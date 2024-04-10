10 апреля в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 15:00 мск. «Алга» — «Мурас Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» привычно ставит перед собой максимальные задачи в чемпионате. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Алга» в 2 матчах чемпионата разжилась 4 очками. Причем забила команда 5 мячей при 3 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда взяла три очка. «Алга» нанесла поражение «Алдиеру» (4:2).

В стартовом туре чемпионата команда потеряла очки. «Алга» подписала боевую мировую с «Илбирсом» (1:1).

Оборона команды действует не столь уверенно. Вот только в атаке бы поднатореть — тогда и за чемпионство смело можно побороться!

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит довольно выгодно. Между тем, наверняка «Алга» постарается догнать лидера.

Матчи против «Мурас Юнайтед» для команды исторически складываются сложно. Все три очных поединка завершились мировыми.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Алга» явно сильнее оппонента, да и мотивация выбраться в лидеры огромная.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде не особо удался. Ныне «Мурас Юнайтед» располагается на скромном 6 месте таблицы.

Притом, что «Мурас Юнайтед» набрал 3 очка в 2 поединках. В них команда настреляла 3 мяча при 4 пропущенных.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Мурас Юнайтед» переиграл «Кыргызалтын» (2:1)

А вот до того команда не смогла зацепиться за очки. «Мурас Юнайтед» по всем статьям уступил «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:3).

Очевидно, что команда явно поборется за медали чемпионата. Да и потенциал для этого у нее весьма серьезный.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Мурас Юнайтед» выглядит нестабильно. Да и проблемы в обороне никуда не делись.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Мурас Юнайтед» на месте, да и мотивация дать бой одному из лидеров имеется.

Плюс ко всему, «Мурас Юнайтед» неплохо смотрится в атаке. Да и оппонент нынче отнюдь не выглядит небезгрешным.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. «Мурас Юнайтед» вполне способен зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Алга» еще не проигрывала в новом чемпионате

Все три очных поединка соперников завершились вничью

Последний очный поединок принес боевой паритет (3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.99 и 1.80.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, так что наверняка проявят высокую стартовую активность.

«Алга» борется за чемпионский титул, и уж точно постарается быстро вскрыть оборону соперника.

Ставка: Победа «Алги» в 1 тайме за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники так и не выявят победителя.

Ставка: Ничья за 3.44