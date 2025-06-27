Муте — Микелсен. Ставка (к. 2.55) и прогноз на турнир на Мальорке 27 июня 2025 года

Американец Алекс Микелсен сыграет против француза Корантена Муте в полуфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муте — Микелсен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Муте

Корантен впервые в карьере вышел в финал на траве.

В четвертьфинале текущего турнира французский теннисист одержал победу над американцем Лернером Тьеном — 6:2, 7:5.

В первом круге Муте выиграл у испанца Педро Мартинеса — 4:6, 6:3, 6:0.

После этого у него был непростой матч против немца Даниэля Альтмайера — 7:6, 7:6.

На «пятисотнике» в Лондоне Муте прошел квалификацию и выиграл в первом круге у Тейлора Фрица, после чего уступил Джейкобу Фернли.

Прогнозы на теннис

В Штутгарте Муте после победы над Фабио Фоньини проиграл Саше Звереву.

До этой недели лучшим результатом Корантена в этом году был выход в четвертый круг грунтового «Мастерса» в Риме.

Микелсен

Алекс на этой неделе попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

В стартовом матче 20-летний теннисист спокойно обыграл соотечественника Брэндона Холта — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Микелсен одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 6:4, 7:6.

На недавнем «пятисотнике» в Галле Микелсен дошел до четвертьфинала — выиграл у Франсиско Серундоло и Стефаноса Циципаса, после чего уступил Даниилу Медведеву.

В Штутгарте американский теннисист после победы над Гаэлем Монфисом сенсационно проиграл 17-летнему немцу Джастину Энгелю.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 2.45, победу Микелсена букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: Корантен запросто может обыграть Алекса на грунте (что он и сделал весной 2024-го в Монте-Карло — 6:1, 6:3), тогда как на траве у него значительно меньше шансов на успех в матче против такого соперника. Классная первая подача американца будет иметь ключевое значение.

Рекомендуемая ставка: победа Микелсена в двух сетах за 2.55.