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    МЛ Витебск — Динамо Минск. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 3 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «МЛ Витебск» — «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск
    «МЛ Витебск» примет дома «Динамо» Минск в матче 15-го тура Высшей лиги Беларуси. Поединок состоится 3 июля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «МЛ Витебск» — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Июля 2025 года

    Maxline Vitebsk

  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Maxline Vitebsk 18:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
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    «МЛ Витебск»

    Турнирное положение: «МЛ Витебск» по итогам 14-го тура белорусского первенства набрал 36 очков и выглядит фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

    Команда занимает первую строчку и на семь пунктов опережает своего ближайшего преследователя и конкурента в лице нынешнего соперника, а также на восемь баллов третью «Славию» из Мозыря.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура Высшей лиги клуб на чужом поле одержал победу над «Гомелем» (2:0).

    Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив уже не смог набрать максимум очков, в домашних стенах сыграв вничью с «Молодечно» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «МЛ Витебск» одержал шесть побед и ни разу не проиграл.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно на своем поле, хотя обыграть нынешнего соперника, который примерно соответствует им в классе, будет непросто.

    Никита Глушков — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларси с пятью голами.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: «Динамо» Минск по итогам 14-ти поединков белорусского первенства набрало 29 очков и также борется за чемпионский титул.

    Команда занимает вторую строчку и на семь пунктов отстает от лидера в лице нынешнего соперника, а также лишь на один балл опережает своего ближайшего преследователя — «Славию» Мозырь.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата страны клуб на своем поле с результатом 5:0 одержал разгромную победу над «Динамо» Брест.

    Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в 13-м туре национального первенства теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Арсенала» Дзержинск со счетом 1:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Высшую лигу, «Динамо» Минск проиграл лишь дважды при пяти победах.

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    Такая форма обещает гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, особенно если учесть примерно тот же класс соперника в классе, хотя на чужом поле это будет непросто.

    Карен Варданян — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларуси с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «МЛ Витебск» выиграл

    • в двух последних матчах «Динамо» Минск забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Динамо» Минск выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «МЛ Витебск» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.20, победа «Динамо» Минск — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в двух из трех последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «МЛ Витебск» победит за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних матчах «Динамо» Минск.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч МЛ Витебск — Динамо Минск?

    Матч МЛ Витебск — Динамо Минск состоится 03 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч МЛ Витебск — Динамо Минск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «МЛ Витебск» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче МЛ Витебск — Динамо Минск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««МЛ Витебск» победит» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча МЛ Витебск — Динамо Минск?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче МЛ Витебск — Динамо Минск?

    Коэффициенты букмекеров: «МЛ Витебск» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.20, победа «Динамо» Минск — в 3.30.

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    МЛ Витебск — Динамо Минск: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 03.07.202518:00. Обострит ли «Динамо» Минск интригу в битве за титул?
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