Молодечно — Сморгонь. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 27 июня 2025 года

FK Molodechno
Сморгонь
«Молодечно»
Турнирное положение: Новичок элиты откровенно проваливается. Команда нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Молодечно» добыл всего лишь один балл в 13 матчах. А вот отличились игроки команды лишь 5 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Молодечно» добыл свои первые очки в чемпионате, не дав себя обыграть «МЛ Витебску» (0:0).
До того команда была бита брестским «Динамо» (0:1). Да и поединок с дзержинским «Арсеналом» завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Молодечно» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Аутсайдер выглядит бледновато. Команда в среднем пропускает чаще 2 голов за матч.
Причем «Молодечно» традиционно неудачно противостоит «Сморгони». Из трех очных поединков команда уступила 2 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда обрела некоторую уверенность в своих силах.
«Сморгонь»
Турнирное положение: «Сморгонь» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Сморгонь» в 13 матчах чемпионата набрала лишь 5 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Сморгонь» была бита «Ислочью» (0:4).
До того команда потерпела поражение от «Витебска» (1:2). Да и несколько ранее она уступила «Минску» (0:2).
При этом «Сморгонь» в 5 своих последних поединках добыла всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сморгонь» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 7 мячей в 13 поединках чемпионата.
При этом «Сморгонь» победила всего в одном поединке из 13. А вот отставание от спасительной 13 позиции составляет 6 зачетных баллов.
Команда нынче находится на психологическом спаде. Очки ей даются крайне натужно, да потерпела она 10 поражений в 13 матчах.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- «Молодечно» еще ни разу не обыгрывал «Сморгонь»
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- «Молодечно» пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сморгонь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.59.
- 3.40Ювентус — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.93Испания (U19) — Нидерланды (U19): прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: «Сморгонь» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Молодечно» ошибается слишком часто.
Ставка: Победа «Сморгони» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35