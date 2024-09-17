Провальный план Джоковича, регресс Кудерметовой и новый отказ Надаля

LiveSport.Ru вспоминает самые интересные события первой недели после Открытого чемпионата США.

Джокович не хочет играть

Чего хочет Новак Джокович? Всё просто — его интересуют исключительно титулы на «Больших шлемах». Ну почти.

На прошлой неделе Ноле разгромил грека Иоанниса Ксиласа (6:0, 6:1 за 45 минут) в рамках домашнего матча Кубка Дэвиса и сделал несколько интересных заявлений.

Вот одно из них: «Ни рейтинг, ни итоговый сейчас не входят в число моих целей. С другими турнирами покончено. Не знаю, буду ли я играть на них в этом году или в будущем, но мои приоритеты — игра за сборную и "Большие шлемы", все остальное менее важно.

Сейчас мне нужен физический, психологически и эмоциональный отдых, чтобы решить, что и как делать дальше, сколько играть и где».

Джокович все-таки слегка лукавит, делая вид, что его не напрягает текущая ситуация. Как раз наоборот — очень даже напрягает, о чем свидетельствует данный комментарий, надо сказать, очень нервный.

Дело в том, что участие Новака в Итоговом турнире в этом году зависит не от его желания.

На данный момент он просто не попадает туда, что вполне логично. В текущем сезоне у бывшей первой ракетки мира — ни одного титула на уровне ATP. Победа на олимпийском турнире, похоже, так и останется единственным приятным воспоминанием Джоковича в 2024-м.

Прямо сейчас Новак занимает девятое место в чемпионской гонке ATP, а на Итоговый поедут восемь лучших.

Ну да, Джокович может поехать туда в качестве запасного...Но очевидно, что такая роль ему точно не нужна.

Новак Джокович globallookpress.com

Для попадания на Итоговый Джоковичу надо максимально успешно провести главные осенние турниры. Скорее всего, он поедет на «Мастерсы» в Шанхае и Париже, где может заработать до 2000 очков. Но судя по его настрою и провальному выступлению на US Open, к чему-то серьезному Джокович сейчас просто не готов.

Поэтому комментарий о планах и целях можно воспринимать как предупреждение — в этом году Джокович больше не намерен терзать себя мыслями о необходимости во что бы то ни стало превзойти своих молодых конкурентов.

Джокович намерен триумфально вернуться на Australian Open (в этом году с треском проиграл Яннику Синнеру в полуфинале), но пока что его стратегия (побеждать на «Больших шлемах» без регулярной соревновательной практики) выглядит очень неубедительно.

Надаль пропустит Кубок Лэйвера

Рафаэль Надаль вслед за US Open решил пропустить и выставочный Кубок Лэйвера, который пройдет 20-22 сентября. Как говорится, кто бы сомневался...Однако подобные новости уже практически не вызывают эмоций.

«Это командные соревнования, и чтобы поддержать команду Европы, я должен сделать то, что лучше для них, а в данный момент есть другие игроки, которые способны помочь команде победить», — так объяснил свое решение грунтовый король.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Позже Надаль добавил, что продолжает ежедневно тренироваться, в психологическом плане с ним тоже всё в порядке, но играть на Кубке Лэйвера без соревновательной практики, по его мнению, было бы не совсем правильно. «Будет другой игрок, который выступит лучше», — уверен 22-кратный победитель турниров «Большого шлема».

В общем, Рафа решил не суетиться, как-то иначе сложно объяснить его решение. Ну и по всей видимости, в текущем сезоне он больше не собирается играть.

Кажется, самый дельный совет Надалю дала бывшая первая ракетка мира Гарбин Мугуруса: «Он уже готов к завершению карьеры. Его организм, голова, все...Я думаю: "Почему ты все еще играешь? Поезжай домой, возьми яхту, плыви на Мальорку". Я думаю, он отдал все, что у него было».

В случае с Надалем осталась только одна интрига — продолжит ли он играть до Ролан Гаррос-2025 или все-таки смирится с тем, что больше не способен бороться за победу на главном турнире в своей карьере.

Синнер пригласил в команду тренера и физиотерапевта Джоковича

Янник Синнер тем временем продолжает наводить порядки в своей команде после нашумевшего допингового скандала.

Янник Синнер globallookpress.com

Итальянец, как известно, отделался лишь испугом, избежав абсолютно справедливого в таких ситуациях отстранения. Организация, занимающаяся допинговыми расследованиями, поверила на слово первой ракетке мира, который утверждает, что запрещенное вещество попало в его организм из-за халатных действий массажиста.

В итоге Синнер уволил фитнес-тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.

