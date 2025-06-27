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    Эала оставит соперницу за бортом турнира?

    Эала — Грачёва. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Истбурне 27 июня 2025 года

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    Александра Эала
    Александра Эала из Филиппин сыграет против Варвары Грачёвой из Франции в полуфинале турнира в Истбурне. Матч пройдёт 27 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эала — Грачёва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Эала

    Теннисистка из Филиппин одержала пятую победу подряд на соревнованиях британском Истбурне. В матче за выход в полуфинал Александра Эала переиграла украинку Даяну Ястремскую, отдав сопернице лишь три гейма (6:1, 6:2).

    Александра Эала справилась с соперницей за 1 час и 5 минут. За это время спортсменка допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов.

    В Истбурне Эала добилась успеха в играх против Елены Остапенко из Латвии (0:6, 6:2, 6:3), итальянки Лючии Бронцетти (6:0, 6:1).

    Александра Эала одержала также две победы в матчах квалификации над американкой Баптист и турчанкой Сонмез.

    Прогнозы на теннис

    Теннисистка из Филиппин занимает 74 место в женской теннисной ассоциации.

    Грачёва

    Варвара Грачёва также добилась пяти побед в пяти матчах. Хотя путёвку француженка прошла в полуфинал турнира досрочно, её соперница Барбора Крейчикова из Чехии не явилась на игру.

    Ранее на турнире в Истбурне Грачёва смогла в двух сетах выиграть у словацкой соперницы Ребекки Шрамковой (7:5, 6:3).

    В победную серию теннисистки вошли матчи против колумбийки Осорио Серрано (6:4, 4:6, 7:5), швейцарки Виктории Голубич (2:6, 7:6, 6:4) и американки Каролин Долхайд (6:3, 3:6, 6:4).

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    В рейтинге WTA Варвара Грачёва занимает 111 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Эалу в этом матче можно поставить за 1.49, на победу Грачёвой букмекеры предлагают за 2.64.

    Прогноз: В этом сезоне Эала уже обыгрывала Грачёву, встреча состоялась в Ноттингеме (2:1 — победа по сетам). Не исключаем новой победы теннисистки из Филиппин.

    Рекомендуемая ставка: Фора Эалы (-3.5) с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эала — Грачёва?

    Матч Эала — Грачёва состоится 27 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эала — Грачёва?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Эалы (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эала — Грачёва?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Эалы (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эала — Грачёва?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эала — Грачёва?

    Коэффициенты букмекеров: : На Эалу в этом матче можно поставить за 1.49, на победу Грачёвой букмекеры предлагают за 2.64.

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