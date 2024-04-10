«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Итоговые показатели «Сан-Хосе» одни из самых низких за всю историю чемпионатов с начала века, поэтому неудивительно, что калифорнийский клуб на последнем месте в сводной таблице лиги.
Последние матчи: За четыре последних поединка всего лишь одна победа, которая пришлась на игру против ещё тогда мотивированного «Сент-Луиса» (3:2 ОТ).
Травмированные игроки: Очень много игроков травмировано. Сезон «акулы» будут завершать без Барабанова, Беннинга, Ванечека, Костина, Кутюра и Эмберссона.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что с такими потерями хозяева смогут одолеть довольно крепкий «Калгари».
«Калгари»
Турнирное положение: Результаты нынешнего регулярного сезона для «Калгари» нельзя назвать удовлетворительными, поскольку 12 место в таблице Запада туда никоим образом не относится.
Последние матчи: «Флэймз» смогли победить только раз за девять последних поединков, поэтому говорить о каком-то удачном финишном спурте не приходится.
Травмированные игроки: Радует, что, хотя бы травмированных не очень много. Не могут играть на постоянной основе только лишь Дюбе и Владар.
Общий тонус клуба: Если не обыгрывать «Сан-Хосе», то «Калгари» вообще стоит пересмотреть имеющиеся у себя в распоряжении активы.
Статистика для ставок
- «Калгари» победил в одном поединке за девять последних матчей
- «Сан-Хосе» выиграл последний матч между этими соперниками
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.69, на ничью — 4.89, на гостей — 1.85.
Прогноз: «Огоньки» победит в предстоящем матче за явным преимуществом
- 2.10Автомобилист — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.99Сиэтл — Аризона: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.64Ванкувер — Вегас: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра вполне претендует на звание результативной
Ставка: П2 с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.93.