WhoScored опубликовал символическую сборную из игроков Англии и Испании

Гарри Кейн — нападающий сборной Англии Фото: globallookpress.com
Символическая сборная из игроков Англии и Испании:
- Вратарь: Унай Симон (Испания)
- Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Эмерик Лапорт (Испания), Джон Стоунз (Англия), Букайо Сака (Англия)
- Полузащитники: Даниэль Ольмо (Испания), Фабиан Руис (Испания), Джуд Беллингем (Англия)
- Нападающие: Ламин Ямаль (Испания), Гарри Кейн (Англия), Нико Уильямс (Испания)
Напомним, что сборные Англии и Испании сыграют друг против друга в рамках финала Евро-2024 сегодня, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.