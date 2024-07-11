Лучшая лига мира. Что нас ждет в новом сезоне? Фавориты и аутсайдеры

В субботу, 13 июля начинается новый сезон в Первой лиге по футболу. Рассказываем, как изменились состав команд в межсезонье и чего стоит ждать от них в новом сезоне.

В этом сезоне за попадание в российскую Премьер-лигу как никогда напряженная борьба. Сразу несколько клубов во всеуслышание объявили задачу повышения в классе. В первую очередь, это коллективы, покинувшие РПЛ в прошлом сезоне — «Урал», «Балтика» и «Сочи», а также амбициозные «Арсенал», «Родина», «Торпедо» и «Черноморец».

Явные фавориты

Команда из Екатеринбурга практически сохранила прошлогодний состав. Остался весь российский костяк, а ушли в основном легионеры (Кике, Щеттине, Влут, Кулаков, Сиссе), на которых существует лимит в Первой лиге. Потерей можно считать уход основного вратаря Ильи Помазуна, вернувшегося в ЦСКА, которому он принадлежит, но там пока не ясна его судьба. Он может снова оказаться в «Урале».

Илья Ишков fc-ural.ru

Во главе команды с этого сезона 45-летний местный специалист Евгений Аверьянов, долго трудившийся в структуре «Урала», но никогда не работавший на таком уровне. Команду пополнили опытный полузащитник Иван Чудин из «Акрона» и защитник Тимофей Маргасов («Сочи»). Также вернулся воспитанник клуба Юрий Железнов, не сумевший пробиться в состав «Краснодара». Остались и два главных таланта: Илья Ишков и Игорь Дмитриев, на которых был спрос в РПЛ. «Урал» имеет сыгранный и солидный состав и обязательно поборется за возвращение в элитный дивизион.

«Сочи» обладает самым большим бюджетом в Первой лиге и комплектуется соответствующе. Остался во главе клуба испанец Роберто Морено, почти никто не ушел из ведущих легионеров, за исключением австрийца Юкича, перешедшего в «Рубин». Также покинули «Сочи» Юсупов, Сутормин, Чистяков, Маргасов, но тут понятен вектор на омоложение и на снижение платежной ведомости.

Сауль Гуарирапа — лучший нападающий «Сочи» globallookpress.com

Команда совершила несколько отличных трансферов по меркам Первой лиги, и сейчас у «Сочи» с учетом оставшихся футболистов с прошлого сезона, самый сильный состав в лиге. Пришли защитники Кирилл Суслов и Руслан Магаль (оба — «Факел»), Олег Кожемякин («Торпедо»), полузащитники Владислав Левин, Анатолий Макаров («Арсенал» Тула), отлично проявивший себя во Второй лиге в «Роторе» Илья Сафронов, и один из лидеров позапрошлого сезона в «Балтике» 22-летний Владислав Лазарев.

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Калининградская «Балтика» также объявила о своих планах вернуться в РПЛ, хотя и пошла иным вектором в отличие от «Урала» и «Сочи». Во главе команды стал представитель новой тренерской волны 33-летний Александр Грищенко. Раньше он работал во второй команде калининградского клуба, но потом ушел на повышение в московский «Велес», где за короткий срок отлично проявил себя. В межсезонье в «Балтике» произошли серьезные изменения, ушло большинство ведущих футболистов. Главными потерями стал уход вратаря Латышонка в «Зенит», полузащитника Козлова в «Краснодар», Кузьмина в «Акрон», также покинула клуб большая часть легионеров (Радмановац, Фернандес, Бистрович, Гузина, Энрикес, Фамейе).

Никита Глушков в прошлом сезоне был лидером «Акрона» fcakron.ru

«Балтика» лишь недавно включилась в трансферную компанию и постепенно усиливает состав. Уже куплен вратарь Илья Свинов из московского «Спартака», лидеры прошлогоднего «Акрона» Никита Глушков и «СКА-Хабаровск» Илья Петров, также команду пополнила целая группа молодых игроков из клубов РПЛ. Всех их вывести на новый уровень должен как раз Александр Грищенко. Для него это точно вызов и проверка на профпригодность.

Тульский «Арсенал» был близок еще в прошлом сезоне к выходу в РПЛ, но не смог по сумме двух матчей переиграть «Пари НН». Но если тогда попадание в стыки стало для «канониров» небольшой сенсацией, от них никто этого ожидал, то сейчас руководство туляков поставило цель биться за РПЛ. Летом команду покинули два лидера: вратарь Никита Кокарев и лучший бомбардир прошлого сезона в Первой лиге Джонатан Окоронкво. Оба принадлежали «Краснодару» и были в аренде. Больше из ведущих игроков никто не покинул клуб.

Зато пополнение уже довольно солидное, особенно в средней линии, где собирается приличная компания. Никита Раздорских был одним из лидеров красноярского «Енисея», а Олег Дмитриев и Алан Цараев «Торпедо» и «Алании» соответственно. Вратарскую позицию должен закрыть Владислав Сугробов из «СКА-Хабаровск», а центр обороны укрепить Никита Печенкин, здорово выглядевший в «Тюмень». Главному тренеру Александру Сторожуку осталось найти забивного форварда и получится одна из самых сбалансированных команд в Первой лиге. Его сейчас ищут в Южной Америке. Но пока «Арсенал» не может заявить новых игроков из-за прежних финансовых грехов.

Теневые фавориты

Московская «Родина» обладает солидным финансовым бюджетом, спокойно может приглашать игроков даже из РПЛ, предлагая им хорошие зарплаты, но в этом сезоне взяла курс на рациональность. Покинул команду летом тренер испанец Франк Артига, опытный Мухаммад Султонов, бразильцы Уэсли Ната, Ориньо, Марсиньо, полузащитники Дмитриев и Куликов. Причем, усиления пока не последовало, но вернулось много арендованных футболистов, раскинутых по другим клубам Первой лиги. День назад был куплен перуанец Хорди Рейна из «Торпедо», который в хорошем настроении является лучшим игроком лиги, но так бывает не всегда.

Владимир Газзаев будет тренировать «Родину» www.fcalania.com

Главной интригой является фигура главного тренера Владимира Газзаева, сына Валерия Газзаева. Он уже выводил в свое время «Аланию» из ФНЛ, но давно не работал в российских клубах. Газзаев-младший неожиданно возглавил «Родину», хотя в числе кандидатов на пост главного тренера его фамилия не мелькала. Даже с учетом всех потерь у московского клуба остался состав, который должен бороться за попадание в РПЛ.

Московское «Торпедо» обладает не меньшим бюджетом, а про традиции говорить излишне. Во главе команды остался Олег Кононов, который не лучшим образом отработал во второй части сезона. И сейчас в «Торпедо» не все спокойно внутри и вокруг команды, что может внести дисбаланс при подготовке к новому сезону. Летом команду покинули ветеран Лебеденко, нападающие Полоз, Гонгадзе, Стефанович, хавбеки Тугарев, Москвичев, Рейна.

Максим Максимов станет ведущим форвардом «Торпедо» fakelfc.ru

Центр обороны призваны укрепить Никита Данилкин из «Акрона» и Руслан Байтуков из «Тюмени». Это солидные защитники по меркам Первой лиги. Вернулся в команду из «Химок» Равиль Нетфуллин, пришел из «СКА-Хабаровск» Игорь Коновалов, а из «Тюмени» талантливый Виталий Шитов, в атаке же главной примой должен стать Максим Максимов из «Факела», очень много забивавший в свое время в Первой лиге. Состав у «Торпедо» теперь более чем солидный, но есть много сторонних факторов, которые могут сказаться во время чемпионата.

