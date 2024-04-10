В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «САП Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Калгари»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Итоговые показатели «Сан-Хосе» одни из самых низких за всю историю чемпионатов с начала века, поэтому неудивительно, что калифорнийский клуб на последнем месте в сводной таблице лиги.

Последние матчи: За четыре последних поединка всего лишь одна победа, которая пришлась на игру против ещё тогда мотивированного «Сент-Луиса» (3:2 ОТ).

Травмированные игроки: Очень много игроков травмировано. Сезон «акулы» будут завершать без Барабанова, Беннинга, Ванечека, Костина, Кутюра и Эмберссона.

Общий тонус клуба: Слабо верится, что с такими потерями хозяева смогут одолеть довольно крепкий «Калгари».

«Калгари»

Турнирное положение: Результаты нынешнего регулярного сезона для «Калгари» нельзя назвать удовлетворительными, поскольку 12 место в таблице Запада туда никоим образом не относится.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: «Флэймз» смогли победить только раз за девять последних поединков, поэтому говорить о каком-то удачном финишном спурте не приходится.

Травмированные игроки: Радует, что, хотя бы травмированных не очень много. Не могут играть на постоянной основе только лишь Дюбе и Владар.

Общий тонус клуба: Если не обыгрывать «Сан-Хосе», то «Калгари» вообще стоит пересмотреть имеющиеся у себя в распоряжении активы.

Статистика для ставок

«Калгари» победил в одном поединке за девять последних матчей

«Сан-Хосе» выиграл последний матч между этими соперниками

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.69, на ничью — 4.89, на гостей — 1.85.

Прогноз: «Огоньки» победит в предстоящем матче за явным преимуществом

Альтернативный прогноз: Игра вполне претендует на звание результативной

Ставка: П2 с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.93.