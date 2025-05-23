Противостояние Алькараса и Синнера, загадочный Джокович, кризис Свентек и новый статус Мирры

Уже в это воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции по теннису.

Встреча Алькараса и Синнера возможна только в финале

На прошлой неделе, сразу после победы на «Мастерсе» в Риме, Карлос Алькарас невольно заглядывал в будущее, причем сразу в финал Ролан Гаррос. Действующий чемпион французского мэйджора заявил, что рад своему возвращению на вторую строчку рейтинга, поскольку это означает, что он не сможет встретиться с Янником Синнером раньше финала.

Это действительно прогресс по сравнению с 2024 годом, когда пути испанца и итальянца пересеклись в полуфинале.

Это первый случай, когда Синнер и Алькарас, лучшие теннисисты последних полутора лет, получат первый и второй номера посева на турнире «Большого шлема».

Карлос Алькарас globallookpress.com

У Алькараса и Синнера примерно одинаковый по сложности путь к финалу. При этом обоих ждет потенциально непростой первый матч. Синнер встретится с Артуром Риндеркнешем. Француз, который когда-то был близок к дебюту в топ-40, выиграл один из трех матчей против итальянца. Также надо учитывать, что на его стороне будет мощная поддержка местной публики.

Алькарас, в свою очередь, в стартовом матче сыграет с Кеем Нисикори. И хотя японцу уже 35 лет и он находится за пределами топ-50, он трижды доходил в Париже до четвертьфинала.

Одним из скрытых фаворитов Ролан Гаррос на этот раз можно назвать Артура Фиса. Этой весной он совершил прорыв, по итогам которого поднялся в рейтинге на 14-ю строчку. Если все пойдет по плану, уже в четвертом раунде его соперником может стать Синнер. Их предыдущая встреча, состоявшаяся в 2023 году, завершилась победой итальянца. Встреча с Фисом может стать серьезной проверкой для первой ракетки мира.

Если Алькарас пройдет первые два раунда, ему, возможно, придется встретиться с еще одной французской надеждой — Джованни Мпетши-Перрикаром, который весной не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме. Несмотря на результаты двухметрового француза в первой половине сезоне, он все равно остается неприятным соперником из-за своей мощнейшей первой подачи.

Янник Синнер globallookpress.com

В четвертьфинале и Синнеру, и Алькарасу, возможно, придется играть против чемпионов недавних «Мастерсов».

В случае с Янником речь идет Джеке Дрейпере, победителе престижного турнира в Индиан-Уэллсе, и Якубе Меншике, который завоевал титул на «тысячнике» в Майами. Дрейпер также дошел до финала грунтового «Мастерса» в Мадриде. Синнер выиграл один из двух матчей против британца, а с Меншиком он пока ни разу не встречался.

Наиболее вероятным соперником Алькараса по четвертьфиналу является Каспер Рууд, двукратный финалист Ролан Гаррос и чемпион недавнего «Мастерса» в Мадриде. Карлос ведет 4-1 в противостоянии с норвежцем, но их последний матч, который состоялся в ноябре прошлого года на Итоговом турнире в Турине, завершился победой Рууда.

Джокович — главная загадка мужского турнира Ролан Гаррос

Новак Джокович по итогам жеребьевки попал в ту четверть сетки, где нет ни Алькараса, ни Синнера. В этом году трехкратный чемпион турнира посеян под шестым номером, но это, похоже, не сильно повлияет на его шансы. Дело в том, что в его четверти есть только один по-настоящему опасный соперник — и это Саша Зверев, который никак не может прийти в себя после поражения от Синнера в финале Australian Open.

В четвертом круге на пути Джоковича может оказаться Даниил Медведев. Весной российский теннисист дошел до четвертьфинала в Мадриде и выиграл по два матча в Монте-Карло и Риме. Но при этом во всех случаях его остановили соперники из топ-10.

Новак Джокович globallookpress.com

Правда, выступления Джоковича тоже не дают основания полагать, что он воспользуется благосклонностью жребия. Новак провалил «Мастерсы» в Монте-Карло и Мадриде, вскоре после чего прекратил сотрудничество с Энди Марреем и снялся с турнира в Риме.

