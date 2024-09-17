Провальный план Джоковича, регресс Кудерметовой и новый отказ Надаля

Джокович не хочет играть
Чего хочет Новак Джокович? Всё просто — его интересуют исключительно титулы на «Больших шлемах». Ну почти.
На прошлой неделе Ноле разгромил грека Иоанниса Ксиласа (6:0, 6:1 за 45 минут) в рамках домашнего матча Кубка Дэвиса и сделал несколько интересных заявлений.
Вот одно из них: «Ни рейтинг, ни итоговый сейчас не входят в число моих целей. С другими турнирами покончено. Не знаю, буду ли я играть на них в этом году или в будущем, но мои приоритеты — игра за сборную и "Большие шлемы", все остальное менее важно.
Сейчас мне нужен физический, психологически и эмоциональный отдых, чтобы решить, что и как делать дальше, сколько играть и где».
Джокович все-таки слегка лукавит, делая вид, что его не напрягает текущая ситуация. Как раз наоборот — очень даже напрягает, о чем свидетельствует данный комментарий, надо сказать, очень нервный.
Дело в том, что участие Новака в Итоговом турнире в этом году зависит не от его желания.
На данный момент он просто не попадает туда, что вполне логично. В текущем сезоне у бывшей первой ракетки мира — ни одного титула на уровне ATP. Победа на олимпийском турнире, похоже, так и останется единственным приятным воспоминанием Джоковича в 2024-м.
Прямо сейчас Новак занимает девятое место в чемпионской гонке ATP, а на Итоговый поедут восемь лучших.
Ну да, Джокович может поехать туда в качестве запасного...Но очевидно, что такая роль ему точно не нужна.
Для попадания на Итоговый Джоковичу надо максимально успешно провести главные осенние турниры. Скорее всего, он поедет на «Мастерсы» в Шанхае и Париже, где может заработать до 2000 очков. Но судя по его настрою и провальному выступлению на US Open, к чему-то серьезному Джокович сейчас просто не готов.
Поэтому комментарий о планах и целях можно воспринимать как предупреждение — в этом году Джокович больше не намерен терзать себя мыслями о необходимости во что бы то ни стало превзойти своих молодых конкурентов.
Джокович намерен триумфально вернуться на Australian Open (в этом году с треском проиграл Яннику Синнеру в полуфинале), но пока что его стратегия (побеждать на «Больших шлемах» без регулярной соревновательной практики) выглядит очень неубедительно.
Надаль пропустит Кубок Лэйвера
Рафаэль Надаль вслед за US Open решил пропустить и выставочный Кубок Лэйвера, который пройдет 20-22 сентября. Как говорится, кто бы сомневался...Однако подобные новости уже практически не вызывают эмоций.
«Это командные соревнования, и чтобы поддержать команду Европы, я должен сделать то, что лучше для них, а в данный момент есть другие игроки, которые способны помочь команде победить», — так объяснил свое решение грунтовый король.
Позже Надаль добавил, что продолжает ежедневно тренироваться, в психологическом плане с ним тоже всё в порядке, но играть на Кубке Лэйвера без соревновательной практики, по его мнению, было бы не совсем правильно. «Будет другой игрок, который выступит лучше», — уверен 22-кратный победитель турниров «Большого шлема».
В общем, Рафа решил не суетиться, как-то иначе сложно объяснить его решение. Ну и по всей видимости, в текущем сезоне он больше не собирается играть.
Кажется, самый дельный совет Надалю дала бывшая первая ракетка мира Гарбин Мугуруса: «Он уже готов к завершению карьеры. Его организм, голова, все...Я думаю: "Почему ты все еще играешь? Поезжай домой, возьми яхту, плыви на Мальорку". Я думаю, он отдал все, что у него было».
В случае с Надалем осталась только одна интрига — продолжит ли он играть до Ролан Гаррос-2025 или все-таки смирится с тем, что больше не способен бороться за победу на главном турнире в своей карьере.
Синнер пригласил в команду тренера и физиотерапевта Джоковича
Янник Синнер тем временем продолжает наводить порядки в своей команде после нашумевшего допингового скандала.
Итальянец, как известно, отделался лишь испугом, избежав абсолютно справедливого в таких ситуациях отстранения. Организация, занимающаяся допинговыми расследованиями, поверила на слово первой ракетке мира, который утверждает, что запрещенное вещество попало в его организм из-за халатных действий массажиста.
В итоге Синнер уволил фитнес-тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.
