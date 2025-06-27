Ауда — Рига. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 27 июня 2025 года

Ауда
Рига
«Ауда»
Турнирное положение: «Ауда» борется за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Ауда» на 12 очков отстает от второй позиции. А вот отличились игроки команды 29 результативными ударами.
Ауда — Рига: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ауда» уступила РФШ (0:1).
До того команда нанесла поражение «Гробине» (2:1). Да и поединок с «Тукумсом» завершился уверенной викторией (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ауда» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ауда» нынче смотрится довольно выгодно. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.
Причем «Ауда» традиционно неудачно противостоит «Риге». Из пяти последних очных поединков команда уступила 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать достойный бой лидеру чемпионата.
«Рига»
Турнирное положение: Рижане привычно борются за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Рига» в 19 матчах чемпионата набрала 48 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 11 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. Рижане не заметили «Супер Нову» (2:0).
До того команда нанесла поражение РФШ (3:1). Да и чуть ранее она сумела переиграть ершистую «Гробиню» (2:0).
При этом «Рига» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 12 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Рижане вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 45 мячей в 19 поединках чемпионата.
При этом «Рига» уступила всего лишь в одном поединке чемпионата. А вот отрыв от идущего следом РФШ составляет 5 зачетных баллов.
Команда нынче находится на заметном психологическом подъеме. Победная серия рижан тянется еще с начала апреля.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Рижане не собираются терять драгоценные очки.
Статистика для ставок
- Рижане уступили всего в одном поединке чемпионата
- «Ауда» в среднем пропускает фактически гол за матч
- «Рига» забивает в среднем чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.52.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 1.92.
- 3.40Ювентус — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Рига» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Рижане неизменно побеждают уже два с половиной месяца, да и атака команды нынче выглядит шикарно.
Ставка: Победа «Риги» в 1 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.88