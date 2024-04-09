В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Автомобилист» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: Большую часть регулярки «Автомобилист» провел вплотную с компанией лидеров, имея в моменте шанс оказаться в топ-3. Но финишировали уральцы пятыми в таблице Востока с 82 очками.

Последние матчи: В Кубке Гагарина екатеринбуржцы без разминки приступили к делу и вынесли за пять матчей «Ак Барс», обеспечив главную сенсацию 1/8.

Автомобилист — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.454.202.55Бонус$9500

Еще эффектнее «Автомобилист» закончил серию против СКА, которая, к слову, также дошла до пяти встреч. Так, в игре №5, прошедшей в Санкт-Петербурге, гости добились яркой победы, хотя уступали в две шайбы (5:4).

Полуфинал с «Магниткой» получается упорным, без выраженного преимущества кого-либо. На льду соседей команда Николая Заварухина проиграла (1:2) и одержала победу(4:2), а домашний этап начала с поражения в овертайме (2:3 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Владимир Кузнецов.

Состояние команды: На текущий момент «Автомобилист» выглядит точно не хуже первой команды Востока, имея все необходимые игровые инструменты для того, чтобы во второй встрече на своей территории восстановить равенство.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: Практически весь сезон «Металлург» Мг ассоциировался с борьбой за лидерство на Востоке, которую в итоге выиграл у единственного конкурента — «Авангарда» — набрав 95 очков.

Последние матчи: В плей-офф этого года магнитогорцы дебютировали в серии с «Амуром», справиться с которым удалось лишь в шестой встрече, прошедшей в Хабаровске. Столько же продлился и четвертьфинальный раунд со «Спартаком», который закончился в Москве.

Полуфинальную битву «Металлург» Мг начал, возможно, не так ярко, но успешно, одержав победу над «Автомобилистом» с минимальной разницей (2:1). На фоне этого крайне неожиданным оказался провал во второй домашней игре (2:4).

В Екатеринбурге же не обошлось без драмы: команда Андрея Разина дважды вела в счете, но проворонила минимальный перевес за 48 секунд до финальной сирены. К ее счастью, шайба Люка Джонсона в овертайме позволила состояться второй за три матча победе (3:2 ОТ).

Не сыграют: В составе «Магнитки» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Ни одна из двух побед не далась «Металлургу» Мг легко. Безусловно, его текущее превосходство в серии играет важную роль, но в условиях равной борьбы оно по-прежнему ничего не гарантирует.

Статистика для ставок

«Автомобилист» проиграл в трех домашних встречах из последних четырех

Всего в одной игре на «Уралец-Арене» в плей-офф этого года соперники на двоих превысили лимит 5 заброшенных шайб

В трех предыдущих гостевых матчах «Магнитка» ни разу не пропустила больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Металлурга» Мг — в 2.55.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

Прогноз: Результативность последних матчей в Екатеринбурге оставляет желать лучшего, а с учетом того, что две примерно равные по силе команды продолжают упорную борьбу, боязнь допустить ошибку вновь выйдет на первый план, из-за чего очередная встреча пройдет бесшумно в плане заброшенных шайб.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.10

Прогноз: В предыдущей встрече «Автомобилист» был в целом хорош, но его подвела завершающая стадия. Если команда Заварухина прибавит в этом компоненте (на что она вполне способна), то сумеет снять вопрос о победителе.

Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.87.