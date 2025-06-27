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    Оже-Альяссим четвертый раз в сезоне выйдет в финал?

    Грикспор — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир на Мальорке 27 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в полуфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Грикспор

    Таллон попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.

    В стартовом матче нидерландский теннисист одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:5, 6:4.

    Это была его первая игра на траве в текущем сезоне.

    В четвертьфинале Грикспор выиграл у чемпиона турнира в Хертогенбосе канадца Габриэля Диалло — 6:4, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В начале июня Грикспор получил травму в матче против Саши Зверева в четвертом круге Ролан Гаррос. Именно по этой причине он пропустил турнир в Хертогенбосе, на котором ему надо было защищать титул.

    Оже-Альяссим

    Феликс тем временем седьмой раз в сезоне вышел в полуфинал.

    Как и Грикспор, канадец тоже оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче Оже-Альяссим одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 7:5, 6:3.

    В четвертьфинале североамериканец выиграл у серба Хамада Меджедовича — 3:6, 6:1, 6:4.

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    На прошлой неделе Оже-Альяссим не играл, а перед этим дошел до полуфинала в Штутгарте. На немецком турнире он выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и Джастина Энгеля, после чего уступил Тейлору Фрицу.

    В начале года Феликс выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.20, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.67.

    Прогноз: в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Скорее всего, канадец и нидерландец будут устроят серьезную битву за место в финале.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грикспор — Оже-Альяссим?

    Матч Грикспор — Оже-Альяссим состоится 27 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Грикспор — Оже-Альяссим?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 24,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грикспор — Оже-Альяссим?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 24,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грикспор — Оже-Альяссим?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грикспор — Оже-Альяссим?

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.20, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.67.

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