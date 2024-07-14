В очередном экспрессе рассмотрим предстоящий финал Евро-2024, а также матчи в российской Первой лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Испания — Англия

Футбол. Евро-2024. Финал

Испанцы не были главными фаворитами перед стартом Евро-2024, но ситуация поменялась. Накануне решающего поединка букмекеры считают, что у «Фурии Рохи» больше шансов на победу. Команда отлично провела групповой этап, набрав 9 очков. В плей-офф были биты Грузия, Германия и Франция.

У Испании практически нет слабых мест. В отличной форме приехали в Германию Дани Ольмо и Фабиан Руис. Отдельной похвалы заслуживает Ламин Ямаль. 16-летний тинейджер близок к тому, чтобы поднять над головой Кубок Европы.

Прогнозы и ставки на футбол

Англичане весь турнир сталкиваются с бурной критикой в свой адрес. На групповом этапе Саутгейта критиковали за слишком трусливую тактику. В 1/8 финала англичане едва не вылетели от Словакии.

В четвертьфинале Англия одолела Швейцарию в серии пенальти. В 1/2 финала команда Саутгейта взяла верх над Нидерландами. Удастся ли добиться успеха в финале?

Прогноз: Проход Испании за 1.70.

«Енисей» — КАМАЗ

Футбол. Россия. Первая лига

«Енисей» на мажорной ноте закончил минувший сезон. Тогда команде удалось одержать три победы кряду. Были обыграны «Кубань», «Черноморец» и «Тюмень» с одинаковым счетом 2:0.

В июле команда провела два товарищеских матча. Сначала была победа над «Зенитом» из Пензы со счетом 3:0. Вскоре «Енисей» потерпел поражение от казанского «Рубина» (1:3).

КАМАЗ закончил минувший чемпионат тремя поражениями кряду. Команда давно не выигрывала в официальных матчах. Последняя победа была зафиксирована 28 апреля. Тогда КАМАЗ дома одолел «Акрон».

В конце июня КАМАЗ провел два товарищеских матча. Сначала команда уступила «Рубину» со счетом 1:2. Вскоре КАМАЗ победил «Крылья Советов» (2:1).

Прогноз: Победа «Енисея» за 1.72.

«Родина» — «Балтика»

Футбол. Россия. Первая лига

«Родина» в минувшем сезоне претендовала на выход в элитный дивизион, но задачу выполнить не смогла. А вот главный тренер Франк Артига пошел на повышение. Теперь специалист возглавляет «Химки».

Не так давно «Родина» провела контрольный матч с «Локомотивом». Команда уступила железнодорожникам со счетом 0:1.

«Балтика» в прошлом сезоне едва не совершила чудо в Кубке России. Команда дошла до финала, но в решающей встрече уступила «Зениту».

А вот в РПЛ «Балтика» провалилась. Клуб финишировал на 15-й позиции и вылетел в Первую лигу. Из-за такого результата был вынужден подать в отставку Сергей Игнашевич.

Последний раз команды встречались в апреле 2023 года. Тогда матч между «Балтикой» и «Родиной» закончился вничью 0:0.

Прогноз: Обе забьют за 1.69.

Общий коэффициент — 4.94.