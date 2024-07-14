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    Алькарас нокаутирует Джоковича в финале Уимблдона?

    Алькарас — Джокович. Ставка (к. 2.31) и прогноз на финал Уимблдона 14 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Джокович
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Новака Джоковича в финале Уимблдона. Матч пройдет 14 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Алькарас

    Карлитос — самый молодой игрок после Рафа Надаля, вышедший в финал Ролан Гаррос и Уимблдона в одном сезоне.

    Алькарас только в первых двух раундах выиграл в рамках трех сетов, но даже с учетом этого факта очевидно, что он уверенно добрался до финала.

    В полуфинале действующий чемпион одержал волевую победу над Даниилом Медведевым — 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

    Всё, что случилось на корте после тай-брейка в первой партии, стало самым настоящим разочарованием для зрителей — действующий чемпион британского мэйджора легко переиграл российского теннисиста.

    По такому же сценарию прошла и встреча Алькараса с американцем Томми Полом в четвертьфинале.

    Прогнозы на теннис

    Самым проблемным для Карлоса стал пока что матч против Фрэнсиса Тиафо в третьем круге. Этот американец «сдался» только в пятом сете — 5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2.

    Джокович

    Новак совершил почти подвиг, дойдя до своего десятого финала на Уимблдоне.

    Даже в случае с Джоковичем казалось, что совершить что-то подобное всего лишь через месяц после операции на мениске просто невозможно.

    Но дело не только в опыте и стальном характере Ноле. Без везения, конечно же, тоже не обошлось.

    Новак Джокович
    globallookpress.com

    Во-первых, 37-летнему сербу досталась не самая сложная сетка. При всём уважении к Лоренцо Музетти, которого Джокович обыграл в полуфинале, его все-таки сложно назвать супер опасным соперником. То же самое сейчас можно сказать и про Хольгера Руне: датчанин взял лишь девять геймов в матче против семикратного чемпиона Уимблдона.

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    Ну и второй момент: в отличие от Алькараса, Джокович провел на пути к финалу не шесть матчей, а пять. Алекс Де Минор, с которым он должен был встретиться в четвертьфинале, не вышел на корт из-за травмы.

    В общем, удача действительно снова повернулась к Джоковичу лицом. Но в финале против Алькараса этого может оказаться недостаточно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.69, победу Джоковича букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: год назад почти ни у кого не было сомнений, что Новак переиграет Карлоса в финале Уимблдона. Итог — победа испанца в сумасшедшем пятисетовом матче.

    На этот раз тоже почти нет сомнений, но только теперь есть уверенность, что Алькарас спокойно остановит Джоковича. Несмотря на опыт, характер и всё остальное, многое все равно указывает на то, что ему не хватает уже какой-то легкости в игре, которая присуща 21-летнему испанца.

    Возможно, Алькарас выиграет даже с разгромным счетом. Он действительно на это способен даже в матче против такого соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по сетам (-1,5) за 2.31.

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    Алькарас — Джокович: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас нокаутирует Джоковича в финале Уимблдона?
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