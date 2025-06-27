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    Три очка для «Чонбук Моторс»?

    Кимчхон Санму — Чонбук Моторс. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, К-Лига, 27 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз и ставки на «Кимчхон Санму» — «Чонбук Моторс»
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    «Чонбук Моторс»
    27 июня в 21-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Кимчхон Санму» и «Чонбук Моторс». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кимчхон Санму» — «Чонбук Моторс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Кимчхон Санму»

    Турнирное положение: «Кимчхон Санму» проводит вполне продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кимчхон Санму» на 2 очка отстает от второй позиции. А вот отличились игроки команды 26 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кимчхон Санму» одолел «Аньянг» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Тэджон Ситизен» (0:0). А вот поединок с «Пхохан Стилерс» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кимчхон Санму» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кимчхон Санму» нынче смотрится довольно выгодно. Команда не пропустила три матча кряду.

    Причем «Кимчхон Санму» традиционно удачно противостоит «Чонбук Моторс». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать достойный бой лидеру чемпионата.

    «Чонбук Моторс»

    Турнирное положение: «Моторс» привычно борются за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Чонбук Моторс» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 15 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. «Моторс» не смогли одолеть «Сеул» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Сувону» (3:2). Да и чуть ранее она сумела уверенно переиграть «Канвон» (3:0).

    При этом «Чонбук Моторс» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Моторс» не столь преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 34 мяча в 20 поединках чемпионата.

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    При этом «Чонбук Моторс» уступил всего в двух поединках чемпионата. А вот победила команда в 12 поединках из 20.

    Команда нынче находится на заметном психологическом подъеме. «Моторс» не знают горечи поражений еще с середины марта.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Лидер не собирается терять драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Моторс» не проигрывает уже более 3 месяцев

    • «Кимчхон Санму» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    • «Чонбук Моторс» забивает в среднем реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Чонбук Моторс» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    «Моторс» не проигрывают уже больше трех месяцев, да и атака команды способна поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Чонбук Моторс» за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кимчхон Санму — Чонбук Моторс?

    Матч Кимчхон Санму — Чонбук Моторс состоится 27 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кимчхон Санму — Чонбук Моторс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кимчхон Санму — Чонбук Моторс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.63.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кимчхон Санму — Чонбук Моторс?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кимчхон Санму — Чонбук Моторс?

    Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

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