«Енисей» — КАМАЗ: счет матча 2:1, обзор голов

«Енисей» Фото: t.me/EniseyFC
В составе красноярской команды голами отличились Ян Цесь на 62-й минуте и Александр Ломакин на 72-й минуте.
Единственный гол на у КАМАЗа забил Павел Горелов на 90+1-й минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
Енисей — КамАЗ 2:1
Голы: 1:0 Tses Y. (62'), 2:0 Александр Ломакин (72'), 2:1 Gorelov P. (90+1') Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Максим Ширяев, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Денис Самойлов, Тимофей Шипунов, Максим Савельев, Tikhonov D., Tses Y. КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Роман Мануйлов, Иван Козлов, Даниэль Мишкич, Давид Караев, Abdullaev S., Fartuna B., Gorelov P., Kusyapov T. Предупреждения: Abdullaev S. (3'), Александр Ломакин (78'), (90+7'), (90+8')
В следующем матче Первой лиги «Енисей» встретится с «Соколом» 20-го июля, а КАМАЗ в тот же день сыграет против тульского «Арсенала».