Новороссийский «Черноморец» заявил о задаче выхода в РПЛ в течение нескольких сезонов, и команда планомерно усиливает состав в каждое трансферное окно, при этом руководство заявило, что форсировать поставленную цель не собирается. Во главе новороссийцев остался Вадим Гаранин, который ставит очень яркий и атакующий в футбол. Летом он не только смог сохранить всех лидеров, но и еще перетянуть нескольких игроков из красноярского «Енисея», с которым ранее работал.

Это нападающий Андрей Окладников и опорник Егор Иванов. Оба примы по меркам Первой лиги. Также оттуда же пришел центральный защитник Виталий Стежко, а из «Волгаря» опытный Вячеслав Кротов. Теперь атака у «Черноморца», где еще есть Уридия является одной из сильнейших в лиге. Понятно, что если пойдет игра и команда Гаранина будет идти вверху таблицы, то задача пойти наверх будет ставится официально.

Темные лошадки и середняки

Красноярский «Енисей» летом потерял большую часть лидеров, которым надоела постоянная неразбериха в клубе и не самые высокие оклады. Из команды ушли вратарь Ставер, защитники Ферейра, Кичин, Стежко, Бардабыхин, Иванов, Раздорских, Окладников. Почти все они пошли на повышение, а из основных игроков прежнего сезона фактически остались только Александр Масловский и сын главного тренера Андрея Тихонова — Денис. Постепенно «Енисей» привлекает новых футболистом, но они все ниже классом ушедших. Тем не менее, списывать красноярцев рано. После зимней паузы на команду Тихонова никто не ставил, а она взяла и поперла, показывая красивый футбол.

Пришедший зимой в ярославский «Шинник» Дмитрий Черышев, смог приятно удивить качественным футболом и закончить чемпионат на высоком седьмом месте при скромном бюджете. Теперь от команды ждут повторения этого успеха. Летом из «Шинника» ушло несколько ведущих футболистов (Довбня, Шадринцев, Семенов, Котин, Андреев, вечный Низамутдинов завершил карьеру), но и на смену пришло несколько статусных игроков. Особенно выделяются хавбек Мухаммад Султонов и нападающий Тимур Жемалетдинов. Это топовое усиление по меркам Первой лиги.

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Нижнекамский «Нефтехимик» является полностью тренерской командой Кирилла Новикова. При нем многие молодые футболисты растут в классе и переходят в более сильные клубы. Этим летом состав снова изменился, ушли прежние лидеры (Бердников, Котов, Базелюк, Кокоев), а им на смену пришла очередная партия талантов (Данил Родин, Николай Толстопятов, более опытный Саид Алиев). Каждый год «Нефтехимик» из матча в матч создает проблемы любому сопернику, но шаг вверх сделать так и не может.

Другой системной и одной из самых неприятных команд Первой лиги является «Тюмень». В первой части прошлого сезона она была в числе лидеров, чем удивила многих экспертов, даже шли разговоры о выходе в РПЛ, но потом команда скатилась в середину таблицы. После некоторых сомнений руководство «Тюмени» решило оставить главным тренером Игоря Меньшикова, причастного ко всем последним успехам клуба. Он очень жесткий и требовательный тренер, ставящий атлетический и прагматичный футбол. В межсезонье команду покинули три ведущих защитника: Печенкин, Байтуков и Синяк, креативный Владислав Шитов и лучший бомбардир Илья Порохов, но списывать «Тюмень» пока рано. Меньшиков — методичный тренер, а такое пополнение, как Данил Кленкин, Артем Кулишев и Денис Ткачук заслуживает уважение. На пике карьеры каждый из них блистал в Первой лиге.

Оптыный Денис Ткачук усилил ряды «Тюмени» volgar-fc.ru

Главной загадкой этого сезона является «Алания». В команде новый главный тренер 29-летний Сослан Битеев, который не имеет лицензии и номинально руководить будет опытный специалист, поиски которого ведутся. Продолжается строительство стадиона, уже какой год, урезается платежная ведомость, вследствие чего из стана «барсов» ушли Цараев, Шавлохов, Гиогобиани, Давид Кобесов, Машуков, Караев, на чемоданах сидит Хабалов, есть интерес и к другим лидерам. Тем не менее, списывать «Аланию» пока рано. Осетинская школа всегда была очень сильна, в прошлом сезоне возмужали молодые Заур Тарба, Руслан Дауров и Тарас Гаглоев, всем им в районе 20 лет. К ним в этом году примкнул еще и Давид Кокоев из «Краснодара».

