В первом туре Первой лиги «Урал» на своем поле примет «Сочи». Встреча пройдет 14 июля и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Урал»

Положение команды: По итогам прошлого сезона в российской Премьер-лиге «Урал» выступил не очень удачно и попал в стыковые матчи, где проиграл «Акрону» и вылетел в Первую лигу.

Команда заняла 14-е место в прошлом сезоне РПЛ с 30-ю очками в активе и попала на «Акрон». В 1-м матче «Урал» неожиданно проиграл на своем поле 0:2, а потом выиграли (2:1), но этого не хватило, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе.

Последние матчи: «Урал» провел 2 товарищеских матчах в июле этого года перед стартом нового сезона Первой лиги. Сначала команда обыграла «Равшан» из Таджикистана со счетом 5:0.

Во 2-й контрольной встрече «Урал» одолела узбекский «Кызылкум» с минимальным счетом 1:0.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Урал» достаточно долгое время провел в РПЛ, а сейчас команда будет пытаться вернуться в высший дивизион, но для этого необходимо добиться успеха в Первой лиге.

У «Урала» не было много качественных трансферов этим летом, команда будет выступать теми, кто остался в клубе. Смогут ли екатеринбуржцы одержать победу в 1-м туре? На своем поле команда будет считаться фаворитом.

«Сочи»

Положение команды: Южане, в отличие от «Урала», не играли в стыковых матчах, а напрямую вылетели в Первую лигу. «Сочи» в прошлом сезоне РПЛ занял последнее 16-е место в таблице с 24 очками в активе.

В последних матчах прошлого сезона сочинцы выглядели не так уж и плохо. В одном из последних туров команда даже обыграла «Пари НН» с разгромным счетом 6:1.

Последние матчи: Этим летом «Сочи» провел 4 товарищеских матча. Сначала команда сыграла вничью с «Ленинградцем» (1:1), а после этого проиграла «Зениту» со счетом 2:5.

Затем «Сочи» также уступил «Црвене Звезде» со счетом 0:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. В последнем товарищеском матче перед началом сезона сочинцы разгромили аргентинский «Тальерес» со счетом 5:0.

Состояние команды: «Сочи» показывал далеко не самую лучшую игру в прошлом сезоне РПЛ, но сейчас у команды есть шанс выстрелить в Первой лиге и вернуться в высший дивизион.

К тому же, у команды есть в арсенале яркий нападающий, который легко может забить много голов в предстоящем сезоне. Сауль Гуарирапа в прошедшем сезоне РПЛ провел 10 матчей за «Сочи» и забил 8 голов.

Статистика для ставок

В 4-х товарищеских матчах этим летом «Сочи» выиграл только 1 раз

В 2-х контрольных поединках этого лета «Урал» забил 6 голов и ни разу не пропустил

В последних 5-и очных встречах «Урал» обыгрывал «Сочи» только 1 раз (2 ничьих и 2 поражения)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Урала» — 2.10, победа «Сочи» — 3.40, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что одна из команд не сможет забить ни одного гола.

Ставка: Обе забьют — нет за 2.10.

Прогноз: Команды вряд-ли выдадут результативный матч в 1-м туре Первой лиге.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.95.