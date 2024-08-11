«Новак вряд ли заберет ещё хоть один Шлем». Евгений Донской — о победном Кубке Дэвиса и олимпийском золоте Джоковича

Победитель Кубка Дэвиса и ATP Cup в составе сборной России Евгений Донской рассказал в эксклюзивном интервью для LiveSport Дарье Могилевич о преимуществе сеяных теннисистов на «Уимболдоне», игре на Олимпиаде в Рио и о победе над Роджером Федерером.

«На Us Open я каждый раз выступал в оптимальной форме»

— В 2013 году вы вышли в основную сетку всех четырёх турниров Большого Шлема и поднялись на 65 строчку рейтинга — наивысшую позицию в карьере. Какую цель вы ставили на сезон?

— 2013-й стал для меня первым годом в топ-100 и первым годом игры в основной сетке турниров Большого Шлема. Вы бы знали, как же я волновался перед стартом Australian Open. Я готовился к нему после двух неудачно сыгранных соревнований. Но могу сказать, мне повезло с жеребьевкой, и в раунде 1/64-й я уверенно одолел румынского теннисиста Унгура в трех сетах. Никогда не забуду эмоции от первой победы на Шлемах. Выступать перед зрителями в Австралии — на кортах турнира, где соревновались великие теннисисты, и выигрывать — моя детская мечта. Я считал это успехом. Но это настроение, когда ты играешь на 4 крупнейших первенствах в основной сетке, не дало движения к Андам.

Я долго сомневался, смогу ли пробиться в топ-100, первый круг Шлемов и дальше. А когда достиг, где-то в глубине души немного расслабился. Конечно, я все так же хотел побеждать, подниматься выше по позициям. Но радость от игры в основной сетке, наверное, привела меня к застою в рейтинге. Мне не хватало «спортивного голода»: я не видел полуфиналов на Шлемах и «Мастерсах», десятков титулов. Если бы сегодня я вернулся в школу, там бы мне снилась не основная сетка Большого Шлема и строчка не в первой сотке, — я бы начертил более масштабный план. Возможно, мой предел и был 65 место в мире, но я бы изменил свое мировоззрение, если бы мог вернуться назад.

— В основную сетку Us Open вы пробивались с 2013 по 2020 год. С первого же раза прошли в 3 круг, но уступили двукратному победителю турниров Большого Шлема Ллейтону Хьюитту. Чем этот турнир стал для вас особенным?

— Знаете, мне будто бы везло, и каждый раз я выступал там в оптимальной форме. Мы с тренером готовились и пытались выводить мое спортивное состояние к образцовому на Шлемах — на US Open это получалось особенно здорово. И, конечно же, в Нью-Йорке мне нравились корты и мячи — подходили под мой стиль игры. Эмоционально этот турнир не отличался для меня от других соревнований в числе favorite, но я любил туда приезжать.

— На другом хардовом турнире Большого Шлема, в Австралии, вы выступали 5 раз и так же останавливались в 3 раунде.

— Australian Open — лучший турнир в году. Мне нравится организация соревнований: работники будто хотят сделать все для комфорта игроков. Вокруг приятные люди, и сама страна встречает тебя с живописной природой. Я люблю хард, и играть в Австралии — одно удовольствие. Я больше всего хотел взять этот Шлем.

— Хард — ваше любимое покрытие. Чем отличаются корты этого типа на Открытом чемпионате Австралии и США?

— Если вы будете отбивать мячи, не зная, где вы играете, вы вряд ли отличите корты хардовых Больших Шлемов. Частенько перед турниром покрытие перестилают, и тогда мяч чувствуется по-новому. Например, в Мельбурне, помню, несколько кортов были быстрее соседних. Мячи в принципе разные в Америке и Австралии: где-то они быстрее, где-то медленнее — небольшое отличие.

Донской на Us Open-2013 globallookpress.com

— «Уимболдон» — самый старинный турнир на планете. Вы выходили на его корты в разгар мужского турнира 5 раз, но не шагнули дальше 1 стадии. Что вы бы изменили тогда в играх, чтобы преодолеть этот порог?

— Ох, да уж: «Уимблдон» так и остался для меня непокоренным с точки зрения побед в основной сетке. Меня всегда напрягало, что ты не можешь тренироваться на тех кортах, где будут проходить матчи. А там играют все. После сотен тренировок трава утаптывается, и площадка теряет прежний отскок. Были года, когда я хорошо подготавливался к матчам, но на них совершал невынужденные ошибки, которые не должен был. Корт отличался по скорости: он был новым и свежим, что нельзя сказать о тренировочном.

