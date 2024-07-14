14 июля в финале плей-офф чемпионата Европы по футболу сыграют Испания и Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Англия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: Испанцы являются главными фаворитами чемпионата Европы. «Фурия Роха» демонстрирует прекрасный уровень игры.

При этом Испания уже успела снять скальпы с сильных сборных Германии и Франции. А вот выскочки грузины были разгромлены (4:1).

Последние матчи: в 1/4 плей-офф испанцы переиграли Германию (2:1). Причем решающий мяч был забит на предпоследней минуте овертайма.

Вообще, в 5 своих последних матчах Испания победила. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота лишь 3.

В составе «Фурии Рохи» забить может кто угодно. Дани Ольмо настрелял уже 3 мяча на Евро, да и Альваро Мората представляет опасность воротам любого оппонента.

Не сыграют: Педри — травмирован.

Ориентировочный состав: Симон — Навас, Фернандес, Лапорт, Кукурелья — Родри, Руис — Ямаль, Ольмо, Уильямс — Мората.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Испанцы уверенно бьют оппонента за оппонентом. Да и с реализацией у команды полный порядок.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте явно намерены продолжить свой победный ход. Да и позитивного опыта финальных битв испанской сборной не занимать.

Нет сомнений, что Испания будет активно атаковать. Мората и компания способны обескуражить оборону любого соперника.

Англия

Турнирное положение: Англичане вышли в плей-офф с 1 места. Вот только набрали британцы всего 5 очков.

При этом Англия крайне натужно проходит раунд за раундом. Команда Гарета Саутгейта традиционно сильна по именам, и раскочегаривается лишь по ходу турнира.

Последние матчи: в полуфинале Евро англичане прошли сильных голландцев. Пропустив первыми, британцы забили два мяча (2:1).

Да и виктория над швейцарцами далась команде Саутгейта ой как непросто. Исход той встречи был решен лишь в серии пенальти.

В 5 своих последних матчах Англия выиграла всего 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Геи — Сака, Майну, Райс, Триппьер — Фоден, Беллингем — Кейн.

Состояние команды: Победы даются англичанам с огромнейшей натугой. Зато Харри Кейн отличился уже 3 забитыми мячами на Евро.

Притом, что Англия в последние годы весьма сложно противостоит испанцам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Бледноватый поединок со швейцарцами обнажил проблемы англичан в атаке. Зато во встрече с голландцами подопечные Саутгейта явно поднаторели во всех игровых компонентах.

Несомненно, в этом поединке команда будет действовать в привычном для себя ритме. Англичане рассчитывают на лучшие качества своих лидеров.

Статистика для ставок

Испания выиграла все 6 своих матчей на Евро

Испанцы в 3 своих последних поединках забивают не менее 2 голов за матч

Англия в 2 из 3 матчей плей-офф выиграла в дополнительное время

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 3.52.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.60 и 1.58.

Прогноз: Атака англичан во главе с Кейном явно поднатореет в плане реализации.

Подопечные Саутгейта в последних матчах заметно прибавили, и явно не боятся испанцев.

Ставка: Фора Англии -1.5 за 7.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет забито более двух мячей.

Ставка: Тотал 2-го тайма больше 2.5 за 6.15