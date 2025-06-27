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    Фриц снова проиграет Давидовичу-Фокине?

    Фриц — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Истборне 27 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Давидович-Фокина
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в полуфинале турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фриц

    Тейлор второй раз в этом месяце вышел в полуфинал на траве.

    В середине июня американский теннисист стал чемпионом турнира в Штутгарте. В финале он обыграл Сашу Зверева.

    На текущем турнире Фриц попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

    В стартовом он одержал победу над 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой — 6:3, 6:7, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале у Фрица был не менее напряженный матч против соотечественника Маркоса Гирона — 7:5, 4:6, 7:5.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем впервые в карьере вышел в полуфинал на траве.

    В первом круге испанец выиграл у тайваньского теннисиста Чан Хсин Тсенга — 7:6, 6:2.

    В следующем матче Давидович-Фокина одержал волевую победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:7, 6:3, 6:4.

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    В четвертьфинале Давидович-Фокина обыграл чеха Якуба Меншика — 6:4, 7:5.

    Алехандро проводит первый в этом сезоне турнир на траве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.33, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 3.32.

    Прогноз: в феврале Тейлор проиграл Алехандро на харде в Делрей-Бич — 6:7, 6:7. Ну и как ни странно, испанец ведет в личных встречах с американцем со счетом 3-2. В общем, оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.99.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фриц — Давидович-Фокина?

    Матч Фриц — Давидович-Фокина состоится 27 июня 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фриц — Давидович-Фокина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фриц — Давидович-Фокина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фриц — Давидович-Фокина?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фриц — Давидович-Фокина?

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.33, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 3.32.

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