Торпедо
СКА-Хабаровск
«Торпедо»
Турнирное положение: Московский коллектив прошлое первенство первой лиги завершил аж на десятой строке, набрав 47 очков и отстал от зоны плей-офф на восемь пунктов.
«Торпедо» отпраздновало 12 викторий, 11 раз сыграло вничью и потерпело 11 фиаско, разница мячей составила 33:33.
Торпедо — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: При подготовке к новому сезону «автозаводцы» провели аж шесть спаррингов, в которых сперва поочередно обыграли 1:0 «Шинник» и 2:0 «Волгарь», затем проиграли «Спартаку» 1:3, после чего последующие три встречи завершили вничью. Последнюю из них с «Челябинском» 1:1.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: За 11 минувших игр с учетом всех турниров «торпедовцы» проиграли только в одном случае. Также за этот период они расписали пять мировых исходов и добились такого же количества викторий. И за весь этот период москвичи только в двух случаях покидали поле без результативных действий.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Дальневосточники закончили прошлогоднее первенство на 13 строке, набрав 41 балл и опередив зону вылета на семь пунктов.
«СКА-Хабаровск» выиграл 11 встреч из 34 проведенных, девять раз сыграл вничью и 15 матчей проиграл, забил 33 гола при 36 пропущенных.
Последние матчи: В короткое межсезонье «армейцы» провели только два товарищеских поединка, оба которые они проиграли. Сперва было крупное фиаско от «Химок» со счетом 1:4, а затем состоялось минимальное поражение от «Балтики» 0:1.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: К данной игре «СКА-Хабаровск» с серией из шести поражений подряд, а безвыигрышная серия команды состоит из семи встреч. И за весь этот неудачный период коллектив в четырех случаях уходил с поля без результативных действий.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними победами по 2:0
- Только в одной игре из семи предыдущих между этими командами играла ставка обе забьют
- И всего один поединок из семи минувших был на тотал больше 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торпедо» — 2.06, победа «СКА-Хабаровск» — 3.68, ничья — 3.26.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.26 и 1.60 соответственно.
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Прогноз: Так как в основном в противостоянии этих команд в последнее время забивает только одна из команд, то именно на такой исход и ставим здесь.
Рекомендуемая ставка: обе забьют: нет за 1.78.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет викторию «Торпедо», который провел более лучшую подготовку к сезону, да и к тому же играет дома.
Ставка: победа «Торпедо» 2.06.