Неожиданно в этом сезоне в подвале турнирной таблицы может оказаться «СКА-Хабаровск», который имел солидный бюджет в прошлом сезоне. Недавно в регионе сменился губернатор, пока идет пертурбация, ушел Роман Шаронов, сейчас команду возглавляет Дмитрий Воецкий в связке с бывшим главным тренером Алексеем Поддубским. С селекцией хабаровчане немного запаздывают, но в последнее время команду пополнило несколько статусных и опытных новичков. Это Роман Емельянов, Рамазан Гаджимурадов, Михаил Костюков, Георгий Гонгадзе и фнловский Бекхэм Александр Гаглоев, со скандалом уходивший из клуба в прошлый раз в «КАМАЗ». Но Хабаровску все равно надо продолжать усиливать состав, так как обойма не такая уж большая.

Борьба за выживание

Каждый сезон «КАМАЗ» считают одним из будущих аутсайдеров чемпионата, а он постоянно остается на плаву. Сказывается очень качественная работа Ильдара Ахметзянова, который никак не может сделать шаг вперед в своей тренерской карьере, хотя предложений у него хватает. В это межсезонье челнинцы удивили, подписав недешевых Романа Акбашева и Давида Караева. Обычно в поисках новичков просеивается Вторая лига, дубли команд РПЛ и даже Медиалигу (Борис Фартуна). Всем известно, что у «КАМАЗа» самые низкие зарплаты в Первой лиге, а тут Акбашев и Караев. Это интригует. Потерь тоже хватает (Пальцев, Родин, Куль, Гаглоев).

Ильдар Ахметзянов снова попытается удивить всех с «КАМАЗом» chelny-biz.ru

Саратовский «Сокол» по ходу прошлого сезона возглавил белорус Алексей Бага и в команде продолжается вектор на футболистов оттуда. Летом состав клуба пополнили полузащитник Никита Капленко, Александр Гузь и Егор Карпицкий, но они футболисты не для серьезных задач. Также пришли несколько молодых футболистов, а покинули команду немало прежних лидеров (Гудков, Толстопятов, Мальцев, Морозов). «Соколу», скорее всего, уготована борьба за выживание.

«Уфа» одна из трех команд возвращенцев Первой лиги. В ноябре 2023 года команду возглавил известный в прошлом игрок «Локомотива» Евгений Харлачев и поднял ее с ходу дивизионом выше. В межсезонье в команде остались почти все ведущие футболисты, а усиления пока не последовало. Не считать же таким нападающего Камиля Муллина, который давно не показывал высокой результативности. Состав у «Уфы» пока только для подвала турнирной таблицы.

«Чайка» из Песчанокопского наконец смогла вернуться в Первую лигу после всех скандалов, которые были вокруг этого клуба. Состав у команды довольно молодой, много не самых известных футболистов, но инфраструктура постепенно развивается, а академия постепенно начинает давать свои плоды. Работает с «Чайкой» сейчас Дмитрий Пятибратов, возглавлявший в РПЛ воронежский «Факел». Сейчас у команды вектор на приглашение молодых, голодных и не самых дорогих футболистов.

Волгоградский «Ротор» тоже решил задачу с возвращением в Первую лигу, в этом ему помог Дмитрий Бояринцев, появившийся в команде в мае 2024 года как раз аккурат перед решающими играми. 46-летний специалист имеет большой опыт работы в Первой лиге, особенно хорошо у него получается старт сезона. Как, например, с саратовским «Соколом» в прошлом году, но потом команда просаживается. Что будет с «Ротором», угадать сложно, но состав однозначно усиливать надо. Тем более его покинул два лидера Гаджимурадов и Сафронов.