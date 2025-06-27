Эмбер — Бруксби. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Истборне 27 июня 2025 года

Француз Юго Эмбер сыграет против американца Дженсона Бруксби в полуфинале турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эмбер — Бруксби, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эмбер

Юго третий раз в сезоне вышел в полуфинал.

В феврале француз защитил титул на домашнем турнире в Марселе, а в середине июня остановился в шаге от финала в Хертогенбосе.

На текущем турнире Эмбер попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

Прогнозы на теннис

В стартовом матче он одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:5, 6:4.

В четвертьфинале Эмбер выиграл у британца Билли Харриса — 7:6, 6:1.

Бруксби

Дженсон второй раз в этом году дошел до полуфинала на уровне основного тура, благодаря чему поднимется в рейтинге как минимум на 114-ю строчку.

В Истборне американец не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем отборочном матче он проиграл австралийцу Александру Вукичу.

В первом раунде Бруксби одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаной (7:6, 6:4), а во втором выиграл у португальца Нуну Боржеша (6:4, 6:4).

В четвертьфинале Дженсон, вопреки ожиданиям, разгромил британца Дэна Эванса — 6:2, 6:3.

На прошлой неделе Бруксби не прошел первый раунд на «пятисотнике» в Лондоне, проиграв Джеку Дрейперу (3:6, 1:6).

Лучшим результатом Бруксби в этом году пока остается сенсационная победа на грунтовом турнире в Хьюстоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.46, победу Бруксби букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: оба теннисиста здорово играли в недавних матчах, поэтому логично предположить, что их встреча получится напряженной и затяжной. Здесь действительно сложно отдать кому-либо предпочтение.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.