ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виталий Денисов Виталий Денисов: Нынешний «Локомотив» — очень хорошая, весёлая, молодая команда Гонсало ГарсияГарсия снова сверкает за «Реал»: «Ювентус» не справился с королевским клубом в 1/8 КЧМ Джошуа ВанРекорд Джонса под угрозой. Джошуа Ван в шаге от звания самого молодого чемпиона в истории UFC
    Все новости спорта

    Казанцы будут торопиться!

    Рубин — Енисей. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Рубин Прогнозы на Енисей Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Енисей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирлинд Даку
    3 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Рубин» и «Енисей». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Енисей», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Рубин» победил в тринадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 42 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рубин» не смог одолеть КАМАЗ (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Оренбургу» (4:2). А вот поединок с уже почившими в бозе «Хиками» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Рубин» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Казанцы только начинают серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды неплохой.

    Причем «Рубин» традиционно неудачно противостоит «Енисею». Из пяти последних очных поединков казанцы победили 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Казанцы априори обязаны обыгрывать полпреда первой лиги.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы не сумели пробиться в стыки. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы первой лиги.

    Причем «Енисей» в 34 матчах первенства набрал 49 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

  • Лето ЦСКА: новая жизнь после ухода Николича
  • Все о подготовке к новому сезону «армейского» клуба
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы не смогли одолеть «Сокол» (1:1).

    До того команда сумела переиграть «Тюмень» (4:3). А вот чуть ранее она дала знатный бой сильной «Балтике» (0:0).

    При этом «Енисей» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Красноярцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 34 поединках минувшего первенства.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Енисей» победил в 14 поединках первенства из 34. Да и концовку сезона красноярцы уже откровенно доигрывали.

    Команда Андрея Тихонова в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре красноярцев.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Красноярцы не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Казанцы не проигрывают 2 матча кряду

    • «Рубин» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Енисей» не проигрывал в 4 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.72, а победа оппонента — в скромные 5.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.64.

    Прогноз: «Рубин» мотивирован успешно продолжить серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Казанцы априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Рубина» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.17

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рубин — Енисей?

    Матч Рубин — Енисей состоится 03 июля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Рубин — Енисей?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рубин — Енисей?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин — Енисей?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рубин — Енисей?

    Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.72, а победа оппонента — в скромные 5.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Фернандес — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Томова — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Мотидзуки — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Мертенс — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лис — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Данилович — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Букша — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Харри — Тьен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фонсека — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шнайдер — Парри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Соболенко — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кванджу — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тэгу — Канвон
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рубин — Енисей: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 03.07.202515:00. Казанцы будут торопиться!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры