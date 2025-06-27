«Видад» закончил Клубный ЧМ без очков: «Аль-Айн» добыл драматичную победу на прощание

С первых минут «Видад» выглядел заряженным, как будто предыдущих поражений от «Манчестер Сити» и «Ювентуса» и не было. Уже на 4-й минуте Кассиус Майлула реализовал изящную трёхходовку: длинная передача Амрабата, скидка от Аль-Сома и мощный выстрел с полулета в девятку — 1:0. Это был первый гол «Видада» на турнире, и казалось, что команда наконец-то покажет, на что способна.
Марокканцы могли забивать и второй. Бушета с дальней дистанции угодил в перекладину, а Земрауи не дотянулся до острого прострела после розыгрыша стандарта. Публика, преимущественно поддерживавшая «Видад», гнала команду вперёд, но, как оказалось, всплеск активности был кратковременным.
ВАР поворачивает сюжет
Постепенно «Аль-Айн» выровнял игру и к концу стал начал всё чаще тревожить оборону соперника. Самый резонансный эпизод случился в компенсированное время первого тайма: после падения Яшича в штрафной арбитр сначала не отреагировал, но по сигналу от ВАР пересмотрел момент и назначил пенальти. Лаба, хладнокровный лидер арабских атак, уверенно реализовал 11-метровый — 1:1.
Во втором тайме команда из ОАЭ сразу же прибавила в агрессии. Уже на 50-й минуте она вышла вперёд — Каку завершил филигранную комбинацию ударом в дальнюю девятку. Но и тут не обошлось без видеопросмотра: фол Паласиоса на Харкосе выглядел сомнительно, однако судья, изучив повтор, не отменил гол. Этот эпизод окончательно подкосил марокканцев.
Тщетные попытки отыграться
«Видад» не смирился с развитием событий. Земрауи был снова близок к голу — и снова перекладина! Но остроты, которой хватало в начале встречи, больше не наблюдалось. «Аль-Айн» грамотно сдерживал соперника и даже мог сделать счёт крупнее, если бы Лаба не промахнулся с пары метров в пустые ворота после паса Рахими.
В концовке страсти кипели: напряжение вылилось в потасовки, жёлтые карточки и разочарованные жесты игроков «Видада». Восьмиминутное добавленное время дало фанатам надежду на чудо, но финальный свисток застал команду в атаке, которая не привела ни к чему.
Горький итог
«Видад» завершает турнир с тремя поражениями, единственным забитым мячом и целым ворохом «а что если». Против грандов команда выглядела самоотверженно, но без результата. Против равного соперника — дала бой, но снова осталась ни с чем.
Отчасти не повезло, отчасти подвела реализация, где-то не хватило класса. Теперь марокканцам остаётся переварить этот опыт и использовать его для роста, ведь в турнире они оставили не полный ноль, а хотя бы впечатление команды с характером.
Для «Аль-Айна» эта победа — глоток воздуха и способ уйти с поднятой головой после унизительных разгромов от «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Да, это был матч без турнирной цены, но с весомым психологическим эффектом — особенно для команды, представляющей страну, у которой не такие серьёзные футбольные амбиции, как у её соседей.