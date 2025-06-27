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    Ауда — Рига. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 27 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ауда» — «Рига»
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    «Рига»
    27 июня в 20-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Ауда» и «Рига». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Рига», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 27 Июня 2025 года

    Ауда

  • Кекава
    •  Ауда 18:00 Рига

    Рига

  • Рига
    •

    «Ауда»

    Турнирное положение: «Ауда» борется за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ауда» на 12 очков отстает от второй позиции. А вот отличились игроки команды 29 результативными ударами.

    Ауда — Рига: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ауда» уступила РФШ (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Гробине» (2:1). Да и поединок с «Тукумсом» завершился уверенной викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ауда» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ауда» нынче смотрится довольно выгодно. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

    Причем «Ауда» традиционно неудачно противостоит «Риге». Из пяти последних очных поединков команда уступила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать достойный бой лидеру чемпионата.

    «Рига»

    Турнирное положение: Рижане привычно борются за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Рига» в 19 матчах чемпионата набрала 48 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 11 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. Рижане не заметили «Супер Нову» (2:0).

    До того команда нанесла поражение РФШ (3:1). Да и чуть ранее она сумела переиграть ершистую «Гробиню» (2:0).

    При этом «Рига» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 12 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Рижане вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 45 мячей в 19 поединках чемпионата.

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    При этом «Рига» уступила всего лишь в одном поединке чемпионата. А вот отрыв от идущего следом РФШ составляет 5 зачетных баллов.

    Команда нынче находится на заметном психологическом подъеме. Победная серия рижан тянется еще с начала апреля.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Рижане не собираются терять драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • Рижане уступили всего в одном поединке чемпионата

    • «Ауда» в среднем пропускает фактически гол за матч

    • «Рига» забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.52.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 1.92.

    Прогноз: «Рига» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Рижане неизменно побеждают уже два с половиной месяца, да и атака команды нынче выглядит шикарно.

    Ставка: Победа «Риги» в 1 тайме за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.88

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ауда — Рига?

    Матч Ауда — Рига состоится 27 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ауда — Рига?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ауда — Рига?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.22.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ауда — Рига?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ауда — Рига?

    Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.52.

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