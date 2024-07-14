Сборная Испании сыграет против национальной команды Англии в финале Евро-2024. Поединок, который пройдет в Берлине на «Олимпиаштадионе» 14 июля, начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Англия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: Испания с максимально возможным количеством очков выиграла свою группу, в которой смогла обойти Италию, Хорватию и Албанию.

Команда после этого продолжила успешный путь в плей-офф. В 1/8 финала она обыграла Грузию, в четвертьфинале — Германию, в полуфинале — Францию.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках Евро-2024 обыграла французов со счетом 2:1, хотя в начале игры уступала 0:1.

Этот успех продлил серию побед коллектива до восьми поединков, которые пришлись на чемпионат Европы, а также товарищеские встречи.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: травмированы — Педри, Айозе Перес, дисквалифицированных игроков нет.

Ориентировочный состав: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Руис, Родри — Ямаль, Ольмо, Вильямс — Мората

Состояние команды: в последних девяти матчах (на Евро-2024 и товарищеских встречах) Испания не проиграла при восьми победах и одной ничьей.

Такая форма делает ее фаворитом финала, тем более, что нужно учесть более сложные группу и сетку «Селексьон», в которых ей противостояли Италия, Германия и Франция.

Дани Ольмо — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

Англия

Турнирное положение: Албания выиграла свою группу, в которой набрала пять очков и обошла Данию, Словению и Сербию.

Команда после этого в непростой борьбе продвинулась сеткой плей-офф. В 1/8 финала она обыграла Словакию, в четвертьфинале — Швейцарию, в полуфинале — Нидерланды.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках Евро-2024 в драматичной игре смогла одолеть нидерландцев, забив в компенсированное время — 2:1.

Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Европы 2024 года.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Ориентировочный состав: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гехи — Сака, Мэйну, Райс, Шоу — Беллингем, Фоден — Кейн

Состояние команды: в последних шести матчах (на Евро-2024 и товарищеских встречах) Англия ни разу не проиграла при четырех победах и двух ничьих.

Такая форма не сулит сопернику легкой жизни, тогда как неуступчивость «Трех Львов» на турнире позволяет им рассчитывать, что и здесь они возьмут свое.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды на Евро-2024 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Испаниии забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Англии забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах обоих соперников забивали обе команды.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.90, победа Англии — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.53.

Прогноз: в двух из трех последних матчей номинальных хозяев забивали больше двух голов в основное время. А с учетом дополнительного времени, так было в их трех последних поединках.

В свою очередь, с учетом дополнительного времени, в двух из трех последних игр Англии также забивали больше двух голов.

Ставка: тотал больше 2.0 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей Испании.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55.