Левадия — Нарва. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 27 июня 2025 года

27 июня в 18-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Левадия» и «Нарва». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Левадия» — «Нарва», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Левадия»

Турнирное положение: «Левадия» проводит весьма продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Левадия» на три очка опережает «Флору». А вот отличились игроки команды 43 результативными ударами в 18 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Левадия» переиграла «Нымме Калью» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Калеву» (4:0). Да и поединок с «Курессааре» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Левадия» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Левадия» на данном этапе весьма смотрится достаточно монолитно. Команда победила в 4 своих последних поединках.

Причем «Левадия» традиционно успешно противостоит «Нарве». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника не блещет монолитностью.

«Нарва»

Турнирное положение: «Нарва» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Нарва» в 17 матчах чемпионата набрала 31 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Нарва» уступила «Флоре» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Нымме Калью» (0:2). А вот чуть ранее она минимально разделалась с «Пайде».

При этом «Нарва» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нарва» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 17 поединках эстонского чемпионата.

При этом «Нарва» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от медальной зоны составляет всего 6 зачетных баллов.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в десяти поединках из семнадцати.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уступила «Левадии» в двух последних очных поединках.

Статистика для ставок

«Нарва» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Левадия» одолела «Нарву» в 2 последних очных поединках

«Левадия» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.28.

Прогноз: «Левадия» бьется за чемпионский титул, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Нарвы» не блещет пресловутой надежностью.

Ставка: Победа «Левадии» в 1 тайме за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38