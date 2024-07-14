В первом туре Первой лиги «Родина» на своем поле примет «Балтику». Встреча пройдет 14 июля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Родина»

Положение команды: В прошлом сезоне Первой лиги «Родина» пролетела мимо стыковых матчей за право выступать в РПЛ. Команда заняла 5-е место в лиге с 55-ю очками в активе, пропустив вперед тульский «Арсенал», у которого такое же количество баллов.

Команда вполне может претендовать на лидерские позиции в новом сезоне, ведь она точно не стала хуже. Несмотря на это, «Родина» не очень хорошо выступала на своем поле в прошедшем сезоне, заняв 7-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: Этим летом «Родина» провела только 1 товарищеский матч против «Локомотив». В той встрече команда одолела «железнодорожников» со счетом 1:0, забив единственный гол на 28-й минуте.

В последних 5-и матчах Первой лиги прошлого сезона «Родина» проиграла только 1 раз, трижды выиграла и также однажды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Родина» вполне может выстрелить в нынешнем сезоне. К тому же, в команде остался нападающий Иван Тимошенко, который в прошлом сезоне забил 14 голов в 28-и встречах и занял 3-е место в списке лучших бомбардиров.

В последнем очном матче «Родина» сыграла вничью с «Балтикой» (0:0), команды так и не смогли открыть счет. Получится ли на сей раз огорчить калининградцев? Большой вопрос...

«Балтика»

Положение команды: Калининградцы создали настоящую драму в концовке сезона — «Балтика» до конца боролась за выход в стыковые матчи, а также дошла до Суперфинала Кубка России.

По итогам прошлого сезона РПЛ команда заняла 15-е место в таблице с 26-ю очками в активе, команде не хватило 4-х баллов для того, чтобы претендовать на стыки.

Последние матчи: Летом этого года «Балтика» провела только 2 товарищеских матча перед началом нового сезона. Сначала калининградцы проиграли «Ростову» (1:2), а затем уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.

До этого «Балтика» в упорной борьбе проиграла «Зениту» в рамках Суперфинала Кубка страны (1:2). В том матче «сине-бело-голубые» забили победный гол на 90+5-й минуте.

Состояние команды: «Балтика» проявила себя в высшем дивизионе, эту команду точно запомнили. Сейчас калининградцам нужно все начинать заново. Несмотря на уход основного голкипера Евгения Латышонка в «Зенит», «Балтика» еще способна пошуметь.

Стоит отметить, что команда, вероятно, будет играть в другой футбол, нежели в прошлом сезоне, ведь «Балтику» покинул главный тренер Сергей Игнашевич.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Балтика» проиграла 4 раза

В последних 7-и встречах «Родина» проиграла только 1 раз

В 3-х очных встречах команды по 1 разу выиграли, проиграли и сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Родины» — 2.30, победа «Балтики» — 2.95, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме команды не смогут выявить победителя.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.15.

Прогноз: Команды не сыграют результативно в предстоящем матче.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.90.