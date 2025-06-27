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    Кимчхон Санму — Чонбук Моторс: прогноз на чемпионат Южной Кореи по футболу, ставка на матч за 2.00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Кимчхон Санму» — «Чонбук Моторс»
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    «Чонбук Моторс»
    27 июня в чемпионате Южной Кореи по футболу сыграют «Кимчхон Санму» и «Чонбук Моторс». Начало встречи — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кимчхон Санму» — «Чонбук Моторс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Кимчхон Санму»

    Турнирное положение: «Кимчхон Санму» по итогам 20-ти поединков южнокорейского первенства набрал 32 балла и борется за попадание в чемпионский раунд.

    Команда занимает третью строчку в зоне чемпионского раунда (топ-6) и только на пять пунктов опережает седьмое место, которое уже не входит в данную зону.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура Кей-лиги клуб на своем поле одержал победу над «Аньяном» (1:0).

    Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив набрал лишь один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошёлся мировой с «Тэджоном» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Кимчхон Санму» ни разу проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своём поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

    Ли Дон Кйон и Пак Сан Хйок — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Южной Кореи с шестью голами.

    «Чонбук Моторс»

    Турнирное положение: «Чонбук Моторс» по итогам 20-ти поединков южнокорейского первенства набрал 42 балла и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает первую строчку с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя в лице «Тэджона» и в 15 пунктов от седьмого места, что вне зоны чемпионского раунда (топ-6).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура чемпионата страны клуб на своем поле с результатом 1:1 сыграл вничью с «Сеулом».

    Перед этим коллектив в 19-м туре Кей-лиги уже набрал максимум очков, когда опять-таки в домашних стенах одержал победу над «Сувоном» со счетом 3:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Чонбук Моторс» выиграл четыре раза при одной ничьей.

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    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на полноценные три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Чон Се Джин — лучший бомбардир команды и чемпионата Южной Кореи с 12-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Кимчхон Санму» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Чонбук Моторс» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Чонбук Моторс» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.10, победа «Кимчхон Санму» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их 11-ти последних домашних поединках.

    Вместе с тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах «Кимчхон Санму».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кимчхон Санму — Чонбук Моторс?

    Матч Кимчхон Санму — Чонбук Моторс состоится 27 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кимчхон Санму — Чонбук Моторс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кимчхон Санму — Чонбук Моторс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кимчхон Санму — Чонбук Моторс?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кимчхон Санму — Чонбук Моторс?

    Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.10, победа «Кимчхон Санму» — в 2.80.

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