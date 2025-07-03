Рубин — Енисей. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 июля 2025 года

3 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Рубин» и «Енисей». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Рубин» победил в тринадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 42 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рубин» не смог одолеть КАМАЗ (1:1).

До того команда нанесла поражение «Оренбургу» (4:2). А вот поединок с уже почившими в бозе «Хиками» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Рубин» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Казанцы только начинают серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды неплохой.

Причем «Рубин» традиционно неудачно противостоит «Енисею». Из пяти последних очных поединков казанцы победили 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Казанцы априори обязаны обыгрывать полпреда первой лиги.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы не сумели пробиться в стыки. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы первой лиги.

Причем «Енисей» в 34 матчах первенства набрал 49 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы не смогли одолеть «Сокол» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Тюмень» (4:3). А вот чуть ранее она дала знатный бой сильной «Балтике» (0:0).

При этом «Енисей» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Красноярцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 34 поединках минувшего первенства.

При этом «Енисей» победил в 14 поединках первенства из 34. Да и концовку сезона красноярцы уже откровенно доигрывали.

Команда Андрея Тихонова в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре красноярцев.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Красноярцы не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Казанцы не проигрывают 2 матча кряду

«Рубин» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Енисей» не проигрывал в 4 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.72, а победа оппонента — в скромные 5.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.64.

Прогноз: «Рубин» мотивирован успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Казанцы априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Рубина» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.17