Да, я понимаю, все в одинаковых условиях. Но, допустим, до соревнований играть на турнирных кортах один раз в день могут только сеяные теннисисты, другие — один раз за все время. Так что игроки посева чуть лучше привыкали к покрытию. Нет, я не жалуюсь. В любом случае я проигрывал не из-за этого. Что бы изменил? Подготовку к турниру. Хотя, и с сеткой в Англии мне несильно везло.

— Во Франции вы выступали четырежды. Какой элемент игры, стратегии решает исходы матчей на грунте?

— Важна физика. Она нужна везде, но, если ты играешь 5 сетов на грунте против Феррера, ради победы тебе придется выжать литр лимонного сока. Хотя на «Уимболдоне» матч с Давидом будет короче — на траве ему забить намного проще. На грунте можно скользить: передвижение по корту более плавное, чем на других покрытиях. Помогают крученые удары: с более плоскими построить игру почти невозможно. Главное — терпение: на грунте розыгрыш не состоит из подачи и укороченного. Иногда нужно сделать 10 ударов, чтобы вывести соперника за пределы корта и на одиннадцатом забрать очко после форхенда по линии на вылет.

«Я погружался в недра Олимпиады и пытался понять, как она живет»

— В 2016 году на Олимпиаду в Рио вы поехали в качестве игрока сборной России и во 2 круге победили 7-го сеяного Давида Феррера в трех сетах. В чем вы оказались сильнее финалиста «Ролан Гаррос»?

— Я пошел на открытие Олимпиады в составе сборной 5 августа. Вообще, следующим днем нужно было играть раунд 1/32-й чуть ли не первым запуском. Логичнее было бы отдохнуть, а не простоять 3 часа у стадиона, чтобы на несколько минут выйти на главную арену бразильской столицы. Несмотря на это приключение, я победил на старте турнира. Во втором круге справился с Феррером. Давид много ошибался, а у меня неплохо шла подача, я прилично играл справа.

— Ворота 4 раунда вам закрыл Стив Джонсон. Ранее в том же году вы проигрывали ему в туре. Чем этот соперник был для вас неудобен?

— Первые три сета, которые мы играли друг против друга, я уступил со счетом 6:1 — тускловато. При чем, Джонсон не тот теннисист, который не дает шансов сопернику. В матче против меня ему помог ветер. Такая погода мне мешала во всех играх со Стивом, кроме встречи на Us Open. Еще он постоянно резал слева, и я не мог начать атаку. Но на Олимпиаде он играл правда здорово. В следующем круге Джонсон даже повел в третьем сете 4:3 у Маррея, был на подаче. Но счёт не удержал, а Энди, как мы помним, из Рио уехал олимпийским чемпионом.

Донской на «Ролан Гаррос»-2016 globallookpress.com

— Олимпийские медали в большом теннисе котируются не так сильно, как, например, в плавании. При этом на главный турнир четырехлетия приезжают лидеры мирового рейтинга. В чем специфика теннисного турнира на Олимпиаде?

— Я погружался в недра Олимпиады и пытался понять, как она живет. Игры — это больше про страну, которую ты представляешь, флаг которой ты носишь на футболке, а не личное соревнование. За участие в турнире АТР тебе дают очки, ты получаешь большие призовые — на Олимпиаде не так. Хотя, кто бы ни хотел выиграть золото? Другой вопрос: Олимпиада или Шлем? Тут второй вариант, конечно.

«После победы над Федерером каждый подходил и поздравлял»

— Вы провели 17 матчей на турнирах серии «Мастерс» в крупнейших городах: в Майами, Монреале, Париже, Мадриде, Монте-Карло. Скажите, как вы отдыхали в перерыве между тренировками и играми?

— Когда остается пара дней до старта в большом городе, я провожу досуг более занятно, чем просто ужин. Помню, на турнире в Монреале, когда у меня появилось несколько дней без игр, я поехал на концерт Джастина Тимберлейка. В Нью-Йорке не раз смотрел мюзиклы с женой — это за всю мою карьеру. В период соревнований я обычно ужинаю с друзьями, если они тоже выступают на турнире. Либо играю с ними по вечерам в карты, в UNO, настольные игры. Иногда хожу в кино, если на следующий день не стоит матч.

