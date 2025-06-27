Кимчхон Санму — Чонбук Моторс. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, К-Лига, 27 июня 2025 года

27 июня в 21-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Кимчхон Санму» и «Чонбук Моторс». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кимчхон Санму» — «Чонбук Моторс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кимчхон Санму»

Турнирное положение: «Кимчхон Санму» проводит вполне продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Кимчхон Санму» на 2 очка отстает от второй позиции. А вот отличились игроки команды 26 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кимчхон Санму» одолел «Аньянг» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Тэджон Ситизен» (0:0). А вот поединок с «Пхохан Стилерс» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кимчхон Санму» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кимчхон Санму» нынче смотрится довольно выгодно. Команда не пропустила три матча кряду.

Причем «Кимчхон Санму» традиционно удачно противостоит «Чонбук Моторс». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать достойный бой лидеру чемпионата.

«Чонбук Моторс»

Турнирное положение: «Моторс» привычно борются за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Чонбук Моторс» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. «Моторс» не смогли одолеть «Сеул» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Сувону» (3:2). Да и чуть ранее она сумела уверенно переиграть «Канвон» (3:0).

При этом «Чонбук Моторс» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Моторс» не столь преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 34 мяча в 20 поединках чемпионата.

При этом «Чонбук Моторс» уступил всего в двух поединках чемпионата. А вот победила команда в 12 поединках из 20.

Команда нынче находится на заметном психологическом подъеме. «Моторс» не знают горечи поражений еще с середины марта.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Лидер не собирается терять драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Моторс» не проигрывает уже более 3 месяцев

«Кимчхон Санму» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

«Чонбук Моторс» забивает в среднем реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Чонбук Моторс» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

«Моторс» не проигрывают уже больше трех месяцев, да и атака команды способна поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Чонбук Моторс» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75