Ауда — Рига. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 27 июня 2025 года

27 июня в 20-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Ауда» и «Рига». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Рига», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ауда»

Турнирное положение: «Ауда» борется за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ауда» на 12 очков отстает от второй позиции. А вот отличились игроки команды 29 результативными ударами.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ауда» уступила РФШ (0:1).

До того команда нанесла поражение «Гробине» (2:1). Да и поединок с «Тукумсом» завершился уверенной викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ауда» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ауда» нынче смотрится довольно выгодно. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

Причем «Ауда» традиционно неудачно противостоит «Риге». Из пяти последних очных поединков команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать достойный бой лидеру чемпионата.

«Рига»

Турнирное положение: Рижане привычно борются за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Рига» в 19 матчах чемпионата набрала 48 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 11 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. Рижане не заметили «Супер Нову» (2:0).

До того команда нанесла поражение РФШ (3:1). Да и чуть ранее она сумела переиграть ершистую «Гробиню» (2:0).

При этом «Рига» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 12 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Рижане вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 45 мячей в 19 поединках чемпионата.

При этом «Рига» уступила всего лишь в одном поединке чемпионата. А вот отрыв от идущего следом РФШ составляет 5 зачетных баллов.

Команда нынче находится на заметном психологическом подъеме. Победная серия рижан тянется еще с начала апреля.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Рижане не собираются терять драгоценные очки.

Статистика для ставок

Рижане уступили всего в одном поединке чемпионата

«Ауда» в среднем пропускает фактически гол за матч

«Рига» забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.52.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 1.92.

Прогноз: «Рига» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Рижане неизменно побеждают уже два с половиной месяца, да и атака команды нынче выглядит шикарно.

Ставка: Победа «Риги» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.88