя Шнайдер занимает уже 16-е место. К слову, Мирра уже позади, сейчас она 23-я. Среди россиянок Диану опережают только Дарья Касаткина (проиграла во втором круге) и Людмила Самсонова (будет играть против Свентек в 1/8 финала).

В четвертом раунде Шнайдер встретится с Джессикой Пегулой. В прошлом месяце она уступила американке в полуфинале «тысячника» в Торонто, но уже тогда стало ясно, что она способна конкурировать даже с такими соперницами.

Рублев не смог повторить свой лучший результат в Нью-Йорке

Андрей Рублев на этот раз не дошел на американском мэйджоре до четвертьфинала, но его выступление все равно нельзя назвать провалом.

Эмоциональный россиянин проиграл в четвертом раунде Григору Димитрову. На самом деле это очень обидное поражение: Рублев был близок к тому, чтобы оформить камбэк с 0-2 по сетам.

Наверное, ключевой в этом матче стала вторая партия, когда Андрей вел с брейком и упустил преимущество на тай-брейке.

В пятой партии Димитров играл значительно лучше, чем в третьей и четвертой. Болгарин почти не ошибался на подаче, в отличие от соперника. Рублев не взял гейм при счете 1:2.

Правда, при 2:4 у него было два брейк-пойнта, но Григор четко разобрался в стрессовых ситуациях.

Андрей Рублев globallookpress.com

Что-то не происходит с Кареном Хачановым. На этот раз он не прошел даже первый круг, проиграв Дэну Эвансу. В пятом сете россиянин вел 4:0 и 40:15 на подаче британца, который по итогам первой половины сезона свалился в конец второй сотни рейтинга.

Сложно сказать, как Хачанов умудрился отдать этот матч. К слову, это была самая продолжительная игра в истории US Open — россиянин и британец провели на корте 5 часов 35 минут.

Спад Хачанова явно затянулся, после грунтового турнира в Риме он выиграл лишь четыре матча.

В связи с этим Карен попросил болельщиков добивать его в моральном плане: «Пожалуйста, я прошу вас быть уважительными. Не добивайте лежачих. Возможно, у меня упали результаты, но я не ухожу! Я уверен, что смогу все преодолеть, правильно подготовиться и вернуться на корт в лучшей форме, чем раньше. Я буду рад любой поддержке. Давайте быть добрее друг к другу. Меньше ненависти и больше любви, и мир станет лучше».