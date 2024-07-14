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    Что ждать от «Балтики» после вылета из РПЛ?

    «Родина» — «Балтика». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Балтика»
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    Сергей Пряхин — игрок «Балтики»
    В первом туре Первой лиги «Родина» на своем поле примет «Балтику». Встреча пройдет 14 июля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 14 Июля 2024 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 19:30 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Родина»

    Положение команды: В прошлом сезоне Первой лиги «Родина» пролетела мимо стыковых матчей за право выступать в РПЛ. Команда заняла 5-е место в лиге с 55-ю очками в активе, пропустив вперед тульский «Арсенал», у которого такое же количество баллов.

    Команда вполне может претендовать на лидерские позиции в новом сезоне, ведь она точно не стала хуже. Несмотря на это, «Родина» не очень хорошо выступала на своем поле в прошедшем сезоне, заняв 7-е место в лиге по этому показателю.

    Родина — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Этим летом «Родина» провела только 1 товарищеский матч против «Локомотив». В той встрече команда одолела «железнодорожников» со счетом 1:0, забив единственный гол на 28-й минуте.

    В последних 5-и матчах Первой лиги прошлого сезона «Родина» проиграла только 1 раз, трижды выиграла и также однажды сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Родина» вполне может выстрелить в нынешнем сезоне. К тому же, в команде остался нападающий Иван Тимошенко, который в прошлом сезоне забил 14 голов в 28-и встречах и занял 3-е место в списке лучших бомбардиров.

    В последнем очном матче «Родина» сыграла вничью с «Балтикой» (0:0), команды так и не смогли открыть счет. Получится ли на сей раз огорчить калининградцев? Большой вопрос...

    «Балтика»

    Положение команды: Калининградцы создали настоящую драму в концовке сезона — «Балтика» до конца боролась за выход в стыковые матчи, а также дошла до Суперфинала Кубка России.

    По итогам прошлого сезона РПЛ команда заняла 15-е место в таблице с 26-ю очками в активе, команде не хватило 4-х баллов для того, чтобы претендовать на стыки.

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    • Последние матчи: Летом этого года «Балтика» провела только 2 товарищеских матча перед началом нового сезона. Сначала калининградцы проиграли «Ростову» (1:2), а затем уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.

    До этого «Балтика» в упорной борьбе проиграла «Зениту» в рамках Суперфинала Кубка страны (1:2). В том матче «сине-бело-голубые» забили победный гол на 90+5-й минуте.

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    Состояние команды: «Балтика» проявила себя в высшем дивизионе, эту команду точно запомнили. Сейчас калининградцам нужно все начинать заново. Несмотря на уход основного голкипера Евгения Латышонка в «Зенит», «Балтика» еще способна пошуметь.

    Стоит отметить, что команда, вероятно, будет играть в другой футбол, нежели в прошлом сезоне, ведь «Балтику» покинул главный тренер Сергей Игнашевич.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Балтика» проиграла 4 раза

    • В последних 7-и встречах «Родина» проиграла только 1 раз

    • В 3-х очных встречах команды по 1 разу выиграли, проиграли и сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Родины» — 2.30, победа «Балтики» — 2.95, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90.

    Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме команды не смогут выявить победителя.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.15.

    Прогноз: Команды не сыграют результативно в предстоящем матче.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.90.

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