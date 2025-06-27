Грикспор — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир на Мальорке 27 июня 2025 года

Грикспор
Таллон попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.
В стартовом матче нидерландский теннисист одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:5, 6:4.
Это была его первая игра на траве в текущем сезоне.
В четвертьфинале Грикспор выиграл у чемпиона турнира в Хертогенбосе канадца Габриэля Диалло — 6:4, 6:4.
В начале июня Грикспор получил травму в матче против Саши Зверева в четвертом круге Ролан Гаррос. Именно по этой причине он пропустил турнир в Хертогенбосе, на котором ему надо было защищать титул.
Оже-Альяссим
Феликс тем временем седьмой раз в сезоне вышел в полуфинал.
Как и Грикспор, канадец тоже оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго круга.
В первом матче Оже-Альяссим одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 7:5, 6:3.
В четвертьфинале североамериканец выиграл у серба Хамада Меджедовича — 3:6, 6:1, 6:4.
На прошлой неделе Оже-Альяссим не играл, а перед этим дошел до полуфинала в Штутгарте. На немецком турнире он выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и Джастина Энгеля, после чего уступил Тейлору Фрицу.
В начале года Феликс выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.20, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.67.
Прогноз: в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Скорее всего, канадец и нидерландец будут устроят серьезную битву за место в финале.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.