Донской в Дубае после победы над Федерерором globallookpress.com

— В феврале 2017 года на турнире АТР-500 в Дубае вы обыграли легенду мирового тенниса Роджера Федерера. Во втором сете вы взяли 2 матчбола — встряхнули ход матча и победили. Какой была та встреча?

— Тот матч остался для меня самым запоминающимся. Мне кажется, даже из-за того, что о нем постоянно напоминают. Я провел одну из лучших игр в карьере, Роджер — одну из самых неудачных, хотя к тому моменту он вернулся в лидеры рейтинга с победой в Австралии. После Дубая он взял еще «Индиан Уэллс» и Майами, но тот день был не его. Да, эмоций от победы было уйма. Я получил сотни сообщений от всех, кто только меня знал. Журналисты особенно интересовались мною. На следующий день мне даже неудобно было завтракать — каждый подходил и поздравлял. Было круто, но ждала следующая игра.

«На Кубке АТР отбил все свои ладони, когда хлопал за напарников»

— В 2021 году вы выступали за российскую сборную в Мельбурне на Кубке АТР — провели две встречи с Асланом Карацевым против немцев и японцев. В чем отличие парной игры на командных соревнованиях?

— В последнее время парные матчи в командных кубках становятся важнее. Раньше в Дэвисе было 5 встреч, 4 из них — одиночки, и ты мог побеждать без крутых парных игроков. Сейчас решающим третьим матчем может стать парный, если счет личных встреч 1:1. В нашем случае на ATP CUP мы выигрывали две одиночки, и пара была просто подкреплением. Но вообще, мало кто из команд может представить двух теннисистов топ-10.

— На первенстве в Австралии вы были капитаном команды — за что отвечали?

— Я организовывал процесс тренировок и разминок: выбирал время перед матчем, когда мы могли побегать, подержать мяч на корте. Я не хотел мешать асам делать свою работу: если было нужно, сам разогревал ребят перед играми. С Асланом готовился к чемпионату Австралии, который начинался по завершению Кубка ATP. Я даже был на нескольких встречах капитанов по Zoom (тогда была пандемия).

Сборная России на Кубке Дэвиса-2019 globallookpress.com

— Что было после «итогового свистка»: после разгрома Берриттини Медведевым и осознания победы в Кубке? Поделитесь воспоминаниями.

— У Дани какое-то время была фишка: после побед он безо всяких улыбок шел к сетке и жал руку. Даже когда обыгрывал игроков из первой десятки и в сложнейших матчах. В последнем гейме против Берриттини я спросил у Даниного тренера Жиля: может быть, когда Медведев выиграет, мы тоже не будем реагировать первые секунд 10? То есть в течение матча мы кричали «давай» на его победные розыгрыши, орали после его ударов на вылет, а тут финал, решающее очко, победа — мы молчим с невозмутимыми лицами. Даня сначала не понял, а потом оценил прикол и засмеялся. Это продолжалось секунд 7-10. Потом мы как встали, как начали кричать. Для меня это был первый крупный титул в карьере.

— Кубок Дэвиса — это...

— Гордость играть за свою страну. Рвение принести очко команде, не подвести — я чувствовал ответственность. Эмоции — на кубке каждое очко ощущалось острее: я бешено радовался победам и грустил из-за проигрышей. На таких командных турнирах ты открываешь что-то новое в себе, как в спортсмене. Ты находишь силы, физические и ментальные, чтобы отодвинуть черту поражения и выиграть. И от этого даже сочнее победа.

Я помню каждый матч — особенно встречу во Владивостоке в 2015 году, когда мы обошли испанцев со счетом 3:2, хотя и не были фаворитами. Два своих матча я отыграл на подъеме, и команда просто выгрызла участие в третьем раунде. Ну и победа в 2021 году — отдельная колонка в газете моей карьеры. Правда, я там не сыграл ни встречи, но гордился геройством ребят и тем, что был к этому причастен хоть на долю процента, — эти воспоминания в моем сердце.

Сборная России с Кубком Дэвиса globallookpress.com

— Расскажите, пожалуйста, о напарничестве с Даниилом Медведевым, Кареном Хачановым, Андреем Рублевым на победном Кубке Дэвиса. В туре вы соперники, а в кубке — друзья: «нам нужна одна победа».

