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    Сможет ли Эмбер выиграть у Бруксби?

    Эмбер — Бруксби. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Истборне 27 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Эмбер — Бруксби
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    Юго Эмбер
    Француз Юго Эмбер сыграет против американца Дженсона Бруксби в полуфинале турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эмбер — Бруксби, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 27 Июня 2025 года

    Уго Умбер

  • Франция
    •  Уго Умбер 17:00 Дженсон Бруксби

    Дженсон Бруксби

  • США
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    Эмбер

    Юго третий раз в сезоне вышел в полуфинал.

    В феврале француз защитил титул на домашнем турнире в Марселе, а в середине июня остановился в шаге от финала в Хертогенбосе.

    На текущем турнире Эмбер попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

    Прогнозы на теннис

    В стартовом матче он одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:5, 6:4.

    В четвертьфинале Эмбер выиграл у британца Билли Харриса — 7:6, 6:1.

    Бруксби

    Дженсон второй раз в этом году дошел до полуфинала на уровне основного тура, благодаря чему поднимется в рейтинге как минимум на 114-ю строчку.

    В Истборне американец не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем отборочном матче он проиграл австралийцу Александру Вукичу.

    В первом раунде Бруксби одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаной (7:6, 6:4), а во втором выиграл у португальца Нуну Боржеша (6:4, 6:4).

    В четвертьфинале Дженсон, вопреки ожиданиям, разгромил британца Дэна Эванса — 6:2, 6:3.

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    На прошлой неделе Бруксби не прошел первый раунд на «пятисотнике» в Лондоне, проиграв Джеку Дрейперу (3:6, 1:6).

    Лучшим результатом Бруксби в этом году пока остается сенсационная победа на грунтовом турнире в Хьюстоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.46, победу Бруксби букмекеры предлагают за 2.72.

    Прогноз: оба теннисиста здорово играли в недавних матчах, поэтому логично предположить, что их встреча получится напряженной и затяжной. Здесь действительно сложно отдать кому-либо предпочтение.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эмбер — Бруксби?

    Матч Эмбер — Бруксби состоится 27 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эмбер — Бруксби?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эмбер — Бруксби?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эмбер — Бруксби?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эмбер — Бруксби?

    Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.46, победу Бруксби букмекеры предлагают за 2.72.

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