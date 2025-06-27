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    Павлюченкова выйдет в финал Истбурна?

    Джойнт — Павлюченкова. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Истбурне 27 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джойнт — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против Майи Джойнт в полуфинале турнира в Истбурне. Матч пройдёт 27 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Павлюченкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джойнт

    Майя Джойнт в двух сетах выиграла у россиянки Анны Блинковой (6:4, 7:5). На корте теннисистки провели 1 час 47 минут.

    За это время Майя Джойнт смогла выполнить два эйса, допустить четыре двойные ошибки и реализовать пять брейк-пойнтов.

    В Истбурне Джойнт также оказалась сильнее британки Эммы Радукану (4:, 6:1, 7:6) и Онс Жабер из Туниса (7:5, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    Майя Джойнт занимает 51 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Павлюченкова

    Анастасия Павлюченкова одержала победу в российском дерби против Камиллы Рахимовой (6:2, 2:6, 6:0). Время встречи длилось 2 часа 4 минуты.

    В четвертьфинальной игре Павлюченкова смогла выполнить 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Сложным получился поединок для Анастасии Павлюченковой во втором круге Истбурна. Россиянка смогла переиграть австралийку Кимберли Биррелл лишь на тай-брейке (7:5, 7:5). Павлюченкова также обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову (6:1, 6:7, 7:6).

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    Анастасия Павлюченкова занимает 53 место в женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Джойнт в этом матче можно поставить за 1.77, на победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.05.

    Прогноз: Ранее россиянки на кортах турниров серии WTA не встречались, Анастасия Павлюченкова встретится с равной по силе соперницей. Игра получится результативной, в которой скорее всего одержит победу российская теннисистка.

    Рекомендуемая ставка: Победа Павлюченковой с коэффициентом 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джойнт — Павлюченкова?

    Матч Джойнт — Павлюченкова состоится 27 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джойнт — Павлюченкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Павлюченковой .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джойнт — Павлюченкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Павлюченковой » с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джойнт — Павлюченкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джойнт — Павлюченкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Джойнт в этом матче можно поставить за 1.77, на победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.05.

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