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    Еще одна битва за Урал не станет результативной?

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 9 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Металлург» Мг
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    «Металлург» Мг одержал победу в третьем матче серии
    В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Автомобилист» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 09 Апреля 2024 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Автомобилист»

    Путь к плей-офф: Большую часть регулярки «Автомобилист» провел вплотную с компанией лидеров, имея в моменте шанс оказаться в топ-3. Но финишировали уральцы пятыми в таблице Востока с 82 очками.

    Последние матчи: В Кубке Гагарина екатеринбуржцы без разминки приступили к делу и вынесли за пять матчей «Ак Барс», обеспечив главную сенсацию 1/8.

    Автомобилист — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

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    Еще эффектнее «Автомобилист» закончил серию против СКА, которая, к слову, также дошла до пяти встреч. Так, в игре №5, прошедшей в Санкт-Петербурге, гости добились яркой победы, хотя уступали в две шайбы (5:4).

    Полуфинал с «Магниткой» получается упорным, без выраженного преимущества кого-либо. На льду соседей команда Николая Заварухина проиграла (1:2) и одержала победу(4:2), а домашний этап начала с поражения в овертайме (2:3 ОТ).

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    Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Владимир Кузнецов.

    Состояние команды: На текущий момент «Автомобилист» выглядит точно не хуже первой команды Востока, имея все необходимые игровые инструменты для того, чтобы во второй встрече на своей территории восстановить равенство.

    «Металлург» Мг

    Путь к плей-офф: Практически весь сезон «Металлург» Мг ассоциировался с борьбой за лидерство на Востоке, которую в итоге выиграл у единственного конкурента — «Авангарда» — набрав 95 очков.

    Последние матчи: В плей-офф этого года магнитогорцы дебютировали в серии с «Амуром», справиться с которым удалось лишь в шестой встрече, прошедшей в Хабаровске. Столько же продлился и четвертьфинальный раунд со «Спартаком», который закончился в Москве.

    Полуфинальную битву «Металлург» Мг начал, возможно, не так ярко, но успешно, одержав победу над «Автомобилистом» с минимальной разницей (2:1). На фоне этого крайне неожиданным оказался провал во второй домашней игре (2:4).

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    • В Екатеринбурге же не обошлось без драмы: команда Андрея Разина дважды вела в счете, но проворонила минимальный перевес за 48 секунд до финальной сирены. К ее счастью, шайба Люка Джонсона в овертайме позволила состояться второй за три матча победе (3:2 ОТ).

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    Не сыграют: В составе «Магнитки» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Ни одна из двух побед не далась «Металлургу» Мг легко. Безусловно, его текущее превосходство в серии играет важную роль, но в условиях равной борьбы оно по-прежнему ничего не гарантирует.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» проиграл в трех домашних встречах из последних четырех

    • Всего в одной игре на «Уралец-Арене» в плей-офф этого года соперники на двоих превысили лимит 5 заброшенных шайб

    • В трех предыдущих гостевых матчах «Магнитка» ни разу не пропустила больше двух голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Металлурга» Мг — в 2.55.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

    Прогноз: Результативность последних матчей в Екатеринбурге оставляет желать лучшего, а с учетом того, что две примерно равные по силе команды продолжают упорную борьбу, боязнь допустить ошибку вновь выйдет на первый план, из-за чего очередная встреча пройдет бесшумно в плане заброшенных шайб.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.10

    Прогноз: В предыдущей встрече «Автомобилист» был в целом хорош, но его подвела завершающая стадия. Если команда Заварухина прибавит в этом компоненте (на что она вполне способна), то сумеет снять вопрос о победителе.

    Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.87.

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    Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург» Мг с коэффициентом 2.10. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на хоккей. Еще одна битва за Урал не станет результативной?
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