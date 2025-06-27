Фриц — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Истборне 27 июня 2025 года

Фриц
Тейлор второй раз в этом месяце вышел в полуфинал на траве.
В середине июня американский теннисист стал чемпионом турнира в Штутгарте. В финале он обыграл Сашу Зверева.
На текущем турнире Фриц попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.
В стартовом он одержал победу над 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой — 6:3, 6:7, 7:5.
В четвертьфинале у Фрица был не менее напряженный матч против соотечественника Маркоса Гирона — 7:5, 4:6, 7:5.
Давидович-Фокина
Алехандро тем временем впервые в карьере вышел в полуфинал на траве.
В первом круге испанец выиграл у тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга — 7:6, 6:2.
В следующем матче Давидович-Фокина одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:7, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Давидович-Фокина обыграл чеха Якуба Меншика — 6:4, 7:5.
Алехандро проводит первый в этом сезоне турнир на траве.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.33, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 3.32.
Прогноз: в феврале Тейлор проиграл Алехандро на харде в Делрей-Бич — 6:7, 6:7. Ну и как ни странно, испанец ведет в личных встречах с американцем со счетом 3-2. В общем, оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов или сетов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.99.