— В конце 2010-х я с ними соперничал, пока они только начинали играть в АТР, но в 2021 году, к сожалению, я уже не был даже близко к их уровню. Помню, после первого финала на Us Open Даня приехал на турнир в Питер и стал моим соперником во втором круге. Я старался, как мог, но не знал, что придумать для Медведева, чтобы расшатать его игру. Классно быть с ним, Андреем, Кареном в одной команде много-много лет и видеть, как они взрослеют, крепчают. Для меня наши матчи в туре — скорее дружба, чем соперничество. Теннисные фанаты знают их как спортсменов-чемпионов, но в общении они еще лучше, чем об этом говорят их результаты. В этом я убежден.

Прогнозы на теннис

— Что вы говорили напарникам во время смены сторон в матчах?

— Ничего, кроме банальных слов поддержки. Всегда шучу: «На том кубке я больше всех старался, отбил все свои ладони, когда хлопал за напарников». Конечно, это было не так. Напарникам я почти не подсказывал — это делали тренеры. Я просто смотрел и удивлялся, как Даня, Андрей, Карен, Аслан выкладываются на 110% в конце сезона за Россию. То, что сделали они в 2021-м, навсегда в архивах спорта. Помню, после реализованного матчбола Дани в финале против Чилича я не знал, как себя вести. Думал выбежать на корт и подкидывать его, напарников, но все остались на скамейках: начали орать и обниматься.

«Мирра еще покажет горизонты своих умений и побед»

— Мирра Андреева в этом сезоне приблизилась к теннисной элите: сделала остановку в стадии 1/8-й Мадридского «Мастерса» и в полуфинале «Ролан Гаррос» — все это в 17 лет. Сейчас она на 23 строчке WTA. Тем не менее, на Олимпиаде проиграла во 2 круге. Что случилось?

— В таком возрасте Мирра играет наравне со взрослыми и опытными игроками — я даже не про теннис, а про ее характер и психологию. Андреева ведет себя спокойно, сдержанно, не ломает ракетки — это вау. Вылет с Олимпиады — это нормально. Чтобы стабильно побеждать, теннисист должен быть в форме каждую неделю. Как? Тот, кто ответит на этот вопрос, станет вторым Лэйвером и обладателем «Большого Шлема». Я уверен, Мирра еще покажет горизонты своих умений и побед.

— Другой россиянин, Даниил Медведев, приехал в Париж пятой ракеткой мира после полуфинала «Уимболдона», но на Олимпиаде уступил место в 1/4 финала девятнадцатому сеяному Феликсу Оже-Альяссиму. Это все грунт?

— Это все грунтовая уверенность канадца. В первых двух раундах Олимпиады Феликс доказывал, что ему первые ракетки мира — по локоть. А еженедельно всех обыгрывать трудно даже в состоянии Дани. Возможно, если бы они встречались на харде, счет бы оказался противоположным.

— Триумфа «Большой четверки» больше не будет? На последнем Шлеме, в Лондоне, легенда мирового тенниса Новак Джокович отдал титул чемпиона Карлосу Алькарасу. На Играх в Париже серб взял реванш.

— Наверное, да... Выглядит так, что Новак вряд ли заберет ещё хоть один Шлем. Но в главном матче Олимпиады, после поражения Алькарасу на «Уимболдоне», когда в Новака почти никто не верит, он выдает такую игру. Просто бог. В 37 лет олимпийское золото. Но и Карлос хорош: попробуй выиграй финал «Ролан Гаррос» у Зверева, через месяц победи Джоковича на траве в Англии. Молодежь начала не позиционную войну, она пошла в атаку на Новака: Синнер стал первой ракеткой мира, прибавили Медведев, Рублев, Зверев.

Донской и Медведев globallookpress.com

— В парном разряде российская сборная неудачно стартовала на Олимпийских Играх: Александрова и Веснина, Медведев с Сафиуллиным вылетели после первой же встречи. Зато Шнайдер и Андреева дошли до финала. Как?

— Даня с Ромой играли против сильных парников из Германии. У Медведева с Сафиуллиным нет наигранности, и это проблема всех одиночников. Но давайте посмотрим на Диану и Мирру, которые уступили золото итальянскому дуэту. Никто на них не рассчитывал, а они неожиданно вылетели из пушки, и до серебра. Молодцы! Не сомневаюсь, у них ещё будут титулы в одиночном и парном разрядах.

— Олимпиада на кортах «Ролан Гаррос» — качественная подготовка к сезону в США и Us Open?

— Если бы не Игры, ребята бы уже соревновались в Вашингтоне на харде. Такая подготовка к Us Open логичнее, только нюанс: Олимпиада проходит раз в 4 года, а Шлем — раз в 4 месяца. Не думаю, что пропуск нескольких хардовых турниров скажется на игре в Американском чемпионате.