МЛ Витебск — Динамо Минск. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 3 июля 2025 года

«МЛ Витебск» примет дома «Динамо» Минск в матче 15-го тура Высшей лиги Беларуси. Поединок состоится 3 июля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «МЛ Витебск» — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«МЛ Витебск»

Турнирное положение: «МЛ Витебск» по итогам 14-го тура белорусского первенства набрал 36 очков и выглядит фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

Команда занимает первую строчку и на семь пунктов опережает своего ближайшего преследователя и конкурента в лице нынешнего соперника, а также на восемь баллов третью «Славию» из Мозыря.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура Высшей лиги клуб на чужом поле одержал победу над «Гомелем» (2:0).

Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив уже не смог набрать максимум очков, в домашних стенах сыграв вничью с «Молодечно» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «МЛ Витебск» одержал шесть побед и ни разу не проиграл.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно на своем поле, хотя обыграть нынешнего соперника, который примерно соответствует им в классе, будет непросто.

Никита Глушков — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларси с пятью голами.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: «Динамо» Минск по итогам 14-ти поединков белорусского первенства набрало 29 очков и также борется за чемпионский титул.

Команда занимает вторую строчку и на семь пунктов отстает от лидера в лице нынешнего соперника, а также лишь на один балл опережает своего ближайшего преследователя — «Славию» Мозырь.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата страны клуб на своем поле с результатом 5:0 одержал разгромную победу над «Динамо» Брест.

Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в 13-м туре национального первенства теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Арсенала» Дзержинск со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Высшую лигу, «Динамо» Минск проиграл лишь дважды при пяти победах.

Такая форма обещает гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно если учесть примерно тот же класс соперника в классе, хотя на чужом поле это будет непросто.

Карен Варданян — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларуси с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «МЛ Витебск» выиграл

в двух последних матчах «Динамо» Минск забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Динамо» Минск выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «МЛ Витебск» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.20, победа «Динамо» Минск — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

Вместе с тем, в двух из трех последних матчей гости проиграли.

Ставка: «МЛ Витебск» победит за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Динамо» Минск.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35