«Из-за этих ошибок у меня больше нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы. Сейчас мне нужно только одно — глоток свежего воздуха. В последние месяцы мне было очень тяжело. Я ждал итогов дела, а сейчас мне просто нужен глоток свежего воздуха», — сказал Синнер, комментируя увольнение Феррары и Нальди.

Замена была найдена в кратчайшие сроки — теперь в его команду входят Марко Паничи и Улисес Бадио.

Паничи до мая этого года был тренером Джоковича по физподготовке, а Бадио какое-то время был физиотерапевтом сербского теннисиста.

Теперь болельщики шутят, что Синнер «украл» у Джоковича специалистов, а жена Новака Елена даже прокомментировала один из таких постов в соцсетях, написав «Я не сдамся!!!».

Разумеется, Синнер никого не воровал, но решение начать сотрудничество сразу с двумя бывшими членами команды Джоковича действительно стало сюрпризом.

Алькарас вывел сборную Испании в плей-офф Кубка Дэвиса

Карлос Алькарас после сенсационного провала на US Open уже успел провести два матча.

На неделе после американского мэйджора Карлитос помог сборной Испании выйти в плей-офф Кубка Дэвиса.

В первом матче соперником Алькараса был Томаш Махач. Начало было непростым — чех забрал первый сет на тай-брейке, но вскоре после этого у него начались какие-то проблемы. Второй сет прошел почти без борьбы — испанец выиграл 6:1, а перед началом третьего Махач отказался от продолжения борьбы.

В следующем матче Алькарас одержал победу над французом Юго Эмбером — 6:3, 6:3. На этот раз он сыграл почти идеально, более того, Карлос даже заявил, что провел, возможно, один из лучших матчей в этом году: «Доволен своим уровнем с первого и до последнего мяча. Играл с максимальной концентрацией. Это был теннис высокого уровня, я играл очень интенсивно».

Карлос Алькарас globallookpress.com

Помимо сборной Испании, в финальный раунд Кубка Дэвиса вышли сборные Германии, США, Австралии, Италии, Аргентины, Канады и Нидерландов. Решающие матчи пройдут с 19 по 24 ноября в испанской Малаге.

На этой неделе Алькарас сыграет на Кубке Лэйвера за сборную Европы вместе с Даниилом Медведевым, Сашей Зверевым, Каспером Руудом, Стефаносом Циципасом и Бьорном Боргом. В сборную мира вошли Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафо, Алехандро Табило, Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло.

Также стало известно, что в начале декабря Алькарас поедет на выставочный турнир в Нью-Йорке, куда также пригласили Бена Шелтона, Джессику Пегулу и Эмму Наварро.

Параллельно с этим Алькарас пожаловался на расписание в туре. По его мнению, турниров стало очень много: «Как я уже много раз говорил, расписание в теннисе очень плотное — и турниров, которые я хотел бы сыграть, очень много. Но иногда приходится их пропускать. В прошлом году из-за этого меня не было на Кубке Дэвиса».

Несмотря на это, Карлос едет и на Кубок Лэйвера, и на выставочный турнир в Нью-Йорке.

Очередной провал Кудерметовой

Глядя на результаты Вероники Кудерметовой, сложно поверить, что относительно недавно она входила в топ-10. Это не шутка, она действительно было в десятке лучших, ну а сейчас всё идет к тому, что россиянка завершит сезон за пределами топ-50.

На прошлой неделе Вероника провалила турнир WTA 500 в Гвадалахаре. Во втором раунде бывшая девятая ракетка мира проиграла Камиле Осорио-Серрано. С одной стороны, ничего удивительного, однако по сценарию это была самая настоящая драма.

Вероника Кудерметова globallookpress.com

После двух сложнейших сетов с тай-брейками Кудерметова вела в третьем со счетом 5:0, но в итоге — проиграла.

Кто бы мог подумать, что после Андрея Рублева колошматить себя ракеткой начнет и Кудерметова. После очередного неудачного розыгрыша в матче с колумбийкой она шесть раз ударила себя по козырьку кепки.

У Вероники в этом сезоне просто ужасная статистика — всего лишь 14 побед в 34 матчах. В 2024-м она до сих пор выиграла больше одного матча только на апрельском турнире в американском Чарльстоне.

Сейчас почему-то вспоминается конец 2023 года, когда стало известно, что Кудерметова прекратила сотрудничество с Дмитрием Турсуновым, при этом не став скрывать, что причиной расставания стали слишком большие требования тренера. «Мы, девушки, очень эмоциональные, мы очень реагируем на тон, на то, как нам скажут. А он сказал — надо делать: не волнует, что у тебя нет настроения или чего-то еще. Это тяжело. Помаленьку это хорошо, а весь сезон это немножко тяжело». Возможно, сейчас она думает иначе.