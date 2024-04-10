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    «Калгари» легко расправится с «акулами»?

    «Сан-Хосе» — «Калгари». Ставка (к. 1.85), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Калгари»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «САП Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Калгари»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: Итоговые показатели «Сан-Хосе» одни из самых низких за всю историю чемпионатов с начала века, поэтому неудивительно, что калифорнийский клуб на последнем месте в сводной таблице лиги.

    Последние матчи: За четыре последних поединка всего лишь одна победа, которая пришлась на игру против ещё тогда мотивированного «Сент-Луиса» (3:2 ОТ).

    Травмированные игроки: Очень много игроков травмировано. Сезон «акулы» будут завершать без Барабанова, Беннинга, Ванечека, Костина, Кутюра и Эмберссона.

    Общий тонус клуба: Слабо верится, что с такими потерями хозяева смогут одолеть довольно крепкий «Калгари».

    «Калгари»

    Турнирное положение: Результаты нынешнего регулярного сезона для «Калгари» нельзя назвать удовлетворительными, поскольку 12 место в таблице Запада туда никоим образом не относится.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: «Флэймз» смогли победить только раз за девять последних поединков, поэтому говорить о каком-то удачном финишном спурте не приходится.

    Травмированные игроки: Радует, что, хотя бы травмированных не очень много. Не могут играть на постоянной основе только лишь Дюбе и Владар.

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    Общий тонус клуба: Если не обыгрывать «Сан-Хосе», то «Калгари» вообще стоит пересмотреть имеющиеся у себя в распоряжении активы.

    Статистика для ставок

    • «Калгари» победил в одном поединке за девять последних матчей

    • «Сан-Хосе» выиграл последний матч между этими соперниками

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.69, на ничью — 4.89, на гостей — 1.85.

    Прогноз: «Огоньки» победит в предстоящем матче за явным преимуществом

    Альтернативный прогноз: Игра вполне претендует на звание результативной

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Калгари» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Калгари» легко расправится с «акулами»?
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