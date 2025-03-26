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    Кану, Хески, Крауч и еще шесть культовых нападающих, которые мало забивали, но были незаменимыми

    Они не могли похвастаться большим количеством голов, но при этом всегда приносили своим командам максимальную пользу

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    Питер Крауч
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    Питер Крауч
    PlanetFootball вспоминает нападающих, которые доказали, что для успеха на высоком уровне не обязательно быть супербомбардиром. В этом тексте речь пойдет о форвардах, которые никогда не забивали даже 15 голов за сезон, но все равно были незаменимыми для своих команд.

    Эмил Хески

    Хески забил всего лишь семь мячей в 62 матчах за сборную Англии, но Майкл Оуэн неслучайно любил играть с ним в паре.

    Эмил Хески
    globallookpress.com

    В 25 матчах за национальную команду вместе с партнером по «Ливерпулю» Оуэн забил 13 голов, воспользовавшись отличной способностью Хески удерживать мяч.

    Эта связка также забила 88 мячей за «Ливерпуль» в период с 2000 по 2002 год, причем лучший результат Хески в чемпионате — 14 голов в сезоне 2000/2001.

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    • К тому же, когда Эмил забивал, он исполнял празднование в стиле диджея, и это всегда приводило болельщиков в восторг.

    Нванкво Кану

    Нванкво Кану
    globallookpress.com

    Если бы его не использовали в «Арсенале» в основном в качестве суперзапасного, вполне возможно, что Кану преодолел бы отметку в 15 голов за сезон в Премьер-лиге. Лучший результат нигерийца составил 12 мячей в сезоне 2000/2001.

    Нет ничего постыдного в том, чтобы оставаться в тени Тьерри Анри и Денниса Бергкампа. При этом Кану показал свой класс в «Портсмуте», сумев привести команду Харри Реднаппа к победе в Кубке Англии в 2008 году.

    Питер Крауч

    Питер Крауч
    globallookpress.com

    Любимец публики и автор подкаста, Крауч имел отличный показатель результативности в сборной Англии. Однако его лучший сезон в Премьер-лиге — это 12 голов за «Саутгемптон», которые помогли ему перейти в «Ливерпуль».

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    • Но этот «человекоподобный фонарный столб» всегда был полезен. Крауч забивал нечасто, но всегда в нужный момент. Кроме того, он всегда был командным игроком. Ну и болельщиков всегда удивляла техника двухметрового Крауча.

    Крейг Беллами

    Крейг Беллами
    globallookpress.com

    Представьте, что вам приходится играть против Крейга Беллами: скорость, работоспособность, агрессия, бесконечная брань, оскорбления, тычки, удары, синяки.

    А теперь представьте, что вы играете с ним в одной команде: поднимаете голову и видите, как вся оборона соперника на грани нервного срыва из-за неумолимого, безжалостного прессинга разъяренного бультерьера с валлийским акцентом. Так лучше, верно?

    Эйдур Гудьонсен

    Гудьонсену не хватило всего одного мяча до отметки в 15 голов за сезон в «Челси» (2001/2002), но, несмотря на это, он сумел задержаться в клубе дольше, чем Джимми Флойд Хассельбайнк, Адриан Муту, Эрнан Креспо и Матея Кежман.

    Эйдур Гудьонсен
    globallookpress.com

    Жозе Моуринью и его тренерский штаб высоко ценили универсальность и интеллект исландца.

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    В тандеме с Хассельбайнком он олицетворял «лёд» в их знаменитой связке «огонь и лёд». Правда, за пределами поля их союз оказался менее успешным — Гудьонсен признавался, что проиграл около 400 000 фунтов в казино во время их совместных походов.

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    • Тем не менее, ты точно хорош, если Роналдиньо говорит о тебе следующее: «Мы едва знакомы, но он всегда выбирает правильную позицию и очень умен. У меня предчувствие, что в этом сезоне нам будет весело».

    Кевин Дэвис

    Джей-Джей Окоча и Юрий Джоркаефф отвечали за креатив и созидание в великолепном «Болтоне» Сэма Эллардайса, а Кевин Нолан стабильно забивал голы. Но именно Дэвис был ключевой фигурой этой команды.

    Кевин Дэвис
    globallookpress.com

    Его усилия были отмечены вызовом в сборную Англии в 2010 году, а еще он был достаточно смел, чтобы сразиться лицом к лицу с Неманьей Видичем.

    В интервью FourFourTwo в 2015 году Дэвис рассказывал: «Некоторые, как Видич, не пожмут тебе руку после жесткого стыка, потому что воспринимают это как личное оскорбление. Но это физическая игра. Сейчас всё стало немного мягче».

    Алан Смит

    Можно сказать, что, причиной застоя в карьере Смита стал неудачный переход в полузащиту, а не страшная травма на «Энфилде».

    Алан Смит
    globallookpress.com

    Будучи нападающим, экс-игрок «Лидса» и «Манчестер Юнайтед» сумел восстановиться после перелома ноги, сыграв ключевую роль в разгроме «Ромы» в Лиге чемпионов и выйдя в стартовом составе сборной Англии в первом матче на новом «Уэмбли».

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    • В Премьер-лиге Смит лишь однажды забил более 10 голов за сезон, но всегда был идеальным партнером в атаке, готовым проделывать огромный объем работы на благо команды.

    Кристоф Дюгарри

    Больше всего Дюгарри запомнился своими выступлениями за «Бирмингем» на позднем этапе карьеры, а также победами на чемпионате мира 1998 года и Евро-2000 в составе сборной Франции.

    Кристоф Дюгарри
    globallookpress.com

    Он был классическим примером нападающего, который почти не забивал.

    В 1998-м главный тренер Les Bleus предпочел поставить в основу столь же малорезультативного Стефана Гиварша, но на Евро-2000 именно Дюгарри был основным форвардом команды, забив за весь турнир лишь один мяч.

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    • На клубном уровне он был не менее скуп на голы, ни разу не преодолев отметку в 10 мячей за сезон в рамках чемпионата. Но когда мяч был у него в ногах, он творил настоящую магию. Поэтому его любили и болельщики сборной, и фанаты «Бирмингема».

    Микаэль Лаудруп

    Микаэль Лаудруп
    globallookpress.com

    Лаудруп выиграл четыре подряд титула чемпиона Ла Лиги в первой половине 90-х: сначала четыре раза подряд с Dream Team Йохана Кройфа в «Барселоне», а затем (после скандального перехода) — с «Реалом».

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    Несмотря на ключевую роль в атакующей игре обеих команд, за эти пять сезонов Лаудруп так и не забил больше 13 мячей, а единственный раз, когда он достиг отметки в 15 голов за сезон, был еще в датском чемпионате в начале его карьеры.

    Как сказал Мишель Платини: «У Микаэля было всё, кроме одного: он был недостаточно эгоистичен».

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