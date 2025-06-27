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    В битве аутсайдеров победит «Сморгонь»

    Молодечно — Сморгонь. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 27 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Молодечно» — «Сморгонь»
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    Дмитрий Вашкевич
    27 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Молодечно» и «Сморгонь». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Молодечно» — «Сморгонь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 27 Июня 2025 года

    FK Molodechno

  • Белоруссия. Высшая лига
    •  FK Molodechno 17:00 Сморгонь

    Сморгонь

  • Белоруссия. Высшая лига
    •

    «Молодечно»

    Турнирное положение: Новичок элиты откровенно проваливается. Команда нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Молодечно» добыл всего лишь один балл в 13 матчах. А вот отличились игроки команды лишь 5 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Молодечно» добыл свои первые очки в чемпионате, не дав себя обыграть «МЛ Витебску» (0:0).

    До того команда была бита брестским «Динамо» (0:1). Да и поединок с дзержинским «Арсеналом» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Молодечно» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Аутсайдер выглядит бледновато. Команда в среднем пропускает чаще 2 голов за матч.

    Причем «Молодечно» традиционно неудачно противостоит «Сморгони». Из трех очных поединков команда уступила 2 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда обрела некоторую уверенность в своих силах.

    «Сморгонь»

    Турнирное положение: «Сморгонь» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сморгонь» в 13 матчах чемпионата набрала лишь 5 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Сморгонь» была бита «Ислочью» (0:4).

    До того команда потерпела поражение от «Витебска» (1:2). Да и несколько ранее она уступила «Минску» (0:2).

    При этом «Сморгонь» в 5 своих последних поединках добыла всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сморгонь» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 7 мячей в 13 поединках чемпионата.

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    При этом «Сморгонь» победила всего в одном поединке из 13. А вот отставание от спасительной 13 позиции составляет 6 зачетных баллов.

    Команда нынче находится на психологическом спаде. Очки ей даются крайне натужно, да потерпела она 10 поражений в 13 матчах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Молодечно» еще ни разу не обыгрывал «Сморгонь»

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Молодечно» пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сморгонь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.13.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.59.

    Прогноз: «Сморгонь» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Молодечно» ошибается слишком часто.

    Ставка: Победа «Сморгони» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Молодечно — Сморгонь?

    Матч Молодечно — Сморгонь состоится 27 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Молодечно — Сморгонь?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Молодечно — Сморгонь?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Молодечно — Сморгонь?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Молодечно — Сморгонь?

    Коэффициенты букмекеров: «Сморгонь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.13.

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    Молодечно — Сморгонь: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 27.06.202517:00. В битве аутсайдеров победит «Сморгонь»
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