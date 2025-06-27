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    «Левадия» начнёт без прелюдий

    Левадия — Нарва. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 27 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии Прогнозы на Левадия
    Прогноз и ставки на «Левадия» — «Нарва»
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    Франк Лиивак
    27 июня в 18-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Левадия» и «Нарва». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Левадия» — «Нарва», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 27 Июня 2025 года

    Левадия

  • Таллин
    •  Левадия 19:00 Нарва Транс

    Нарва Транс

  • Нарва
    •

    «Левадия»

    Турнирное положение: «Левадия» проводит весьма продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Левадия» на три очка опережает «Флору». А вот отличились игроки команды 43 результативными ударами в 18 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Левадия» переиграла «Нымме Калью» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Калеву» (4:0). Да и поединок с «Курессааре» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Левадия» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Левадия» на данном этапе весьма смотрится достаточно монолитно. Команда победила в 4 своих последних поединках.

    Причем «Левадия» традиционно успешно противостоит «Нарве». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника не блещет монолитностью.

    «Нарва»

    Турнирное положение: «Нарва» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нарва» в 17 матчах чемпионата набрала 31 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Нарва» уступила «Флоре» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Нымме Калью» (0:2). А вот чуть ранее она минимально разделалась с «Пайде».

    При этом «Нарва» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нарва» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 17 поединках эстонского чемпионата.

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    При этом «Нарва» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от медальной зоны составляет всего 6 зачетных баллов.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в десяти поединках из семнадцати.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда уступила «Левадии» в двух последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • «Нарва» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Левадия» одолела «Нарву» в 2 последних очных поединках

    • «Левадия» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.56 и 2.28.

    Прогноз: «Левадия» бьется за чемпионский титул, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Нарвы» не блещет пресловутой надежностью.

    Ставка: Победа «Левадии» в 1 тайме за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Левадия — Нарва?

    Матч Левадия — Нарва состоится 27 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Левадия — Нарва?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Левадия — Нарва?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Левадия — Нарва?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Левадия — Нарва?

    Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 5.16.

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