Ярославский «Шинник» на своем поле примет волгоградский «Ротор» в первом туре первой лиги. Матч состоится 14 июля и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше первенства первой лиги клуб из Ярославля финишировал с 51 очком на седьмом месте, отстав от четвертой строки на четыре пункта.

«Шинник» выиграл 14 игр из 34 проведенных, девять раз сыграл вничью и потерпел 11 фиаско, забил 39 голов, а пропустил на два больше.

Последние матчи: при подготовке к новому сезону «черно-синие» провели три товарняка, в которых сперва проиграли московским «Торпедо» 0:1 и ЦСКА 1:2, а затем расписали мировую со второлиговым «Муромом» со счетом 1:1.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шинник» неудачно провел товарищеские матчи, так ни разу и не выиграв в них. Однако в официальных поединках он не уступает вот уже как на протяжении семи игр кряду, выиграв за это время пять встреч при двух мировых исходах.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградский коллектив прошлый сезон провел во второй лиге, где занял пятое место в одной из групп, но все же получил право сыграть в плей-офф повышения.

В этих поединках «Ротор» смог справиться с «Новосибирском», расписав с ним гостевую мировую 1:1 и победив на своем поле со счетом 3:1.

Последние матчи: Последний раз коллектив выходил на поле месяц тому назад, когда играл в стыках с «Новосибирском», обыграв его на своем поле со счетом 3:1 после гостевых 1:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Ротор» к этой игре подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделил победные результаты и мировые исходы. Перед этим же команда из Волгограда имела серию из трех фиаско кряду.

Статистика для ставок

В четырех из пяти предыдущих матчах этих клубов играла ставка обе забьют

И три из пяти этих встреч носили верховой характер

Последний раз между собой эти клубы играли в 2022 году в Кубке страны. И тогда по пенальти победил «Шинник», закончив основное время 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шинника» — 1.85, победа «Ротора» — 4.22, ничья — 3.48.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Рискнем в этом матче поставить на обе забьют, ведь в четырех из пяти предыдущих очных встреч данных клубов они неизменно огорчали друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.99.

Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится довольно-таки результативным и принесет больше двух забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,5 за 2.10.