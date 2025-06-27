Левадия — Нарва. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 27 июня 2025 года

Левадия
Нарва Транс
«Левадия»
Турнирное положение: «Левадия» проводит весьма продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Левадия» на три очка опережает «Флору». А вот отличились игроки команды 43 результативными ударами в 18 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Левадия» переиграла «Нымме Калью» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Калеву» (4:0). Да и поединок с «Курессааре» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Левадия» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Левадия» на данном этапе весьма смотрится достаточно монолитно. Команда победила в 4 своих последних поединках.
Причем «Левадия» традиционно успешно противостоит «Нарве». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника не блещет монолитностью.
«Нарва»
Турнирное положение: «Нарва» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Нарва» в 17 матчах чемпионата набрала 31 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Нарва» уступила «Флоре» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Нымме Калью» (0:2). А вот чуть ранее она минимально разделалась с «Пайде».
При этом «Нарва» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нарва» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 17 поединках эстонского чемпионата.
При этом «Нарва» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от медальной зоны составляет всего 6 зачетных баллов.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в десяти поединках из семнадцати.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уступила «Левадии» в двух последних очных поединках.
Статистика для ставок
- «Нарва» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Левадия» одолела «Нарву» в 2 последних очных поединках
- «Левадия» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.16.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.28.
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Прогноз: «Левадия» бьется за чемпионский титул, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Нарвы» не блещет пресловутой надежностью.
Ставка: Победа «Левадии» в 1 тайме за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38