«Видад» закончил Клубный ЧМ без очков: «Аль-Айн» добыл драматичную победу на прощание

Матч в Вашингтоне не имел турнирной интриги — и «Видад», и «Аль-Айн» уже потеряли шансы на выход из группы. Но обе команды вышли на поле с желанием хоть чем-то украсить своё участие в турнире. В итоге это получилось лучше у представителей ОАЭ: они отыгрались после быстрого гола и дожали соперника во втором тайме — 2:1. Марокканцам же пришлось уехать с нулём в графе «очки», несмотря на более конкурентную игру на протяжении турнира.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа G Видад — Аль-Айн 1:2 Голы: 1:0 Кассиус Майлула (4'), 1:1 Лаба Коджо (пенальти) (45 + 1'), 1:2 Каку (50'), 1:3 Эрлинг Холанд (52'), 1:4 Филип Фоден (69'), 1:5 Савиньо (76'), 2:5 Душан Влахович (84') Видад: Мехди Бенаби, Мохамед Муфид, Джамал Харкасс (Барт Мейерс, 55'), Нордин Амрабат, Эль Мехди Эль-Мубарик (Исмаэль Бенктиб, 79'), Уссама Земрауи (Исмаил Мутараджи, 79'), Тембинкоси Лорч, Кассиус Майлула (Selemani Mwalimu, 62'), Guilherme Oliveira, Ayoub Boucheta, Omar Jehad Al Somah (Самуэль Обенг, 62') Аль-Айн: Руй Патрисиу, Яхья Бенхалек, Рами Рабиа, Адис Яшич (Мохаммед аль Балуши, 65'), Матиас Паласиос (Amadou Niang, 90'), Пак Ён-у, Каку (Нассим Шадли, 65'), Лаба Коджо (Яхья Надер, 87'), Суфьян Рахими (Хуссин Рахими, 90'), Facundo Zabala, Abdoul Karim Traoure Предупреждения: Матиас Паласиос (11'), Abdoul Karim Traoure (45 + 2'), Selemani Mwalimu (68'), Нордин Амрабат (83'), Исмаэль Бенктиб (90 + 3')

С первых минут «Видад» выглядел заряженным, как будто предыдущих поражений от «Манчестер Сити» и «Ювентуса» и не было. Уже на 4-й минуте Кассиус Майлула реализовал изящную трёхходовку: длинная передача Амрабата, скидка от Аль-Сома и мощный выстрел с полулета в девятку — 1:0. Это был первый гол «Видада» на турнире, и казалось, что команда наконец-то покажет, на что способна.

Видад — Аль-Айн gettyimages.com

Марокканцы могли забивать и второй. Бушета с дальней дистанции угодил в перекладину, а Земрауи не дотянулся до острого прострела после розыгрыша стандарта. Публика, преимущественно поддерживавшая «Видад», гнала команду вперёд, но, как оказалось, всплеск активности был кратковременным.

ВАР поворачивает сюжет

Постепенно «Аль-Айн» выровнял игру и к концу стал начал всё чаще тревожить оборону соперника. Самый резонансный эпизод случился в компенсированное время первого тайма: после падения Яшича в штрафной арбитр сначала не отреагировал, но по сигналу от ВАР пересмотрел момент и назначил пенальти. Лаба, хладнокровный лидер арабских атак, уверенно реализовал 11-метровый — 1:1.

Видад — Аль-Айн gettyimages.com

Во втором тайме команда из ОАЭ сразу же прибавила в агрессии. Уже на 50-й минуте она вышла вперёд — Каку завершил филигранную комбинацию ударом в дальнюю девятку. Но и тут не обошлось без видеопросмотра: фол Паласиоса на Харкосе выглядел сомнительно, однако судья, изучив повтор, не отменил гол. Этот эпизод окончательно подкосил марокканцев.

Видад — Аль-Айн gettyimages.com

Тщетные попытки отыграться

«Видад» не смирился с развитием событий. Земрауи был снова близок к голу — и снова перекладина! Но остроты, которой хватало в начале встречи, больше не наблюдалось. «Аль-Айн» грамотно сдерживал соперника и даже мог сделать счёт крупнее, если бы Лаба не промахнулся с пары метров в пустые ворота после паса Рахими.

В концовке страсти кипели: напряжение вылилось в потасовки, жёлтые карточки и разочарованные жесты игроков «Видада». Восьмиминутное добавленное время дало фанатам надежду на чудо, но финальный свисток застал команду в атаке, которая не привела ни к чему.

Видад — Аль-Айн gettyimages.com

Горький итог

«Видад» завершает турнир с тремя поражениями, единственным забитым мячом и целым ворохом «а что если». Против грандов команда выглядела самоотверженно, но без результата. Против равного соперника — дала бой, но снова осталась ни с чем.

Отчасти не повезло, отчасти подвела реализация, где-то не хватило класса. Теперь марокканцам остаётся переварить этот опыт и использовать его для роста, ведь в турнире они оставили не полный ноль, а хотя бы впечатление команды с характером.

Для «Аль-Айна» эта победа — глоток воздуха и способ уйти с поднятой головой после унизительных разгромов от «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Да, это был матч без турнирной цены, но с весомым психологическим эффектом — особенно для команды, представляющей страну, у которой не такие серьёзные футбольные амбиции, как у её соседей.