На неделе перед Ролан Гаррос Джокович поехал в Женеву, где провел уже два классных матча. В одном из них он взял реванш у Маттео Арнальди за поражение в Мадриде. Но этого слишком мало, чтобы можно было сказать, что Джокович снова входит в список главных фаворитов.

К тому же, Джоковичу уже 38 лет, и есть подозрение, что его тело уже не готов к двухнедельному марафону. В прошлом году Новак получил травму колена в четвертом круге Ролан Гаррос, а в начале текущего сезона не смог завершить матч против Зверева в полуфинал Australian Open.

Но в то же время Джокович по-прежнему опасно списывать со счетов. В его случае важно учитывать несколько моментов. В августе 2024-го Новак в невероятном матче обыграл Алькараса в финале олимпийского турнира в Париже. Кроме того, в 2022 года серб ни разу не проигрывал на Ролан Гаррос полностью доигранный матч. Ну и самое интересное: после 2018-го он проигрывал здесь только Рафаэлю Надалю.

Джокович в последнее время нередко жаловался на отсутствие мотивации, но есть ощущение, что это была лишь попытка ввести конкурентов в заблуждение. Очевидно, что он по-прежнему не отказался от мечты завоевать свой 25-й титул «Большого шлема».

Темные лошадки

Артур Фис. 20-летний француз, возможно, как никто другой жаждет победы в первом раунде. До сих пор у него нет ни одной победы на уровне основной сетки Ролан Гаррос. Но в то же время за его плечами три лучших месяца в карьере, в течение которых он провел ряд классных матчей, в том числе против Алькараса. Правда, Фиса ждет не самый простой путь: уже в первом круге его соперником будет Николас Харри, в третьем раунде намечается встреча с Андреем Рублевым (правда, весной Артур легко обыграл россиянина в Монте-Карло), а в четвертом, как уже упоминалось выше, — с Синнером.

Артур Фис globallookpress.com

Лоренцо Музетти. Музетти, не так давно поднявшийся в рейтинге на восьмую строчку, возможно, не вполне подходит под определение классической «темной лошадки» с учетом его успехов этой весной. Но в то же время его пока нельзя назвать претендентом на победу на столь сложном турнире. При этом у итальянца вполне комфортная сетка. Четверть сетки, в которой оказался Музетти, возглавляет Тейлор Фриц. Американец стал одним из главных разочарований первой половины сезона.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

Томми Пол. 28-летний американец, возможно, обладает наиболее подходящим для грунта стилем игры среди своих соотечественников. В качестве подтверждения этой мысли достаточно сказать, что на прошлой неделе он дошел до полуфинала в Риме. До сих пор Пол ни разу не выигрывал на Ролан Гаррос больше двух матчей, но сейчас есть все основания полагать, что на предстоящем турнире Томми пройдет дальше третьего круга, где его соперником может стать Карен Хачанов.

Главные матчи первого круга

Янник Синнер — Артур Риндеркнеш

Ришар Гаске — Теренс Атман. Гаске еще в прошлом году сообщил, что завершит карьеру сразу после Ролан Гаррос-2025. Во втором круге 38-летний француз может встретиться с Синнером.

Артур Фис — Николас Харри

Хуберт Хуркач — Жоау Фонсека

Александр Зверев — Лернер Тьен. В начале сезона немецкий теннисист проиграл 19-летнему американцу на «пятисотнике» в Акапулько.

Даниил Медведев — Кэмерон Норри. В начале мая россиянин выиграл у британца в Риме со счетом 6:4, 6:2.

Новак Джокович — Маккензи Макдональд

Бен Шелтон — Лоренцо Сонего

Карлос Алькарас — Кей Нисикори

Кризис Свентек

Впервые за несколько лет Ига Свентек не является фаворитом Ролан Гаррос и даже не входит в первую четверку сеяных. В этом году польская теннисистка до сих пор не выиграла ни одного турнира, в том числе на своем любимом грунте.

