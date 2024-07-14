Испания
Англия
Испания
Турнирное положение: Испания с максимально возможным количеством очков выиграла свою группу, в которой смогла обойти Италию, Хорватию и Албанию.
Команда после этого продолжила успешный путь в плей-офф. В 1/8 финала она обыграла Грузию, в четвертьфинале — Германию, в полуфинале — Францию.
Испания — Англия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках Евро-2024 обыграла французов со счетом 2:1, хотя в начале игры уступала 0:1.
Этот успех продлил серию побед коллектива до восьми поединков, которые пришлись на чемпионат Европы, а также товарищеские встречи.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграют: травмированы — Педри, Айозе Перес, дисквалифицированных игроков нет.
Ориентировочный состав: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Руис, Родри — Ямаль, Ольмо, Вильямс — Мората
Состояние команды: в последних девяти матчах (на Евро-2024 и товарищеских встречах) Испания не проиграла при восьми победах и одной ничьей.
Такая форма делает ее фаворитом финала, тем более, что нужно учесть более сложные группу и сетку «Селексьон», в которых ей противостояли Италия, Германия и Франция.
Дани Ольмо — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.
Англия
Турнирное положение: Албания выиграла свою группу, в которой набрала пять очков и обошла Данию, Словению и Сербию.
Команда после этого в непростой борьбе продвинулась сеткой плей-офф. В 1/8 финала она обыграла Словакию, в четвертьфинале — Швейцарию, в полуфинале — Нидерланды.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках Евро-2024 в драматичной игре смогла одолеть нидерландцев, забив в компенсированное время — 2:1.
Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Европы 2024 года.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Ориентировочный состав: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гехи — Сака, Мэйну, Райс, Шоу — Беллингем, Фоден — Кейн
Состояние команды: в последних шести матчах (на Евро-2024 и товарищеских встречах) Англия ни разу не проиграла при четырех победах и двух ничьих.
Такая форма не сулит сопернику легкой жизни, тогда как неуступчивость «Трех Львов» на турнире позволяет им рассчитывать, что и здесь они возьмут свое.
Гарри Кейн — лучший бомбардир команды на Евро-2024 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Испаниии забивали больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей Англии забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах обоих соперников забивали обе команды.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.90, победа Англии — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.53.
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Прогноз: в двух из трех последних матчей номинальных хозяев забивали больше двух голов в основное время. А с учетом дополнительного времени, так было в их трех последних поединках.
В свою очередь, с учетом дополнительного времени, в двух из трех последних игр Англии также забивали больше двух голов.
Ставка: тотал больше 2.0 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей Испании.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55.