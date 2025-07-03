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    Шуртан — Кызылкум. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 3 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шуртан» — «Кызылкум»
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    3 июля в 15-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Шуртан» и «Кызылкум». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шуртан» — «Кызылкум», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Шуртан»

    Турнирное положение: «Шуртан» борется за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шуртан» набрал всего 9 очков. А вот отличились игроки команды лишь 7 результативными ударами в 14 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шуртан» уступил «Бухаре» (1:3).

    До того команда нанесла поражение «Сурхану» (2:1). Да и кубковый поединок с «Аралом» завершился викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Шуртан» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шуртан» нынче несколько прибавил в плане результатов. Команда до последней виктории уступил дважды кряду.

    Причем «Шуртан» традиционно неудачно противостоит «Кызылкуму». Из пяти последних очных поединков команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается оттолкнуться от дна таблицы.

    «Кызылкум»

    Турнирное положение: «Кызылкум» бьется за сохранение прописки в элите. Команда на данный момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кызылкум» в 14 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела довольно неплохо. «Кызылкум» не уступил ферганскому «Нефтчи» (1:1).

    До того команда была разбита «Согдианой» (1:4). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Андижаном» (1:1).

    При этом «Кызылкум» в 5 своих последних поединках добыл всего 3 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кызылкум» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 13 мячей в 14 поединках чемпионата.

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    При этом «Кызылкум» победил только в трех матчах из 14. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего два зачетных балла.

    Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно намерена оторваться от опасной зоны.

    Статистика для ставок

    • «Кызылкум» не побеждает уже 2 месяца

    • «Шуртан» забивает в среднем реже гола за матч

    • Обе команды в среднем пропускают чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылкум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.17 и 1.62.

    Прогноз: «Кызылкум» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Шуртана» явно небезгрешна.

    Ставка: Победа «Кызылкума» за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шуртан — Кызылкум?

    Матч Шуртан — Кызылкум состоится 03 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Шуртан — Кызылкум?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шуртан — Кызылкум?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шуртан — Кызылкум?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шуртан — Кызылкум?

    Коэффициенты букмекеров: «Кызылкум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.11.

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    Шуртан — Кызылкум: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 03.07.202518:00. Оторвется ли «Кызылкум» от группы аутсайдеров?
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