Эмбер — Бруксби. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Истборне 27 июня 2025 года

Уго Умбер
Дженсон Бруксби
Эмбер
Юго третий раз в сезоне вышел в полуфинал.
В феврале француз защитил титул на домашнем турнире в Марселе, а в середине июня остановился в шаге от финала в Хертогенбосе.
На текущем турнире Эмбер попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.
В стартовом матче он одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:5, 6:4.
В четвертьфинале Эмбер выиграл у британца Билли Харриса — 7:6, 6:1.
Бруксби
Дженсон второй раз в этом году дошел до полуфинала на уровне основного тура, благодаря чему поднимется в рейтинге как минимум на 114-ю строчку.
В Истборне американец не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем отборочном матче он проиграл австралийцу Александру Вукичу.
В первом раунде Бруксби одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаной (7:6, 6:4), а во втором выиграл у португальца Нуну Боржеша (6:4, 6:4).
В четвертьфинале Дженсон, вопреки ожиданиям, разгромил британца Дэна Эванса — 6:2, 6:3.
На прошлой неделе Бруксби не прошел первый раунд на «пятисотнике» в Лондоне, проиграв Джеку Дрейперу (3:6, 1:6).
Лучшим результатом Бруксби в этом году пока остается сенсационная победа на грунтовом турнире в Хьюстоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.46, победу Бруксби букмекеры предлагают за 2.72.
Прогноз: оба теннисиста здорово играли в недавних матчах, поэтому логично предположить, что их встреча получится напряженной и затяжной. Здесь действительно сложно отдать кому-либо предпочтение.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.