Грикспор — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир на Мальорке 27 июня 2025 года

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в полуфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Грикспор

Таллон попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

В стартовом матче нидерландский теннисист одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:5, 6:4.

Это была его первая игра на траве в текущем сезоне.

В четвертьфинале Грикспор выиграл у чемпиона турнира в Хертогенбосе канадца Габриэля Диалло — 6:4, 6:4.

Прогнозы на теннис

В начале июня Грикспор получил травму в матче против Саши Зверева в четвертом круге Ролан Гаррос. Именно по этой причине он пропустил турнир в Хертогенбосе, на котором ему надо было защищать титул.

Оже-Альяссим

Феликс тем временем седьмой раз в сезоне вышел в полуфинал.

Как и Грикспор, канадец тоже оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче Оже-Альяссим одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 7:5, 6:3.

В четвертьфинале североамериканец выиграл у серба Хамада Меджедовича — 3:6, 6:1, 6:4.

На прошлой неделе Оже-Альяссим не играл, а перед этим дошел до полуфинала в Штутгарте. На немецком турнире он выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и Джастина Энгеля, после чего уступил Тейлору Фрицу.

В начале года Феликс выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.20, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Скорее всего, канадец и нидерландец будут устроят серьезную битву за место в финале.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.