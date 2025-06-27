ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянНа европейском карандаше. За кем из российских игроков летом могут прийти клубы из Старого Света? Никита КривцовЛето «Краснодара»: подготовка к защите титула без Сперцяна Иан СубиабреВоздушный змей: почему топ-клубам АПЛ нужен Иан Субиабре
    Все новости спорта

    Свентек продлит серию побед над Паолини?

    Свентек — Паолини. Ставка (к. 3.20) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 27 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ига Свентек Прогнозы на Жасмин Паолини
    Прогноз и ставки на Свентек — Паолини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против итальянки Жасмин Паолини в полуфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 27 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Паолини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Свентек

    Ига второй раз в карьере вышла в полуфинал на траве.

    В 2023 году она тоже добралась до этой стадии на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге.

    Свентек попала в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ей надо было выиграть лишь два матча.

    Во втором круге польская теннисистка выиграла у белоруски Виктории Азаренко — 6:4, 6:4. Это был первый матч на траве в текущем сезоне.

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале Свентек одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой — 6:4, 7:6.

    Паолини

    Жасмин тоже попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

    В первом матче итальянская теннисистка с трудом выиграла у Лейлы Фернандес — 7:6, 7:6.

    В четвертьфинале Паолини одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя — 7:5, 7:5.

    На прошлой неделе Жасмин уступила Онс Жабер на турнире в Берлине, при этом взяв лишь четыре гейма.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В прошлом году Паолини сначала дошла до полуфинала в Истборне, а потом остановилась в шаге от титула на Уимблдоне. В решающем матче британского мэйджора она проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

    В этом сезоне Жасмин выиграла 27 матчей из 37-ми. В мае она стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме, а в конце марта дошла до полуфинала в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.35, победу Паолини букмекеры предлагают 3.20.

    Прогноз: Ига выиграла четыре предыдущих матча против итальянки. Особенно болезненным получилось для Жасмин поражение от польки в финале Ролан Гаррос — 2:6, 1:6. Несмотря на это, считаем, что на траве Паолини способна размочить счет в противостоянии со Свентек.

    Рекомендуемая ставка: победа Паолини за 3.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Свентек — Паолини?

    Матч Свентек — Паолини состоится 27 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Свентек — Паолини?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Паолини.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Свентек — Паолини?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Паолини» с коэффициентом у букмекеров 3.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Свентек — Паолини?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Свентек — Паолини?

    Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.35, победу Паолини букмекеры предлагают 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.93
  • Прогноз на матч Испания (U19) — Нидерланды (U19)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Видад Касабланка — Аль-Айн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Молодечно — Сморгонь
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амкал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ауда — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Левадия — Нарва
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Минск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.53
  • Экспресс дня 27 июня
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Свентек — Паолини: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 27.06.202514:00. Свентек продлит серию побед над Паолини?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры