Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Новака Джоковича в финале Уимблдона. Матч пройдет 14 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлитос — самый молодой игрок после Рафа Надаля, вышедший в финал Ролан Гаррос и Уимблдона в одном сезоне.

Алькарас только в первых двух раундах выиграл в рамках трех сетов, но даже с учетом этого факта очевидно, что он уверенно добрался до финала.

В полуфинале действующий чемпион одержал волевую победу над Даниилом Медведевым — 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

Всё, что случилось на корте после тай-брейка в первой партии, стало самым настоящим разочарованием для зрителей — действующий чемпион британского мэйджора легко переиграл российского теннисиста.

По такому же сценарию прошла и встреча Алькараса с американцем Томми Полом в четвертьфинале.

Прогнозы на теннис

Самым проблемным для Карлоса стал пока что матч против Фрэнсиса Тиафо в третьем круге. Этот американец «сдался» только в пятом сете — 5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2.

Джокович

Новак совершил почти подвиг, дойдя до своего десятого финала на Уимблдоне.

Даже в случае с Джоковичем казалось, что совершить что-то подобное всего лишь через месяц после операции на мениске просто невозможно.

Но дело не только в опыте и стальном характере Ноле. Без везения, конечно же, тоже не обошлось.

Новак Джокович globallookpress.com

Во-первых, 37-летнему сербу досталась не самая сложная сетка. При всём уважении к Лоренцо Музетти, которого Джокович обыграл в полуфинале, его все-таки сложно назвать супер опасным соперником. То же самое сейчас можно сказать и про Хольгера Руне: датчанин взял лишь девять геймов в матче против семикратного чемпиона Уимблдона.

Ну и второй момент: в отличие от Алькараса, Джокович провел на пути к финалу не шесть матчей, а пять. Алекс Де Минор, с которым он должен был встретиться в четвертьфинале, не вышел на корт из-за травмы.

В общем, удача действительно снова повернулась к Джоковичу лицом. Но в финале против Алькараса этого может оказаться недостаточно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.69, победу Джоковича букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: год назад почти ни у кого не было сомнений, что Новак переиграет Карлоса в финале Уимблдона. Итог — победа испанца в сумасшедшем пятисетовом матче.

На этот раз тоже почти нет сомнений, но только теперь есть уверенность, что Алькарас спокойно остановит Джоковича. Несмотря на опыт, характер и всё остальное, многое все равно указывает на то, что ему не хватает уже какой-то легкости в игре, которая присуща 21-летнему испанца.

Возможно, Алькарас выиграет даже с разгромным счетом. Он действительно на это способен даже в матче против такого соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по сетам (-1,5) за 2.31.