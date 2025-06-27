Кимчхон Санму — Чонбук Моторс: прогноз на чемпионат Южной Кореи по футболу, ставка на матч за 2.00

«Кимчхон Санму»
Турнирное положение: «Кимчхон Санму» по итогам 20-ти поединков южнокорейского первенства набрал 32 балла и борется за попадание в чемпионский раунд.
Команда занимает третью строчку в зоне чемпионского раунда (топ-6) и только на пять пунктов опережает седьмое место, которое уже не входит в данную зону.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура Кей-лиги клуб на своем поле одержал победу над «Аньяном» (1:0).
Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив набрал лишь один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошёлся мировой с «Тэджоном» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Кимчхон Санму» ни разу проиграл при двух победах и двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своём поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.
Ли Дон Кйон и Пак Сан Хйок — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Южной Кореи с шестью голами.
«Чонбук Моторс»
Турнирное положение: «Чонбук Моторс» по итогам 20-ти поединков южнокорейского первенства набрал 42 балла и борется за чемпионский титул.
Команда занимает первую строчку с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя в лице «Тэджона» и в 15 пунктов от седьмого места, что вне зоны чемпионского раунда (топ-6).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура чемпионата страны клуб на своем поле с результатом 1:1 сыграл вничью с «Сеулом».
Перед этим коллектив в 19-м туре Кей-лиги уже набрал максимум очков, когда опять-таки в домашних стенах одержал победу над «Сувоном» со счетом 3:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Чонбук Моторс» выиграл четыре раза при одной ничьей.
Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на полноценные три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Чон Се Джин — лучший бомбардир команды и чемпионата Южной Кореи с 12-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Кимчхон Санму» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Чонбук Моторс» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Чонбук Моторс» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.10, победа «Кимчхон Санму» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их 11-ти последних домашних поединках.
Вместе с тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах «Кимчхон Санму».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30