прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 3.30

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центр» 26 октября, начало — в 01:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.30.

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«Даллас»

Турнирное положение: «Даллас» улучшил положение в Западной конференции, поднявшись на 6-е место c 13 очками.

Последние матчи: в рамках минувшего тура хоккеисты «Далласа» одержали победу над командой «Виннипег» (3:2 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил Роопе Хинтц.

Не сыграет: Оскар Бак, Мэтт Дюшен, Эса Линделль.

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Состояние команды: «Даллас» одержал победу в четвёртом матче подряд, помимо успешной игры против «Виннипега», техасцы переиграли также «Бостон» (3:2 ОТ), «Чикаго» (4:0) и «Колорадо» (3:2 Б).

«Айлендерс»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Айлендерс» занимает 8-е место, набрав 12 очков в 10 сыгранных матчах.

Последние матчи: «Айлендерс» на домашнем льду дал бой «Лос-Анджелесу». В первом периоде команда из Нью-Йорка горела в две шайбы. Однако во втором отрезке отставание в счете сократил Виктор Эклунд, а в третьем периоде равновесие на табло восстановил Мэттью Шефер. В овертайме «Айлендерс» всё же пропустил решающую шайбу (2:3 ОТ).

Не сыграют: Мэтью Барзал, Матиас Маччелли, Александр Романов.

Состояние команды: в последних матчах регулярного сезона «Айлендерс» одержал победы над «Анахаймом» (3:2), «Торонто» (4:1), «Ванкувером» (3:2) и проиграл в матче против «Оттавы» (1:2 Б)

На что ставят в матче Даллас — Айлендерс Букмекерские коэффициенты на матч Даллас — Айлендерс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Даллас» занимает 6-е место в Западной конференции

«Айлендерс» занимает 8-е место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» букмекерами оценивается в 1.90, ничья — в 4.50, а победа «Айлендерса» — в 3.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: В прошлом сезоне «Айлендерс» дважды обыграл «Даллас» (2:1 — дома, 3:2 — в гостях). Соперники всегда играют результативно, предположим, что нью-йоркцы снова добьются победы над соперником.

3.30 Победа «Айлендерса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Даллас» — «Айлендерс» принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Победа «Айлендерса» с коэффициентом 3.30.

Прогноз: От трёх до пяти шайб забросили друг другу хоккеисты «Далласа» и «Айлендерса».

2.05 ТМ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Даллас» — «Айлендерс» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.05.