Ига Свентек globallookpress.com

Более того, весной Свентек, кажется, окончательно растеряла уверенность, о чем свидетельствуют ее последние два поражения — от Кори Гауфф в Мадриде и Даниэль Коллинз в Риме.

Уже в четвертом круге соперницей Свентек может стать Алена Остапенко. Для польки нет ничего хуже, чем встреча с представительницей Латвии. Это факт может шокировать: Остапенко ведет 6-0 в противостоянии с Игой.

Если Остапенко не дойдет до 1/8 финала, Свентек, скорее всего, придется играть с Еленой Рыбакиной.

Чемпионка римского «тысячника» Жасмин Паолини — потенциальная соперница Свентек по четвертьфиналу. В прошлом году она разгромила итальянку в финале Ролан Гаррос, но сейчас их встреча может пройти по совершенно другому сценарию.

Соболенко — безоговорочный фаворит

В этом году Арина Соболенко приехала в Париж в статусе первой ракетки мира и главный претендентки на титул.

В текущем сезоне белорусская теннисистка выиграла уже 34 матча и завоевала три титула. После небольшого зимнего спада весной Соболенко стала чемпионкой в Майами и Мадриде, а также дошла до финала в Индиан-Уэллс и Штутгарте.

Арина Соболенко globallookpress.com

Весной у Соболенко случился лишь один по-настоящему неприятный сбой. На прошлой неделе она проиграла Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале «тысячника» в Риме. Но это больше напоминало эмоциональный спад после очень насыщенного отрезка.

Соболенко нельзя назвать непобедимой, а тем более с учетом того, что ранее она ни разу не доходила на Ролан Гаррос до финала. Но, похоже, всё идет к тому, что Арина улучшит свой результат в Париже.

С первыми проблемами Соболенко может столкнуть уже в третьем и четвертом раундах — на этих стадиях на ее пути могут оказаться Даниэль Коллинз, Клара Таусон и Аманда Анисимова. В случае выхода в четвертьфинал белоруска снова может встретиться с Чжэн.

Второй номер посева достался Кори Гауфф. Американка дошла до финала на недавних «тысячниках» в Мадриде и Риме. В первом случае она проиграла в решающем матче Соболенко, а во втором уступила Жасмин Паолини.

Кори Гауфф globallookpress.com

Интересно, что в своих последних двух матчах в Риме Коко совершила 137 невынужденных ошибок. То есть ей удалось добиться серьезных успехов, не показывая своей лучшей игры.

Если Гауфф перестанет отправлять каждый второй мяч в аут, вполне вероятно, что в Париже она тоже пройдет как минимум большую часть дистанции. К тому же, до полуфинала у нее не самая сложная сетка.

Новый статус Мирры Андреевой

В феврале и марте Мирра Андреева была просто неудержима. Россиянка стала чемпионкой двух крупных турниров — в Дубае и Индиан-Уэллсе, обыграв Свентек (дважды), Соболенко, Рыбакину (дважды) и всех остальных, кто оказался на ее пути.

Мирра Андреева globallookpress.com

С учетом того, что в прошлом году она дошла в Париже до полуфинала, казалось вполне логичным предполагать, что в 2025-м 18-летняя россиянка будет бороться за титул в столице Франции.

В принципе, по-прежнему есть основания так полагать, что Мирра, но уже не кажется столь очевидным. Сейчас она, скорее, темная лошадка, а не одна из главных претенденток на победу.

Сомнения закрались после турниров в Мадриде и Риме. В обоих случаях Андреева проиграла Гауфф на стадии 1/4 финала. Американка остановила россиянку благодаря мощным ударам с форхэнда и классной игре на задней линии. Теперь Мирра уступает 0-4 в личных встречах с американкой.

Прогнозы на теннис

Гауфф в каком-то смысле подготовила эффективный рецепт, показав, как надо играть против Мирры. В Париже их потенциальная встреча может состояться в полуфинале. Еще раньше россиянка может встретиться с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Андреева по-прежнему остается слишком непредсказуемой и подверженной эмоциональным всплескам, и именно поэтому ее пока сложно причислить к главным фаворитам на столь сложном турнире. Но при этом ее победа в Париже точно не будет сенсацией.