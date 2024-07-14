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    «Енисей» обыграл КАМАЗ в матче Первой лиги

    «Енисей» — КАМАЗ: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Енисей» на своем поле одолел КАМАЗ (2:1) в матче 1-го тура российской Первой лиги.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    В составе красноярской команды голами отличились Ян Цесь на 62-й минуте и Александр Ломакин на 72-й минуте.

    Единственный гол на у КАМАЗа забил Павел Горелов на 90+1-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — КамАЗ 2:1
    Голы: 1:0 Tses Y. (62'), 2:0 Александр Ломакин (72'), 2:1 Gorelov P. (90+1') Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Максим Ширяев, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Денис Самойлов, Тимофей Шипунов, Максим Савельев, Tikhonov D., Tses Y. КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Роман Мануйлов, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Давид Караев, Abdullaev S., Fartuna B., Gorelov P., Kusyapov T. Предупреждения: Abdullaev S. (3'), Александр Ломакин (78'), (90+7'), (90+8')

    В следующем матче Первой лиги «Енисей» встретится с «Соколом» 20-го июля, а КАМАЗ в тот же день сыграет против тульского «Арсенала».

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