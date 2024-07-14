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    Команды выдадут низовой матч в первом туре нового сезона?

    Урал — Сочи: прогноз и ставка (коэффициент 2.10) на футбол. 14/07/2024 в 16:00

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    «Урал»
    В первом туре Первой лиги «Урал» на своем поле примет «Сочи». Встреча пройдет 14 июля и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 14 Июля 2024 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 16:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Урал»

    Положение команды: По итогам прошлого сезона в российской Премьер-лиге «Урал» выступил не очень удачно и попал в стыковые матчи, где проиграл «Акрону» и вылетел в Первую лигу.

    Команда заняла 14-е место в прошлом сезоне РПЛ с 30-ю очками в активе и попала на «Акрон». В 1-м матче «Урал» неожиданно проиграл на своем поле 0:2, а потом выиграли (2:1), но этого не хватило, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе.

    Урал — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Урал» провел 2 товарищеских матчах в июле этого года перед стартом нового сезона Первой лиги. Сначала команда обыграла «Равшан» из Таджикистана со счетом 5:0.

    Во 2-й контрольной встрече «Урал» одолела узбекский «Кызылкум» с минимальным счетом 1:0.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Урал» достаточно долгое время провел в РПЛ, а сейчас команда будет пытаться вернуться в высший дивизион, но для этого необходимо добиться успеха в Первой лиге.

    У «Урала» не было много качественных трансферов этим летом, команда будет выступать теми, кто остался в клубе. Смогут ли екатеринбуржцы одержать победу в 1-м туре? На своем поле команда будет считаться фаворитом.

    «Сочи»

    Положение команды: Южане, в отличие от «Урала», не играли в стыковых матчах, а напрямую вылетели в Первую лигу. «Сочи» в прошлом сезоне РПЛ занял последнее 16-е место в таблице с 24 очками в активе.

    В последних матчах прошлого сезона сочинцы выглядели не так уж и плохо. В одном из последних туров команда даже обыграла «Пари НН» с разгромным счетом 6:1.

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    • Последние матчи: Этим летом «Сочи» провел 4 товарищеских матча. Сначала команда сыграла вничью с «Ленинградцем» (1:1), а после этого проиграла «Зениту» со счетом 2:5.

    Затем «Сочи» также уступил «Црвене Звезде» со счетом 0:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. В последнем товарищеском матче перед началом сезона сочинцы разгромили аргентинский «Тальерес» со счетом 5:0.

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    Состояние команды: «Сочи» показывал далеко не самую лучшую игру в прошлом сезоне РПЛ, но сейчас у команды есть шанс выстрелить в Первой лиге и вернуться в высший дивизион.

    К тому же, у команды есть в арсенале яркий нападающий, который легко может забить много голов в предстоящем сезоне. Сауль Гуарирапа в прошедшем сезоне РПЛ провел 10 матчей за «Сочи» и забил 8 голов.

    Статистика для ставок

    • В 4-х товарищеских матчах этим летом «Сочи» выиграл только 1 раз

    • В 2-х контрольных поединках этого лета «Урал» забил 6 голов и ни разу не пропустил

    • В последних 5-и очных встречах «Урал» обыгрывал «Сочи» только 1 раз (2 ничьих и 2 поражения)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Урала» — 2.10, победа «Сочи» — 3.40, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что одна из команд не сможет забить ни одного гола.

    Ставка: Обе забьют — нет за 2.10.

    Прогноз: Команды вряд-ли выдадут результативный матч в 1-м туре Первой лиге.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.95.

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    «Урал» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на футбол. Команды выдадут низовой матч в первом туре нового сезона?
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