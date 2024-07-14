В первом туре первой российской лиги московское «Торпедо» на своем поле примет «СКА-Хабаровск». Встреча пройдет 14 июля и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Московский коллектив прошлое первенство первой лиги завершил аж на десятой строке, набрав 47 очков и отстал от зоны плей-офф на восемь пунктов.

«Торпедо» отпраздновало 12 викторий, 11 раз сыграло вничью и потерпело 11 фиаско, разница мячей составила 33:33.

Последние матчи: При подготовке к новому сезону «автозаводцы» провели аж шесть спаррингов, в которых сперва поочередно обыграли 1:0 «Шинник» и 2:0 «Волгарь», затем проиграли «Спартаку» 1:3, после чего последующие три встречи завершили вничью. Последнюю из них с «Челябинском» 1:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За 11 минувших игр с учетом всех турниров «торпедовцы» проиграли только в одном случае. Также за этот период они расписали пять мировых исходов и добились такого же количества викторий. И за весь этот период москвичи только в двух случаях покидали поле без результативных действий.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Дальневосточники закончили прошлогоднее первенство на 13 строке, набрав 41 балл и опередив зону вылета на семь пунктов.

«СКА-Хабаровск» выиграл 11 встреч из 34 проведенных, девять раз сыграл вничью и 15 матчей проиграл, забил 33 гола при 36 пропущенных.

Последние матчи: В короткое межсезонье «армейцы» провели только два товарищеских поединка, оба которые они проиграли. Сперва было крупное фиаско от «Химок» со счетом 1:4, а затем состоялось минимальное поражение от «Балтики» 0:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: К данной игре «СКА-Хабаровск» с серией из шести поражений подряд, а безвыигрышная серия команды состоит из семи встреч. И за весь этот неудачный период коллектив в четырех случаях уходил с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними победами по 2:0

Только в одной игре из семи предыдущих между этими командами играла ставка обе забьют

И всего один поединок из семи минувших был на тотал больше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торпедо» — 2.06, победа «СКА-Хабаровск» — 3.68, ничья — 3.26.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.26 и 1.60 соответственно.

Прогноз: Так как в основном в противостоянии этих команд в последнее время забивает только одна из команд, то именно на такой исход и ставим здесь.

Рекомендуемая ставка: обе забьют: нет за 1.78.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет викторию «Торпедо», который провел более лучшую подготовку к сезону, да и к тому же играет дома.

Ставка: победа «Торпедо» 2.06.