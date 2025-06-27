Свентек — Паолини. Ставка (к. 3.20) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 27 июня 2025 года

Полька Ига Свентек сыграет против итальянки Жасмин Паолини в полуфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 27 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Свентек

Ига второй раз в карьере вышла в полуфинал на траве.

В 2023 году она тоже добралась до этой стадии на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.

Свентек попала в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ей надо было выиграть лишь два матча.

Во втором круге польская теннисистка выиграла у белоруски Виктории Азаренко — 6:4, 6:4. Это был первый матч на траве в текущем сезоне.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Свентек одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой — 6:4, 7:6.

Паолини

Жасмин тоже попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче итальянская теннисистка с трудом выиграла у Лейлы Фернандес — 7:6, 7:6.

В четвертьфинале Паолини одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя — 7:5, 7:5.

На прошлой неделе Жасмин уступила Онс Жабер на турнире в Берлине, при этом взяв лишь четыре гейма.

В прошлом году Паолини сначала дошла до полуфинала в Истборне, а потом остановилась в шаге от титула на Уимблдоне. В решающем матче британского мэйджора она проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

В этом сезоне Жасмин выиграла 27 матчей из 37-ми. В мае она стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме, а в конце марта дошла до полуфинала в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.35, победу Паолини букмекеры предлагают 3.20.

Прогноз: Ига выиграла четыре предыдущих матча против итальянки. Особенно болезненным получилось для Жасмин поражение от польки в финале Ролан Гаррос — 2:6, 1:6. Несмотря на это, считаем, что на траве Паолини способна размочить счет в противостоянии со Свентек.

Рекомендуемая ставка: победа Паолини за 3.20.