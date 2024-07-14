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    «Торпедо» возьмет три очка в игре против «СКА-Хабаровск»

    «Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, чемпионат России, 14 июля 2024 года

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    «Торпедо»
    В первом туре первой российской лиги московское «Торпедо» на своем поле примет «СКА-Хабаровск». Встреча пройдет 14 июля и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 14 Июля 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 18:30 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Московский коллектив прошлое первенство первой лиги завершил аж на десятой строке, набрав 47 очков и отстал от зоны плей-офф на восемь пунктов.

    «Торпедо» отпраздновало 12 викторий, 11 раз сыграло вничью и потерпело 11 фиаско, разница мячей составила 33:33.

    Торпедо — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: При подготовке к новому сезону «автозаводцы» провели аж шесть спаррингов, в которых сперва поочередно обыграли 1:0 «Шинник» и 2:0 «Волгарь», затем проиграли «Спартаку» 1:3, после чего последующие три встречи завершили вничью. Последнюю из них с «Челябинском» 1:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За 11 минувших игр с учетом всех турниров «торпедовцы» проиграли только в одном случае. Также за этот период они расписали пять мировых исходов и добились такого же количества викторий. И за весь этот период москвичи только в двух случаях покидали поле без результативных действий.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Дальневосточники закончили прошлогоднее первенство на 13 строке, набрав 41 балл и опередив зону вылета на семь пунктов.

    «СКА-Хабаровск» выиграл 11 встреч из 34 проведенных, девять раз сыграл вничью и 15 матчей проиграл, забил 33 гола при 36 пропущенных.

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    • Последние матчи: В короткое межсезонье «армейцы» провели только два товарищеских поединка, оба которые они проиграли. Сперва было крупное фиаско от «Химок» со счетом 1:4, а затем состоялось минимальное поражение от «Балтики» 0:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: К данной игре «СКА-Хабаровск» с серией из шести поражений подряд, а безвыигрышная серия команды состоит из семи встреч. И за весь этот неудачный период коллектив в четырех случаях уходил с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними победами по 2:0

    • Только в одной игре из семи предыдущих между этими командами играла ставка обе забьют

    • И всего один поединок из семи минувших был на тотал больше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торпедо» — 2.06, победа «СКА-Хабаровск» — 3.68, ничья — 3.26.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.26 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: Так как в основном в противостоянии этих команд в последнее время забивает только одна из команд, то именно на такой исход и ставим здесь.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют: нет за 1.78.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет викторию «Торпедо», который провел более лучшую подготовку к сезону, да и к тому же играет дома.

    Ставка: победа «Торпедо» 2.06.

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    «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на футбол. «Торпедо» возьмет три очка в игре против «СКА-Хабаровск»
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