Кимчхон Санму — Чонбук Моторс: прогноз на чемпионат Южной Кореи по футболу, ставка на матч за 2.00

27 июня в чемпионате Южной Кореи по футболу сыграют «Кимчхон Санму» и «Чонбук Моторс». Начало встречи — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кимчхон Санму» — «Чонбук Моторс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кимчхон Санму»

Турнирное положение: «Кимчхон Санму» по итогам 20-ти поединков южнокорейского первенства набрал 32 балла и борется за попадание в чемпионский раунд.

Команда занимает третью строчку в зоне чемпионского раунда (топ-6) и только на пять пунктов опережает седьмое место, которое уже не входит в данную зону.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура Кей-лиги клуб на своем поле одержал победу над «Аньяном» (1:0).

Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив набрал лишь один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошёлся мировой с «Тэджоном» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Кимчхон Санму» ни разу проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своём поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Ли Дон Кйон и Пак Сан Хйок — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Южной Кореи с шестью голами.

«Чонбук Моторс»

Турнирное положение: «Чонбук Моторс» по итогам 20-ти поединков южнокорейского первенства набрал 42 балла и борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую строчку с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя в лице «Тэджона» и в 15 пунктов от седьмого места, что вне зоны чемпионского раунда (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура чемпионата страны клуб на своем поле с результатом 1:1 сыграл вничью с «Сеулом».

Перед этим коллектив в 19-м туре Кей-лиги уже набрал максимум очков, когда опять-таки в домашних стенах одержал победу над «Сувоном» со счетом 3:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Чонбук Моторс» выиграл четыре раза при одной ничьей.

Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на полноценные три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Чон Се Джин — лучший бомбардир команды и чемпионата Южной Кореи с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Кимчхон Санму» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Чонбук Моторс» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Чонбук Моторс» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.10, победа «Кимчхон Санму» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их 11-ти последних домашних поединках.

Вместе с тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах «Кимчхон Санму».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30