«Из-за этих ошибок у меня больше нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы. Сейчас мне нужно только одно — глоток свежего воздуха. В последние месяцы мне было очень тяжело. Я ждал итогов дела, а сейчас мне просто нужен глоток свежего воздуха», — сказал Синнер, комментируя увольнение Феррары и Нальди.
Замена была найдена в кратчайшие сроки — теперь в его команду входят Марко Паничи и Улисес Бадио.
Паничи до мая этого года был тренером Джоковича по физподготовке, а Бадио какое-то время был физиотерапевтом сербского теннисиста.
Теперь болельщики шутят, что Синнер «украл» у Джоковича специалистов, а жена Новака Елена даже прокомментировала один из таких постов в соцсетях, написав «Я не сдамся!!!».
Разумеется, Синнер никого не воровал, но решение начать сотрудничество сразу с двумя бывшими членами команды Джоковича действительно стало сюрпризом.
Алькарас вывел сборную Испании в плей-офф Кубка Дэвиса
Карлос Алькарас после сенсационного провала на US Open уже успел провести два матча.
На неделе после американского мэйджора Карлитос помог сборной Испании выйти в плей-офф Кубка Дэвиса.
В первом матче соперником Алькараса был Томаш Махач. Начало было непростым — чех забрал первый сет на тай-брейке, но вскоре после этого у него начались какие-то проблемы. Второй сет прошел почти без борьбы — испанец выиграл 6:1, а перед началом третьего Махач отказался от продолжения борьбы.
В следующем матче Алькарас одержал победу над французом Юго Эмбером — 6:3, 6:3. На этот раз он сыграл почти идеально, более того, Карлос даже заявил, что провел, возможно, один из лучших матчей в этом году: «Доволен своим уровнем с первого и до последнего мяча. Играл с максимальной концентрацией. Это был теннис высокого уровня, я играл очень интенсивно».
Помимо сборной Испании, в финальный раунд Кубка Дэвиса вышли сборные Германии, США, Австралии, Италии, Аргентины, Канады и Нидерландов. Решающие матчи пройдут с 19 по 24 ноября в испанской Малаге.
На этой неделе Алькарас сыграет на Кубке Лэйвера за сборную Европы вместе с Даниилом Медведевым, Сашей Зверевым, Каспером Руудом, Стефаносом Циципасом и Бьорном Боргом. В сборную мира вошли Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафо, Алехандро Табило, Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло.
Также стало известно, что в начале декабря Алькарас поедет на выставочный турнир в Нью-Йорке, куда также пригласили Бена Шелтона, Джессику Пегулу и Эмму Наварро.
Параллельно с этим Алькарас пожаловался на расписание в туре. По его мнению, турниров стало очень много: «Как я уже много раз говорил, расписание в теннисе очень плотное — и турниров, которые я хотел бы сыграть, очень много. Но иногда приходится их пропускать. В прошлом году из-за этого меня не было на Кубке Дэвиса».
Несмотря на это, Карлос едет и на Кубок Лэйвера, и на выставочный турнир в Нью-Йорке.
Очередной провал Кудерметовой
Глядя на результаты Вероники Кудерметовой, сложно поверить, что относительно недавно она входила в топ-10. Это не шутка, она действительно было в десятке лучших, ну а сейчас всё идет к тому, что россиянка завершит сезон за пределами топ-50.
На прошлой неделе Вероника провалила турнир WTA 500 в Гвадалахаре. Во втором раунде бывшая девятая ракетка мира проиграла Камиле Осорио-Серрано. С одной стороны, ничего удивительного, однако по сценарию это была самая настоящая драма.
После двух сложнейших сетов с тай-брейками Кудерметова вела в третьем со счетом 5:0, но в итоге — проиграла.
Кто бы мог подумать, что после Андрея Рублева колошматить себя ракеткой начнет и Кудерметова. После очередного неудачного розыгрыша в матче с колумбийкой она шесть раз ударила себя по козырьку кепки.
У Вероники в этом сезоне просто ужасная статистика — всего лишь 14 побед в 34 матчах. В 2024-м она до сих пор выиграла больше одного матча только на апрельском турнире в американском Чарльстоне.
Сейчас почему-то вспоминается конец 2023 года, когда стало известно, что Кудерметова прекратила сотрудничество с Дмитрием Турсуновым, при этом не став скрывать, что причиной расставания стали слишком большие требования тренера. «Мы, девушки, очень эмоциональные, мы очень реагируем на тон, на то, как нам скажут. А он сказал — надо делать: не волнует, что у тебя нет настроения или чего-то еще. Это тяжело. Помаленьку это хорошо, а весь сезон это немножко тяжело». Возможно, сейчас она думает иначе.